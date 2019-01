Rok 2018: Raňajky ako z obrazu Monetta či putovná výstava Dubčeka

JÚL

AUGUST

SEPTEMBER

OKTÓBER

NOVEMBER

DECEMBER

Bratislava 12. januára (TASR) - TASR prináša výberovú chronológiu kultúrnych udalostí na Slovensku júl – september 2018.– Medzinárodná porota vyhodnotila 15. ročník súťaže Národná cena za dizajn (NCD) 2018, tentoraz v oblasti komunikačného dizajnu. Hodnotila 252 prihlásených prác, z nich do druhého kola vybrala 160, ktoré súťažili v troch kategóriách.- Atmosféru impresionizmu zažili stovky Nitranov, ktorí sa stretli pri románskom kostolíku nad Dražovcami na pikniku Raňajky v tráve. Noblesu 19. storočia známu z obrazov Moneta dotváralo dobové oblečenie, klobúky i slnečníky.- V Nitre prebehol 41. ročník medzinárodného akademického festivalu folklórnych súborov Akademická Nitra.- Na Nitrianskom hrade sa konal historický festival stredovekého života Pribinova Nitrawa.- Mesto Nitra usporiadalo Pribinove a Cyrilo-metodské slávnosti. Podujatie sa konalo pod oficiálnou hlavičkou Európskeho roka kultúrneho dedičstva 2018.- Múzeum mesta Bratislavy (MMB) spestrilo svoju expozíciu dejín mesta o inštalovaný objekt – virtuálnu hru s fyzickým rozhraním s názvom Príbeh Starej radnice.- Medzinárodný festival remesiel a kultúry - Európske ľudové remeslo (EĽRO) sa konal v Kežmarku. Novinkou tohto ročníka boli tvorivé dielne Ústredia ľudovej umeleckej výroby.- Prezident Andrej Kiska podpísal novelu zákona o Audiovizuálnom fonde (AvF), ktorú predložila ministerka kultúry Ľubica Laššáková.– Japonský deň na festivale Bratislavské kultúrne leto a hradné slávnosti pripravilo Veľvyslanectvo Japonska v SR. Uskutočnil sa na Hlavnom námestí a na nádvorí Starej radnice.- Na ostrove Taiwan reprezentoval Slovensko jeden z najúspešnejších detských folklórnych súborov na Slovensku, trenčianska Kornička, v rámci medzinárodného festivalu s názvom Yilan International Children's Folklore and Folkgame.- Potomkovia Slovákov, ktorí začali prichádzať po prvej svetovej vojne do Ameriky za prácou, si v Kennywood Parku pri Pittsburghu pripomenuli Slovensko, jeho tradície a kultúru.- Významné jubileum 70 rokov od svojho vzniku oslávila Slovenská národná galéria (SNG). Vrcholná galerijná inštitúcia patriaca pod Ministerstvo kultúry SR pri tejto príležitosti pripravila v Bratislave pestrý program.- Ministerka kultúry SR Ľubica Laššáková odvolala z funkcie generálneho riaditeľa SND Mariána Chudovského. Zároveň poverila dočasným vedením SND riaditeľa ekonomického a technicko-prevádzkového úseku SND Vladimíra Antalu.- Cenu filmových kritikov za Najlepší hraný film získal slovenský film Tlmočník režiséra Martina Šulíka na Festivale židovských filmov v San Franciscu.– Národné matičné slávnosti v Martine zavŕšilo ocenenie 25 osobností pri príležitosti 155. výročia založenia Matice slovenskej (MS) a 25 rokov existencie Slovenskej republiky. Medzi ocenenými boli aj emeritný generálny biskup Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku Július Filo a emeritný trnavský arcibiskup Ján Sokol.- V Bratislave a okolí tvorila 50-členná medzinárodná skupina výtvarníkov umelecké diela v rámci projektu preROD 2018. Umelci zo Slovenska, Poľska, Českej republiky i Nemecka zakomponovali do svojich diel i tému pomoci pacientom postihnutých AIDS.- Nenásilný spontánny odpor občanov proti vstupu vojsk Varšavskej zmluvy v auguste 1968 pripomenula strieborná zberateľská minci v nominálnej hodnote 10 eur, ktorú predstavili v Kremnickej mincovni.