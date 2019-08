Vodiace psy sa nesmú rušiť, keď pracujú, pripomína ich cvičiteľka

Eva Barániková, ktorá vlastní vodiaceho psa Ria tvrdí, že sa stalo, že vo vlaku kŕmili jej psa bez jej vedomia.

Bratislava 9. augusta (TASR) – Hladkanie, prihováranie sa či kŕmenie vodiaceho psa, ktorý vedie svojho pána, ho môže rušiť a nemôže sa sústrediť na svoju prácu, ktorou je bezpečne viesť človeka so zrakovým postihnutím a obchádzať prekážky.



„Aj na pohľad nevinné oslovenie môže oslabiť koncentráciu psa. Vyrušenie psieho pomocníka pri práci má priamy dosah aj na človeka so zrakovým postihnutím,“ upozorňuje Katarína Kubišová z Výcvikovej školy pre vodiace a asistenčné psy.



Pokiaľ sa ľudia chcú prihovoriť vodiacemu psovi alebo pomôcť jeho majiteľovi, najskôr by mali osloviť majiteľa. Mnohí sa radi zoznámia s ľuďmi, netreba však brať osobne, ak kontakt odmietnu. Svojho psa a jeho reakcie poznajú najlepšie.



„Ľudia nám často chcú pomôcť, ale nevedia, ako človeka s vodiacim psom sprevádzať. Volajú na psa a ťahajú ho za vôdzku,“ hovorí Michal Sihelský, ktorý vlastní vodiaceho psa s menom Izzi. Cudzí človek by s vodiacim psom nemal manipulovať, ani mu skúšať dávať nejaké povely. „Stačí sa však opýtať a nevidiaci vám povie, ako mu treba pomôcť,“ vysvetľuje Sihelský.



Eva Barániková, ktorá vlastní vodiaceho psa Ria tvrdí, že sa stalo, že vo vlaku kŕmili jej psa bez jej vedomia. „Zneužili situáciu, keď som telefonovala,“ hovorí Barániková. Pokiaľ však nevidiaci nevie, že jeho psa niekto na verejnosti kŕmi, pes si na to môže zvyknúť a začať aj v iných situáciách či od ďalších ľudí pýtať jedlo. Človek bez zrakovej kontroly by takéto správanie psieho pomocníka vedel korigovať veľmi ťažko. Rovnako nie je vhodné dovoliť vlastnému psovi, aby sa k vodiacemu psovi približoval a rušil ho.



"Vodiaci pes je špeciálny pomocník, ktorý by mal byť spoľahlivý v každej situácii, nakoľko pomáha človeku s postihnutím,“ tvrdí Kubišová. Je klasifikovaný ako kompenzačná pomôcka, prísnymi pravidlami sa však musí riadiť len počas práce. Keď zloží postroj, možno ho pohladkať, aj sa s ním hrať.