Demisia Maďariča aj oslavy storočnice vzniku ČSR, takýto bol rok 2018

JANUÁR

Na archívnej snímke Marián Chudovský. Foto: TASR - Jakub Kotian

Na archívnej snímke Marek Maďarič. Foto: TASR - Pavol Zachar

Snímka z maľovania hashtagu #TRNAVA umelcami v centre mesta Trnava. Foto: TASR Lukáš Grinaj

Odhalenie pamätníka Björnstjerna Björnsona v Košiciach 6. februára 2018 v Mestskom parku. Na snímke sprava viceprimátorka Košíc Renáta Lenártová a veľvyslankyňa Nórskeho kráľovstva v SR Inga Magistadová. Foto: TASR František Iván

Staré hodiny, raritné písacie stroje, unikátne bicykle, zachovalé autá i práčky, magnetofóny, televízory a ďalšie exponáty predovšetkým z druhej polovice 20. storočia ponúka nové Retro múzeum v Trnave. Na snímke vystavené exponáty Retro múzea v Trnave počas jeho otvorenia v stredu 14. februára 2018. Foto: TASR - Lukáš Grinaj

Na archívnej snímke Robert Fico, v pozadí Marek Maďarič. Foto: TASR Martin Baumann

MAREC

Milan Kňažko Foto: TASR Marko Erd

Na archívnej snímke vpravo prezident SR Andrej Kiska, vľavo novovymenovaná ministerka kultúry Ľubica Laššáková (Smer-SD). Foto: Pavel Neubauer

Na archívnej snímke atmosféra festivalu AnimeSHOW. Foto: TASR/Štefan Puškáš

Režisér Pavol Barabáš, archívna snímka. Foto: TASR - Andrej Galica

Múzeum moderného umenia Andyho Warhola (MMUAW) v Medzilaborciach, archívna snímka. Foto: TASR/Milan Kapusta

APRÍL

Ilustračná snímka. Foto: TASR Martin Ferenčík

Na snímke vpravo ministerka kultúry SR Ľubica Laššáková počas stretnutia so signatármi výzvy Žiadame okamžitý kultúrny reparát! na pôde rezortu kultúry, v popredí sprava herci Eva Pavlíková a Richard Stanke v Bratislave 17. apríla 2018. Foto: TASR - Martin Baumann

Vstup do Bratislavského bábkového divadla na Dunajskej ulici, archívne foto. Foto: TASR/Jakub Kotian

MÁJ

Na archívnej snímke riaditeľ Rozhlasu a televízie Slovenska (RTVS) Jaroslav Rezník. Foto: TASR - Jakub Kotian

JÚN

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP

Na archívnej snímke fotografická výstava s názvom Praha 1968, ktorá zachytáva Pražskú jar roku 1968 z pohľadu medzinárodných fotografov Carla Leidiho a Alfonsa Modenesiho (Taliansko), Pavla Štichu (Česká republika) a Sune Jonssona (Švédsko) v Stredoeurópskom dome fotografie v Bratislave. Foto: TASR Marko Erd