– V Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca v Bratislave sa začal medzinárodný festival Hummel Fest 2018. Festival sa konal pri príležitosti 240. výročia narodenia hudobného skladateľa Johanna Nepomuka Hummela (1778-1837).- Zasahovanie do slobody umeleckej činnosti SND ministerka Ľubica Laššáková odmietla. Vo svojom stanovisku, ktorým reagovala na výzvu viacerých osobností na jej odvolanie z funkcie pripomenula, že k odvolaniu Mariána Chudovského z postu šéfa SND ju viedla najmä jeho dlhodobá pasivita ako manažéra racionálne riešiť finančnú situáciu SND.- Ministerstvo kultúry SR sprístupnilo web Agorateka, zastrešujúci legálny online obsah na Slovensku.– Tlačová agentúra Slovenskej republiky a Železničná spoločnosť Slovensku otvorili vo vlakoch putovnú výstavu dobových fotografií s názvom Alexander Dubček medzi svojimi.- Konal sa dvojdňový Festival Capalest 2018 v Banskej Štiavnici s podtitulom Tento rok smer na západ. Tento ročník bol venovaný príprave na prezentáciu slovenskej literatúry v Paríži v marci 2019 na medzinárodnom knižnom veľtrhu Livre Paris.– Tribute To Freedom – Pocta slobode bol názov koncertu, ktorý sa uskutočnil na hrade Devín. Početnému záujmu divákov sa predstavili skupina Billy Barman so speváčkami SĽUKu, Lenka Filipová a Richard Müller.- Dokumenty približujúce obsadenie Košíc sovietskymi vojakmi v auguste 1968 sprístupnili na výstave v košickej Galérii Tabačka. Išlo o dobové fotografie, karikatúry, básne či vydania novín.– Mestské múzeum v Zlatých Moravciach predstavilo výber bankoviek platných na území Československej republiky a Slovenskej republiky v období rokov 1918 až 1948.- Vláda schválila návrh novely autorského zákona, ktorá by mala primerane upraviť kritériá použité pri výpočte odmeny v sadzobníkoch organizácií kolektívnej správy, ktorými sú organizácie SLOVGRAM, SOZA, LITA, OZIS a SAPA.- Výstavu unikátnych čiernobielych fotografií z archívu Tlačovej agentúry Slovenskej republiky (TASR) otvorili v Národnom múzeu v Prahe a v priestoroch Slovenského inštitútu na Námestí republiky v Prahe. Výstava s názvom Alexander Dubček – v práci a medzi svojimi predstavila popredného politika a jednu z hlavných osobností obrodného procesu z konca 60. rokov minulého storočia v bývalom Československu počas pracovných stretnutí i v súkromí v období jedného roka.- V galérii na Západnej terase Bratislavského hradu otvorili výstavu slovenských krojov zo srbskej Vojvodiny.- Synagóga na Heydukovej ulici, Pamätník Chatama Sofera aj Múzeum židovskej kultúry Slovenského národného múzea (SNM) v hlavnom meste Slovenska boli sprístupnené pri príležitosti Európskeho dňa židovskej kultúry a dedičstva.- Absolútnym víťazom 7. ročníka súťaže Slovak Press Photo a držiteľom ceny Grand Prix za najlepšiu fotografiu sa stal Tomáš Benedikovič. Fotograf Denníka N si získal medzinárodnú porotu záberom zo série, v ktorej zachytil protesty Za slušné Slovensko.- Na pôde Organizácie Spojených národov (OSN) v New Yorku sa konala vernisáž, kde vystavili fotografie zo súťaže Slovak Press Photo. Stalo sa tak vďaka spolupráci s Ministerstvom zahraničných vecí a európskych záležitostí SR a Stálou misiou SR pri OSN v New Yorku.- V Talianskom kultúrnom inštitúte v Bratislave za účasti veľvyslanca Talianskej republiky na Slovensku Gabriele Meucciho predstavili knihu Alexander Dubček - Socializmus s ľudskou tvárou jej autori - taliansky historik Francesco Bonicelli Verrina a Patricia Prochazková.– V bratislavskej Novej Cvernovke otvorili výstavu pod názvom Okupácia 1968. Stalo sa tak pri príležitosti 50. výročia okupácie Československa vojskami Varšavskej zmluvy.