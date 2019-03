Výber jazdeného auta závisí aj od veku záujemkýň

Za uplynulých štrnásť mesiacov nakupovali najčastejšie jazdené vozidlá ženy vo veku 35 – 44 rokov.

Bratislava 8. marca (TASR) - Mladšie a staršie vodičky zohľadňujú pri výbere jazdeného auta cenu a hospodárnosť jeho prevádzky viac ako ženy v strednom veku. Tie preferujú skôr silnejšie autá a sú ochotné za ne zaplatiť podstatne viac.



Uprednostňovanie ekonomickejšej prevádzky jazdených vozidiel mladšími a staršími ženami pred pohodlím sa prejavuje aj pri častejšom výbere manuálnej prevodovky. Ukázali to štatistiky spoločnosti AAA AUTO.



Za uplynulých štrnásť mesiacov nakupovali najčastejšie jazdené vozidlá ženy vo veku 35 – 44 rokov. Na druhej strane, najmenej "jazdeniek" si zaobstarali vodičky vo veku 18 – 24 rokov a taktiež ženy staršie ako 55 rokov. "Práve najmladšie a staršie dámy zohľadňujú pri nákupe najviac cenu vozidla a náklady na jeho prevádzku. U žien, ktoré zohľadňujú ceny a náklady na prevádzku auta, sa to premieta aj do výberu motorizácie. Vedú u nich motory s objemom 1.2, kým ženy vo veku 25 – 54 siahajú po jazdenkách vybavených motormi 2.0 TDI. Taktiež pohodlnejšiu a na palivo náročnejšiu automatickú prevodovku si volí iba 11 % z nich," uvádza generálna riaditeľka siete autocentier AAA AUTO Karolína Topolová.



České vodičky majú k nákupu auta iný prístup. Zatiaľ čo mladšie Češky rovnako ako Slovenky často hľadia na cenovku "jazdenky", staršie vodičky nad 55 rokov sa neboja do vozidla investovať aj viac. Potrpia si totiž na pohodlie, automatickú prevodovku si vyberajú podobne často ako Češky v strednom veku. Zároveň si kupujú "jazdenky" s najnižším počtom kilometrov (91.849) spomedzi všetkých vekových skupín, aj čo sa týka Slovenska.



České motoristky vo veku od 18 do 44 rokov sa neboja silnejších áut, ich najčastejšou voľbou je motorizácia 2.0 TDI. V prípade tých najmladších vo veku 18 – 24 rokov to však v kombinácii s nižšou cenou znamená staršie auto vo veku 11 rokov s vyšším počtom najazdených kilometrov až 141.771.



Bez ohľadu na vek sú slovenské aj české motoristky v oblasti výberu druhu motoru konzervatívne. Preferujú skôr vozidlá s benzínovými motormi a obávajú sa experimentov s alternatívnymi pohonmi. Najčastejšie volia karosériu hatchback. "Kombíky" sa tešia väčšej obľube u českých žien ako u slovenských. Karoséria SUV boduje hlavne u vodičiek vo veku od 35 do 54 rokov.