Bratislava 23. januára (TASR) - TASR prináša výberovú chronológiu kultúrnych udalostí v mesiacoch január – jún 2018.- Generálny riaditeľ Slovenského národného divadla (SND) Marián Chudovský vymenoval za riaditeľa činohernej scény režiséra Michala Vajdičku. Nastúpil na post, ktorý od 1. januára 2013 zastával Roman Polák.– V poradí 15. ročník cyklu výstav s názvom Fragmenty z prírody organizovaných Slovenským múzeom ochrany prírody a jaskyniarstva (SMOPAJ) priniesol zrakovo znevýhodneným návštevníkom obraz o tom, akým spôsobom vznikla jaskyňa a aké formy života sa v nej nachádzajú.- Štátnej opere v Banskej Bystrici udelilo Veľvyslanectvo Japonska v SR Cenu ministra zahraničných vecí Japonska pre rok 2017 za zásluhy pri prehlbovaní vzájomného porozumenia medzi Japonskom a Slovenskom prostredníctvom hudby.- Minister kultúry SR Marek Maďarič sa osobne ohradil vočiprezidenta ČR Miloša Zemana na adresu Alexandra Dubčeka, ktoré vyslovil v oficiálnom prejave na začiatku osláv 100. výročia vzniku Československa na Pražskom hrade.- Dobročinný Ples v opere otvoril v historickej budove Slovenského národného divadla plesovú sezónu na Slovensku. Jeho hlavným poslaním bola pomoc deťom so zdravotným znevýhodnením.- Slováci v Srbsku oznámili, že chcú zapísať insitnú maľbu a Jána Bačúra do zoznamu UNESCO.– Jedenásť osobností slovenskej vedy, medicíny, hospodárstva, umenia a športu si na javisku Slovenského národného divadla (SND) prevzalo ocenenie Krištáľové krídlo za rok 2017. 22. januára - Slovenský film Atlantída, 2003 ocenili cez víkend na francúzskom festivale Premiers Plans Angers. Krátky film režiséra Michala Blaška o mladej Ukrajinke, ktorú jej priateľ počas ilegálneho prechodu cez slovenské hranice "vymenil" s pašerákmi za pas do vysnívaného Nemecka, získal Cenu Arte.– Mesto Trnava dostane od Ministerstva kultúry SR v rámci dotácií z programu Obnovme si svoj dom 163.245 eur na opravu posledného celistvého úseku stredovekých hradieb na Hlbokej ulici.– Mimoriadnu dotáciu na dobudovanie expozície Múzea holokaustu vo výške 1 milión eur z rezervy vlády oznámil počas kontrolného dňa v Seredi minister financií Peter Kažimír (Smer-SD).– Malý, dlho zabudnutý a zarastený kopec na konci obce Čukárska Paka v Dunajskostredskom okrese sa zmenil na národnú kultúrnu pamiatku. Ide o mohylu starú zhruba 2500 až 3400 rokov.– O zápis do Zoznamu svetového dedičstva UNESCO sa uchádzala v poradí ôsma pamiatka, ktorá má súvis so Slovenskom. Ide o pamiatky niekdajšej hranice Rímskej ríše na Slovensku, ktoré sú súčasťou nominácie lokality Dunajský Limes. Túto nomináciu predložilo Slovensko v spolupráci s Nemeckom, Rakúskom a Maďarskom.– Pamätník nórskemu nositeľovi Nobelovej ceny za literatúru Björnstjernovi Björnsonovi (1832 - 1910) odhalili v Mestskom parku v Košiciach.- Umelecký súbor Lúčnica oslávil 70. narodeniny. K tomuto jubileu uviedol súbor program Štefan Nosáľ 90, ktorý predviedol na štyroch vypredaných predstaveniach v bratislavskej Inchebe.- V Trnave otvorili Retro múzeum, ktoré ponúka exponáty z druhej polovice 20. storočia.- Medailami, ktoré získali slovenskí športovci na letných paralympijských hrách v Pekingu 2008, pokrstili v Bratislave knihu Mingovia v príbehoch a v histórii. Výnimočná publikácia je spoločným dielom sinologičky, filozofky Mariny Čarnogurskej a fotografa, cestovateľa Petra Čaplického.- Týždenník Slovenka v spolupráci s RTVS a Slovenským národným divadlom predstavili 28 úspešných Sloveniek nominovaných na titul Slovenka roka 2018. Záštitu nad 10. ročníkom ankety prevzal prezident SR Andrej Kiska, adeptky na titul Slovenka roka vyberala nominačná komisia pod vedením ministra kultúry Mareka Maďariča.