– Novú expozíciu v baraku č. 3, patriacom do bývalého seredského pracovného a koncentračného tábora, dnes Múzea holokaustu, otvoril predseda vlády Peter Pellegrini spoločne v ministerkou kultúry Ľubicou Laššákovou (obaja Smer-SD).- Slovenské národné divadlo po roku pripravilo v Bratislave pre svojich priaznivcov opäť Deň otvorených dverí pod názvom Zažite divadlo naozaj.- Na piatom ročníku medzinárodnej výstavy Textile Art of Today v bratislavskom múzeu moderného umenia Danubiana predstavili mená víťazov. Nad najväčším medzinárodným výtvarným projektom v strednej Európe prevzali záštitu ministri kultúry V4.- Bratislavský detský zbor získal prvé miesto v kategórii folklór a strieborný diplom v kategórii sakrálna hudba na medzinárodnej súťaži speváckych zborov v Španielsku.– Matica slovenská (MS) predstavila svadobné kroje zo svojej šatnice na výstave s názvom, inšpirovanej svadobnou ľudovou piesňou s rovnomenným názvom.– Fotovýstava Zdenka Dzurjanina s názvom Videl som všetky kostoly Slovenska vo Vlastivednom múzeu v Považskej Bystrici predstavila vyše 4000 slovenských kostolov.- Do Slovenskej národnej galérie (SNG) so sídlom na Zvolenskom zámku zavítala výstava o otcovi Európy - Karolovi Veľkom. Okrem množstva historických exponátov sa po 400 rokoch na zámok vrátila svätoštefanská koruna v podobe dokonalej kópie.– Osobnosť grófa Mórica Beňovského (1746-1786) vyzdvihol riaditeľ Francúzskeho inštitútu na Slovensku (IFS) a radca pre spoluprácu a kultúrnu činnosť Jean-Pierre Jarjanette na vernisáži výstavy Gróf Móric Beňovský - náš prvý euroobčan a svetobežník.- Prezídium Slovenskej filmovej a televíznej akadémie (SFTA) zvolilo na svoje čelo filmovú producentku Wandu Adamík Hrycovú, ktorá vo funkcii vystriedala režiséra Martina Šulíka.- Bratislava bola dejiskom 31. ročníka medzinárodného festivalu popkultúry Comics Salón.- Reprezentatívnu výstavu o živote a diele Martina Benku pripravili na Bratislavskom hrade pri príležitosti 130. výročia jeho narodenia.- Slovenská akademická maliarka Iveta Lederer uspela na medzinárodnej výstave umelcov 2. Art Expo International v nemeckom Ingolstadte. Výtvarníčka získala špeciálnu cenu Best Artist.– Novým riaditeľom Opery SND sa stal Rastislav Štúr. Po konzultácii s ministerkou kultúry SR Ľubicou Laššákovou (Smer-SD) ho do funkcie vymenoval generálny riaditeľ SND Vladimír Antala.– V obci Borša v Trebišovskom okrese sa začala rekonštrukcia renesančného Rákociho kaštieľa. Na prvú etapu zahŕňajúcu obnovu strechy, vonkajšej fasády a časti vnútorných priestorov vyčlenila maďarská vláda 805 miliónov forintov (2,48 milióna eur).- Bratislavské Divadlo Malá scéna STU bola dejiskom slávnostného odovzdávania cien Igric za audiovizuálne diela vytvorené v roku 2017. Sošku Igrica za celoživotný prínos slovenskej kinematografii udelili režisérovi, scenáristovi a výtvarníkovi Jurajovi Jakubiskovi.- Odhalenie pamätníka husľovému virtuózovi Jánovi Berkymu Mrenicovi (1939-2008) otvorilo dvojdňové oslavy 755. výročia prvej písomnej zmienky o obci Očová v okrese Zvolen.- Medzinárodný multižánrový festival súčasného umenia Biela noc už po štvrtý raz premenil centrum Bratislavy na magickú nočnú prechádzku súčasným umením. Uskutočnil sa v mnohých vonkajších aj galerijných priestoroch.- Novým umeleckým šéfom Divadla Jána Palárika (DJP) v Trnave sa stal Juraj Bielik.- Veľvyslanectvo Indie v Bratislave začalo dva roky trvajúce oslavy 150. výročia narodenia Mahátmu Gándhího. V rámci osláv pripravili podujatia v Aule Ekonomickej univerzity v Bratislave a pri Kernovom dome v Starom Meste.