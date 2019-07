Zomrel popredný izraelský spisovateľ, narodený v Bratislave

Prvé literárne krôčiky robil v nemeckom jazyku, neskôr prešiel na hebrejčinu. Prvý zväzok jeho lyriky v hebrejčine sa objavil na trhu v roku 1957.

Tel Aviv 29. júla (TASR) - Vo veku 95 rokov zomrel izraelský lyrik Tuvia Rübner. Nemeckej tlačovej agentúre DPA to v pondelok potvrdil Rübnerov vydavateľ Giddon Ticotsky. Známy spisovateľ a prekladateľ podľa neho zomrel v pondelok nadránom v kibuci Merchavia v severnom Izraeli.



Rübner bol podľa Ticotského "migrantom z periférie nemeckej kultúry". Po druhej svetovej vojne sa pokúsil "v odľahlej provincii Izraela vybudovať časť svojho intelektuálneho centra". Rübner svojím literárnym dielom "budoval mosty medzi týmito dvoma kultúrami v čase, keď sa kontakty medzi týmito dvoma stranami stále považovali za tabu".



Rodák z Bratislavy (1924), pôvodným menom Kurt Erich Rübner, prežil po úteku do Palestíny v roku 1941 ako jediný člen svojej rakúsko-židovskej rodiny obdobie holokaustu.



Prvé literárne krôčiky robil v nemeckom jazyku, neskôr prešiel na hebrejčinu. Prvý zväzok jeho lyriky v hebrejčine sa objavil na trhu v roku 1957. Od roku 1990 vyšlo autorovi niekoľko zväzkov poézie v nemeckom jazyku.



Lyrik Rübner, ktorý pôsobil v Izraeli aj ako umelecký prekladateľ a vydavateľ, žil v kibuci Merchavia na severe židovského štátu. Vďaka nemu vznikli preklady početných diel autorov ako napríklad Johann Wolfgang von Goethe alebo Franz Kafka z nemčiny do hebrejčiny, ale aj literárnych prác Samuela Josepha Agnona, či Dana Pagisa z hebrejského do nemeckého jazyka.



Rübner bol nositeľom významných ocenení, ako napr. rakúskej literárnej Ceny Theodora Kramera za literárnu tvorbu v odboji a exile, Ceny Christiana Wagnera (1994), Ceny Jeanette Schockenovej (1999), prekladateľskej Ceny Paula Celana (1999) a Izraelskej ceny za poéziu (2008). V roku 2002 mu udelili aj Cenu Jána Smreka.