- Marek Maďarič odstúpil z funkcie ministra kultúry SR. Dôvodom abdikácie bola vražda novinára Jána Kuciaka a jeho priateľky, ku ktorej došlo 21. februára 2018.- Premiér Robert Fico (Smer-SD) vnímal demisiu ministra kultúry Mareka Maďariča (Smer-SD) ako prejav politickej kultúry a gesto solidarity so žurnalistickou obcou. Za prácu v rezorte mu poďakoval.- Prezident SR Andrej Kiska prijal demisiu Mareka Maďariča, ktorý odstúpil z funkcie ministra kultúry SR.- Vedeckú konferenciu CSTI (Conservation Science, Technology and Industry) 2018 pripravilo Slovenské národné múzeum (SNM) a Fakulta chemickej a potravinárskej technológie Slovenskej technickej univerzity (STU). Pod názvom Premosťovanie disciplín a druhov dedičstva – efektívna ochrana dedičstva v 21. storočí sa uskutočnila pod záštitou Slovenskej komisie pre UNESCO.- Dočasným ministrom kultúry bol menovaný Peter Pellegrini (Smer-SD). Vedením rezortu ho poveril prezident SR Andrej Kiska.- Snímka režiséra Bohdana Slámu Baba z ľadu získala až šesť Českých levov. Slovenská herečka Zuzana Kronerová si za ňu prevzala na slávnostnom udeľovaní cien Českej filmovej a televíznej akadémie cenu za najlepší ženský herecký výkon v hlavnej úlohe.- Novým členom siene slávy sa počas 18. ročníka ankety osobností televíznej obrazovky OTO 2017 stal herec Milan Kňažko. Cenu v kategórii moderátor TV programov OTO 2017 si opäť prevzala Adela Vinczeová, ktorá zároveň získala aj ocenenie absolútny OTO za najväčší počet hlasov spomedzi víťazov všetkých kategórií.- Podujatie s názvom Slovak-American Café (Slovensko-americká kaviareň) sa stalo sériou neformálnych verejných diskusií moderátora s hosťom - Slovákom, ktorý dosiahol úspech v USA. Diskusie organizovalo veľvyslanectvo pri príležitosti 25. výročia samostatnosti Slovenska.- Predsedníctvo Smeru-SD nominovalo na post novej ministerky kultúry Ľubicu Laššákovú.- V kostole Cirkvi bratskej na Cukrovej ulici v Bratislave sa uskutočnil Koncert pre Jána a Martinu. Na podujatí, ktoré pripravil tím festivalu komornej hudby Konvergencie, zazneli skladby od Antonína Dvořáka, Vladimíra Godára, Ilju Zeljenku, Johna Tavenera, Romana Bergera, Mariána Vargu, Arvo Pärta a Borisa Lenka.- Stretnutie predsedu Matice slovenskej Mariána Gešpera s predsedom Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí Jánom Varšom uzavrelo sériu nadväzovania či zlepšovania vzťahov s inštitúciami a organizáciami.- V Bratislave otvorili výstavu venovanú novinárskej práci Jána Kuciaka. V Galérii Karola Kállaya v priestoroch Paneurópskej vysokej školy (PEVŠ) ju otvoril šéf investigatívneho tímu a komentátor portálu Aktuality.sk Marek Vagovič.- Slávnostným uvedením francúzskej snímky Ismaelove prízraky vyvrcholil v Bratislave 25. ročník Medzinárodného festivalu filmových klubov Febiofest. Režisérsku verziu snímky, ktorý vlani slávnostne otváral MFF Cannes, uviedol v Kine Lumiére jej autor Arnaud Desplechin.- Prezident SR Andrej Kiska vymenoval novú vládu SR pod vedením Petra Pellegriniho po demisii, ktorú podal expremiér Robert Fico. Ministerkou kultúry sa stala Ľubica Laššáková (Smer-SD).– O zintenzívnení a prehĺbení slovensko-ruskej spolupráce v oblasti kultúry rokovali štátny tajomník slovenského rezortu kultúry Ivan Sečík a námestníčka ruského ministra kultúry Alla Manilovová.- Storočnica vzniku Československej republiky so sebou priniesla i spomienku na tradície čokoládovní. Hornonitrianske múzeum v Prievidzi pri tejto príležitosti pripravilo výstavu Pokušenie ľudstva.