- Výstava Hrdinovia v Univerzitnej knižnici v Bratislave predstavila portréty ľudí, ktorí prežili holokaust. Autor Jaroslav Žiak ich vybral z množstva účastníkov druhej svetovej vojny.- Slovenský fotograf Filip Kulisev po piaty raz vystavoval svoje diela v Monaku. V Galerie des Pęcheurs pod Oceánografickým múzeom predstavil fotografie polárnych oblastí.- Bratislavský Primaciálny palác bol miestom vyhlásenia oficiálnych výsledkov 7. ročníka súťaže Slovak Press Photo. Hlavnú cenu súťaže Grand Prix získal Tomáš Benedikovič za fotografiu zo série Za slušné Slovensko. Fotoreportér TASR Michal Svítok získal prvenstvo za samostatnú fotografiu s názvom Rozhodca.- Pisztoryho palác na Štefánikovej ulici v bratislavskom Starom Meste bol miestom, kde sa verejnosti predstavilo 70 žijúcich umelcov prostredníctvom 160 výtvarných diel.- Pri príležitosti 50. výročia invázie vojsk Varšavskej zmluvy na územie Československa v auguste 1968 sa uskutočnil v bratislavskom Kine Lumiére slávnostný večer spojený s projekciou dokumentov Čas, ktorý žijeme (1968), Čierne dni (1968) a Tryzna (1969), zachytávajúcich atmosféru vtedajších dní. Počas večera boli odovzdané ocenenia Dlažobná kocka '68 žijúcim tvorcom uvádzaných diel, ktoré zhotovil umelecký sklár Palo Macho.- Kúzelnícke triky, kabaretné kúsky i akrobatické výkony v inscenácii Batacchio od súboru Cirk La Putyka ukončili 27. ročník medzinárodného festivalu Divadelná Nitra. Okrem Slovenska mali na festivale zastúpenie Poľsko, Maďarsko, Česká republika, Portugalsko, Nemecko, Spojené kráľovstvo a Libanon.- Divadelný festival Ivana Stodolu v Liptovskom Mikuláši ponúkol začiatkom októbra umelecké zážitky v podaní ochotníckych súborov z rôznych kútov Slovenska.- Divadlo Jozefa Gregora Tajovského (DJGT) vo Zvolene oslávilo 70 rokov od svojho založenia.- Portréty 15 prezidentov Československa a samostatného Slovenska a Česka vystavilo vo svojom átriu Múzeum Vojtecha Löfflera v Košiciach.- Nosnými témami Medzinárodného multižánrového festivalu Moonride 09, ktorý sa konal v Košiciach, boli rozšírená realita, performing arts - virtuálna realita a budúcnosť divadla.- Košický Kulturpark sa stal dejiskom finálového koncertu pesničkovej súťaže RTVS Košický zlatý poklad. Zvíťazila skladba Nebezpečenstvo v podaní skupiny Nová dimenzia.- V Bratislave sa konal Medzinárodný festival dokumentárnych filmov Jeden svet. Hlavným festivalovým hosťom bol Timothy Snyder, svetoznámy spisovateľ, historik a čerstvá nominantka na Nobelovu cenu za mier, poľská aktivistka Anna Alboth, ktorá dlhodobo žije v Nemecku.- V bratislavskej Novej Cvernovke prebiehal slávnostný galavečer, počas ktorého vyhlásili mená víťazov Národnej ceny za dizajn 2018 - Komunikačný dizajn v kategóriách profesionálny dizajn, študentský dizajn a dizajn s pridanou hodnotou.- Multimediálna výstava na Bratislavskom hrade návštevníkom priblížila život na cárskom dvore v Peterhofe, kde pôsobili aj ruskí panovníci Peter I. alebo Katarína II. Výstava potrvá do konca marca 2019.- Vo Východoslovenskej galérii v Košiciach otvorili výstavu pod názvom Zreštaurované diela zo zbierky Stredoslovenskej galérie z diel troch maliarov medzivojnovej moderny - Júliusa Flacheho, Edmunda Gwerka a Viliama Ruttkaya-Nedeckého.- Cenu Identifikačný kód Slovenska (IKS) si prevzali osobnosti z oblasti kultúry, umenia a vedy. Laureátmi ocenenia sa tento rok stali operný spevák Martin Babjak, herečky Aňa Geislerová a Emília Vášáryová, herec Miroslav Noga či maliarka Lucie Filimonová.- Laureátom Ceny Imra Weinera-Kráľa (IWK) za rok 2018 sa stal bývalý politik, divadelný a filmový herec Milan Kňažko.