Vodiaci pes musí mať genetické predpoklady, socializáciu aj výcvik

Lučenec 25. apríla (TASR) – Genetické predpoklady, ktoré sa prejavujú hlavne ľahkou ovládateľnosťou, kvalitná socializácia v procese výchovy, ako aj dobrý výcvik nielen v zmysle naučenia sa povelov, ale i v podobe samostatného riešenia situácií. To sú podľa slov Kataríny Kubišovej, koordinátorky Výcvikovej školy pre vodiace a asistenčné psy v Bratislave, tri základné predpoklady, ktoré musí spĺňať kvalitný vodiaci pes. Uviedla to na dnešnej tlačovej konferencii v Lučenci pri príležitosti Medzinárodného dňa vodiacich psov.



"Vodiaci pes je určený ľudom so zrakovým postihnutím, ktorí chcú byť samostatní a nezávislí od vidiacich sprievodcov. Existujú určité legislatívne predpoklady, za ktorých má človek nárok na príspevok na kúpu tejto pomôcky. Paradoxne sa však stáva, že práve tí, ktorí na vodiaceho psa nárok nemajú, by ho potrebovali najviac," priblížila Kubišová s tým, že v takom prípade sa kúpa psa musí riešiť cez granty a sponzorov.



Veľmi dôležité sú podľa jej slov určitý súlad, kompatibilita medzi klientom a vodiacim psom. Nevyhnutné sú aj isté osobnostné predpoklady, ktoré musí zrakovo postihnutý človek v prípade záujmu o vodiaceho psa spĺňať. "Musí sa jednak vedieť o psa postarať a musí byť schopný samostatnej orientácie a pohybu. Musí napríklad vedieť identifikovať prekážky v priestore na efektívnu spoluprácu s vodiacim psom," vysvetlila koordinátorka.



Výcvik vodiaceho psa sa začína po prvom roku života a trvá zhruba šesť až osem mesiacov, počas ktorého sa pes naučí ovládať 38 povelov. "Približne 70 percent všetkých vodiacich psov na svete sú labradorské retrievery. V menšej miere sa využívajú aj zlatý retriever, nemecký ovčiak, prípadne veľký pudel," zakončila Kubišová.