- Osudy zostrelených amerických letcov na Slovensku počas druhej svetovej vojny a ich záchrancov mapovala fotografická výstava Neznámi hrdinovia. V spolupráci so zastupiteľským úradom USA na Slovensku ju sprístupnili v kultúrnom centre Elektrárňa Piešťany.- V poradí 11. ročník AnimeSHOW - medzinárodného festivalu popkultúry otvorili v bratislavskom Dome kultúry Ružinov. Paralelne s ním svoje brány otvorila aj výstava počítačových, kartových a stolových hier Game Expo.- Počas 13. ročníka podujatia Noci s Andersenom rozprávkovú noc na "spacích miestach" v takmer 210 verejných a školských knižniciach zažilo takmer 9000 slovenských detí.- Slovensko nechýbalo medzi tuctom krajín vystavujúcich na celosvetovom prestížnom podujatí Organizácie Spojených národov (OSN) venovanom dekáde vody "v New Yorku. Predstavilo sa dielami fotografa Filipa Kuliseva.- Na končiacom 19. ročníku medzinárodného filmového festivalu Hory a mesto odborná porota ocenila z trinástich súťažných domácich snímok ocenila päť. Ceny si prevzali v Bratislave režiséri Erik Baláž, Pavol Barabáš, Rastislav Hatiar, Matúš Lašan a Branislav Molnár.- Múzeum holokaustu v Seredi inštalovalo výstavu o činnosti organizácie Žegota – Rada pomoci Židom, ktorá pomáhala v Nemcami okupovanom Poľsku zachraňovať životy prenasledovaných.- Liptáci si v týchto dňoch pripomenuli jubilejné 170. výročie vyhlásenia tzv. Liptovských žiadostí. Pri tejto príležitosti pripravilo mestské Múzeum Janka Kráľa v spolupráci s ďalšími subjektmi spomienkové podujatie spojené s dobovou rekonštrukciou udalosti, ktoré sa uskutočnili pred Župným domom na Námestí osloboditeľov v Liptovskom Mikuláši.- Múzeum moderného umenia Andyho Warhola v Medzilaborciach vytvorilo dlhodobý výstavný projekt Engram Andyho Warhola, v ktorom každý mesiac na inú tému predstaví tvorbu kráľa pop artu a ďalších umelcov.- Ministerka kultúry Ľubica Laššáková označila štruktúru nezávislých verejnoprávnych fondov podporujúcich kultúru za stabilizovanú a plne funkčnú. Uviedla, že ich rušenie by pokladala za krok späť, ktorý by mal pre kultúru fatálne následky.- Zámer zavedenia zákonného percenta domácich hudobných diel vo vysielaní slovenských rozhlasových staníc sa naplnil, v éteri je naozaj počuť viac pôvodnej slovenskej hudby. Ministerka kultúry Ľubica Laššáková (Smer-SD) ocenila rádiá, ktoré sa i napriek diskusiám zhostili tejto zákonnej povinnosti konštruktívne.– Ministerka kultúry Ľubica Laššáková (Smer-SD) poskytla signatárom iniciatívy Kultúrny reparát požadujúcej jej odstúpenie termíny na spoločné stretnutie.– Dostavba Múzea holokaustu v Seredi by mala byť ukončená začiatkom roka 2019. Podľa slov riaditeľa Múzea židovskej kultúry Pavla Mešťana treba zrekonštruovať ešte dve z piatich budov niekdajšieho koncentračného tábora. Celková suma vyčlenená na túto rekonštrukciu bola 7,5 milióna eur.- Ministerka kultúry Ľubica Laššáková uviedla do funkcie nového generálneho tajomníka služobného úradu ministerstva kultúry Kamila Peteraja ml., ktorého vymenovala do funkcie vláda na svojom zasadnutí.– Rádio Slovakia International (RSI) verejnoprávneho RTVS oslávilo 25 rokov vysielania. Cudzojazyčné vysielanie nadviazalo na programy v slovenčine, ktoré si krajania žijúci vo svete mohli naladiť prvýkrát 4. januára 1993.– Väčší záujem o kultúru v regiónoch požadovala od ministerky kultúry SR Ľubice Laššákovej (Smer-SD) petícia Slovensko nie je len Bratislava, ktorú predstavili členovia petičného výboru v Martine.- ÚNIA - odborový zväz profesionálnych hudobníkov Slovenska plne podporil novú ministerku kultúry Ľubicu Laššákovú (Smer-SD) vo všetkých oblastiach jej pôsobenia.