- Vyhlásenie výsledkov celoštátnej literárnej súťaže Mladá slovenská poviedka 2018 sa uskutočnilo v Oravskej knižnici Antona Habovštiaka v Dolnom Kubíne. Zvíťazila Mariana Ibrahimi s poviedkou Cesta ku šťastiu.- Výstavu Tomáš Garrigue Masaryk vo fotografii pripravilo košické Múzeum Vojtecha Löfflera (MVL) v spolupráci s Českým spolkom v Košiciach a Českým centrom v Bratislave.- Považská lesná železnička, ktorej zachované časti sú súčasťou expozície Múzea liptovskej dediny v Pribyline, bude od roku 2019 opäť premávať. V hornej časti areálu skanzenu slávnostne otvorili zrekonštruovaný 920 metrov dlhý úsek bývalej trate, ktorého súčasťou je aj storočný oceľový most z Kráľovej Lehoty a dve nástupištia.- Súžitie a hodnoty dvoch národov a kultúr znel názov výstavy, ktorú otvorili v Dvorane Ministerstva kultúry. Výstava bola venovaná 100. výročiu vzniku Československa.- Slovenské národné divadlo (SND) uviedlo v Bratislave pri príležitosti storočnice vzniku Československej republiky národnú operu Eugena Suchoňa Krútňava.- V Bratislave sa začal 28. ročník medzinárodného festivalu Mesiac fotografie (MF).- Portréty politických väzňov a ľudí prenasledovaných komunistickým režimom v 50. rokoch 20. storočia predstavila výstava Nenechali sa zlomiť, ktorú sprístupnili v Mestskom múzeu v Lučenci.- Hlohovčania si mohli prísť pozrieť zrekonštruovaný Hlohovský zámok. Radnica v priebehu niekoľkých mesiacov dokázala zdevastovanú národnú kultúrnu pamiatku zmeniť na budúci stánok kultúry a spoločenského života mesta.- V rámci festivalu Mesiac fotografie vyhlásili víťazov súťaže Najlepšia fotografická kniha v strednej a východnej Európe. Víťazom v kategórii historická fotografia sa stal titul Fotografové šlechtici v zemích Koruny české, v súčasnej fotografii je to kniha Vladimír Birgus: Fotografie 1972 - 2017.- Udalosti roku 1968 pripomenul ôsmy ročník multižánrového Festivalu slobody, ktorý organizoval Ústav pamäti národa (ÚPN) v Bratislave.- Vláda schválila návrh na vyhlásenie roka 2020 za Rok slovenského divadla.- V bratislavskej Inchebe otvorili 26. medzinárodný knižný veľtrh Bibliotéka 2018.- Ministerstvo kultúry (MK) SR bude dávať verejným umeleckým školám na projekty dotácie. Počíta s tým novela zákona o poskytovaní dotácií v pôsobnosti MK SR z dielne poslancov Smeru-SD a SNS, ktorú podpísal prezident SR Andrej Kiska. Parlament ju schválil 23. novembra 88 hlasmi.- Zväz Slovákov v Maďarsku (ZSM) v Budapešti oslávil 70. výročie svojho založenia. Nad podujatím, ktoré sa konalo v Osvetovom stredisku Attilu Józsefa v Budapešti, prevzali záštitu ministerka kultúry SR Ľubica Laššáková a vicepremiér Maďarska Zsolt Semjén.- Súznenie bol názov výstavy, ktorá mapovala tvorbu českého grafika Oldřicha Kulhánka a slovenského sochára Petra Nižňanského. Expozíciu venovanú 100. výročiu vzniku Československa otvorili v priestoroch Dvorany Ministerstva kultúry SR.- Výbor Národnej rady (NR) SR pre kultúru a médiá na rokovaní väčšinou hlasov odporučil parlamentu schváliť návrh rozpočtu pre Ministerstvo kultúry SR na rok 2019. MK SR by malo v roku 2019 disponovať s rozpočtom vo výške 255.193.734 eur. V porovnaní so schváleným rozpočtom na rok 2018 je to približne o 25 miliónov eur menej.- Partnerský projekt Slovákov a Poliakov vyvrcholil výstavou v Zuberci a Dolnom Kubíne. Vyvrcholením vzájomnej spolupráce bola putovná výstava viac ako tridsiatky novovzniknutých plastík od slovenských a poľských umelcov.- V bratislavskej Redute sa uskutočnil druhý koncert v rámci cyklu Junior. Predstavilo sa na ňom 160 žiakov jedenástich bratislavských Základných umeleckých škôl- Ministerstvo kultúry vyhlásilo dotačné programy na podporu projektov v roku 2019.