Vtáky si valentínky neposielajú, o samice sa uchádzajú inak

Bratislava 14. februára (TASR) - Aj keď sa zdá, že vonku je neustále zima a jar je v nedohľadne, vo vtáčej ríši niektoré druhy vytvárajú páry, orliaky morské už dokonca hniezdia. Prenesene sa dá povedať, že aj niektoré operence majú svojho Valentína. Dokonca niektoré samce na to, aby si získali priazeň samice, nosia potravu a bojujú o ňu. Namiesto červených ruží a belgických praliniek to však bývajú hlodavce alebo hmyz.



"Hniezdna sezóna spravidla začína hniezdením stálych druhov, neskôr sa pridajú aj sťahovavé vtáky. Dravce a sovy hniezdia najčastejšie jedenkrát ročne, v čase väčšieho počtu hlodavcov to môže byť dvakrát u sokola myšiara, plamienky driemavej a myšiarky ušatej," hovorí Roman Slobodník z Ochrany dravcov na Slovensku. "Lastovičky a trasochvosty biele môžu mať potomstvo až trikrát ročne, rekordérom je rozhodne hrdlička záhradná – od marca do októbra zahniezdi niekedy aj šesťkrát," doplnil.



Podľa Slobodníka v tunajších podmienkach začínajú s hniezdením ako prvé orliaky morské – opravovať hniezda môžu už v decembri. Koncom januára a najmä vo februári začína s tokom (húkaním) výr skalný, vo februári a marci sa pridávajú sovy dlhochvosté a obyčajné, tiež myšiarky ušaté. "V súčasnosti sú už v pároch niektoré druhy, najmä orly, rôzne sokoly, výry skalné a ďalšie. U vodných druhov prebieha tok, napríklad u kačíc je sprievodným javom predvádzanie sa samca a pokus o párenie spôsobom, ako by ju potápal pod hladinu," priblížil.



Kým samička operenca nakladie vajcia, musí si získať alebo obhájiť teritórium, vyhľadať si partnera – u sov je to sprevádzané húkaním samcov, u dravcov možno pozorovať svadobné lety. U niektorých párov je známe tokanie, ktoré ma zaimponovať samici, prípadne samec nosí dáme potravu. Po úspešnom párení nastáva zahrievanie vajec a kŕmenie mláďat. Ešte po vyletení ich dospelé jedince niekoľko dní až niekoľko týždňov ochraňujú.



"Chladné februárové a marcové dni bývajú pre mnohé vtáky náročné, prírodné zdroje sú už na minime. Preto práve v týchto mesiacoch ešte odporúčame prikrmovanie, samozrejme za dodržania správnych zásad," hovorí Slobodník. Operence nepoznajú zvyšky z kuchyne a mali by sa prikrmovať zrnom, napríklad slnečnicou, prosom, makom, rôznymi obilninami alebo kúskami jablka. "Valentína tak môžeme prichystať aj vtákom," uzatvára Slobodník.