- Ministerstvo kultúry (MK) SR určilo desať miliónov eur na zapojenie 600 nezamestnaných do obnovy kultúrnych pamiatok.- Predstavy signatárov výzvy Žiadame okamžitý kultúrny reparát! sa na stretnutí s ministerkou kultúry SR Ľubicou Laššákovou (Smer-SD) nenaplnili. Ich požiadavka, aby ministerka rezignovala, sa nesplnila. Ministerka uviedla, že má podporu vlády, a zároveň im ponúkla konkrétne pozície v grémiu, poradnom orgáne, ktorý bude riešiť konkrétne problémy i výzvy slovenskej kultúry.- Ministerka kultúry Ľubica Laššáková (Smer-SD) predložila návrh novely zákonov týkajúcich sa verejnoprávnych podporných fondov v oblasti kultúry a umenia.- Začalo sa renovovať Bratislavské bábkové divadlo (BBD) na Dunajskej ulici. Kompletne ho majú obnoviť do dvoch rokov.- Ministerka kultúry SR Ľubica Laššáková sa oboznámila s postupom prác a aktuálnymi problémami pri rekonštrukcii Slovenskej národnej galérie v Bratislave.- Na Bratislavskom hrade otvorili výstavu k 100. výročiu založenia Československa.– Prezident SR Andrej Kiska na sociálnej sieti uviedol, že RTVS sa nesmie stať slúžkou politikov a jej vedenie by malo pravidelne a jasne vysvetľovať koncesionárom svoje kroky.– Riaditeľ RTVS Jaroslav Rezník odmietol zasahovanie politickej moci do vysielania.- K porušovaniu zásad verejnoprávneho vysielania nedochádza, konštatovala Rada RTVS.- Pri kostole v Šamoríne našli archeológovia vzácny nález – karner z 12. storočia.- Ministerka kultúry SR Ľubica Laššáková a zástupcovia vydavateľov a šéfredaktorov sa na vzájomnom rokovaní zhodli, že ochranu novinárov pri výkone ich práce treba legislatívne posilniť. Ministerstvo sa rozhodlo vytvoriť pracovnú skupinu, ktorá bola poverená prípravou legislatívneho návrhu.- V jedinej bratislavskej synagóge, v ktorej od roku 2012 existuje Židovské komunitné múzeum, prvýkrát vystavili časť zbierky Eugena Barkánya.- Literárny fond (LF) slávnostne odovzdal v bratislavskom Zichyho paláci ocenenia za najlepšie odborné a umelecké preklady zahraničných titulov knižne vydaných v roku 2017.- Je neakceptovateľné, aby politici zasahovali do fungovania verejnoprávnej inštitúcie a zneužívali témy, ktoré sú vo výsostnej právomoci manažmentu RTVS. Po stretnutí s generálnym riaditeľom RTVS Jaroslavom Rezníkom to povedala ministerka kultúry SR Ľubica Laššáková.- Rozhlas a televízia Slovenska (RTVS) podpísala dodatok k zmluve so štátom, ktorý jej prinesie deväť miliónov eur.- Veľkou expozíciou výtvarného umenia si Český spolek Bratislava pripomenul 100. výročie vzniku Československa aj svoje 25. jubileum. V galérii Slovenského rozhlasu v Bratislave to bola prehliadka prevažne novej tvorby umelcov českého, moravského a sliezskeho pôvodu žijúcich v hlavnom meste SR a okolí.- Východoslovenské múzeum v Košiciach získalo titul najlepšie múzeum na Slovensku za rok 2017. Najlepšou galériou sa stala Nitrianska galéria.- Ľubica Laššáková v Dvorane ministerstva slávnostne udelila desiatim laureátom Cenu ministerky kultúry Slovenskej republiky v oblastiach profesionálneho umenia za rok 2017.– Právnu ochranu novinárov začala riešiť pracovná skupina Rady vlády SR pre kultúru.- Výstavu s názvom Praha 1968 otvorili v Stredoeurópskom dome fotografie v Bratislave. Putovná fotografická expozícia zachytávala jeden z kľúčových momentov dejín Československa.- Ministerka kultúry Ľubica Laššáková informovala, že pôvodná televízna tvorba dostane šancu preniknúť na medzinárodný trh. Projekt je naplánovaný na rok 2019 s opciou na rok 2020. Financovaný bude z rozpočtu ministerstva kultúry.