- Ministerstvo kultúry (MK) SR spustilo registráciu základných a stredných škôl do programu Kultúrne poukazy 2019.- Začali sa menšinové participatívne pracovné stretnutia. Spolu s Ministerstvom kultúry (MK) SR sa podieľajú na tvorbe Stratégie rozvoja miestnej a regionálnej kultúry a kultúry národnostných menšín.- Talianske veľvyslanectvo, Taliansky kultúrny inštitút a Taliansko-slovenská obchodná komora pripravili počas týždňa talianskej kuchyne na Slovensku bohatý kalendár iniciatív a aktivít.- Desiaty ročník oceňovania Roma Spirit 2018 zaznamenal rekordných 313 prijatých nominácií. Prípravný výbor zo všetkých prijatých nominácií vybral tri v každej zo siedmich kategórií.– Tohtoročným laureátom Ceny Dušana Jurkoviča za najlepšiu realizáciu stavby sa stal architektonický ateliér Vallo Sadovský Architects - Matúš Vallo, Oliver Sadovský a kolektív za realizované dielo Nádvorie Trnava.- V Bratislave sa konal 12. ročník jediného medzinárodného festivalu bezdomoveckých divadiel v Európe - Error 2018.- V bratislavskom kostole Klarisky otvorili výstavu fotografií nezávislého zahraničnopolitického analytika, fotografa a bývalého ministra medzinárodných vzťahov SR Pavla Demeša s názvom Indonézia: Jednota v rozmanitosti. Výstava mapovala vplyv náboženstiev a náboženských lídrov na medzinárodné vzťahy.- V bratislavskom Kine Lumiére prezentovali druhé vydanie reprezentatívnej obrazovej publikácie Best of Slovak Film. Autorom knihy v anglickom jazyku je britský filmový publicista, kritik a historik Peter Hames.– Výstava 100 rokov lodiarstva v Československu s podtitulom Storočnica stavby lodí na Slovensku dokumentovala históriu výroby plavidiel u nás.– Vihorlatskému múzeu v Humennom sa počas výskumu podarilo poodhaliť príbeh o veľkom uhorskom rode Csákyovcov na tamojšom panstve, a to na nenápadnej stropnej freske vo vstupnej časti umelecko-historickej expozície múzea.- Modrotlač zapísali do svetového zoznamu UNESCO. Rozhodli o tom členovia Medzivládneho výboru na ochranu nehmotného kultúrneho dedičstva UNESCO počas svojho 13. zasadnutia, ktoré sa konalo v meste Port Louis, metropole ostrovného štátu Maurícius.– Sté výročie vzniku Československa a vydania prvých poštových známok vtedy novovzniknutého štátu pripomenula filatelistická výstava v priestoroch mestského Múzea Janka Kráľa v Liptovskom Mikuláši.- Kunsthalle Bratislava uzatvára rok 2018 rozsiahlou výstavou, ktorá mapuje stav súčasného 3D myslenia na českej a slovenskej výtvarnej scéne. Kurátorský projekt Vladimíra Beskida s názvom OBJEKTívne je realizovaný pri príležitosti 100. výročia vzniku Československej republiky (ČSR).- V priestoroch dvorany Ministerstva kultúry SR odovzdali ceny Titul Fénix - Kultúrna pamiatka roka 2017 .- Ministerstvo kultúry SR začlenilo Maticu slovenskú do tvorby novej Stratégie rozvoja miestnej a regionálnej kultúry a kultúry národnostných menšín SR do roku 2030.- Rímska minca s portrétom cisára Galliena, ktorý vládol v treťom storočí nášho letopočtu, bola asi najvzácnejším objavom uplynulej archeologickej sezóny na Pustom hrade nad Zvolenom.- Bratislavčanka Veronika Lattáková sa stala na Donovaloch Miss folklór 2018.(TASR) – Memorandum o porozumení medzi Ministerstvom kultúry (MK) SR a Ministerstvom kultúry a turizmu Tureckej republiky o spolupráci v oblasti kultúry na roky 2019 – 2023 v Istanbule podpísali ministerka kultúry SR Ľubica Laššáková (Smer-SD) a turecký minister kultúry a cestovného ruchu Mehmet Nuri Ersoy.- Organista z vatikánskej Baziliky sv. Petra Gianluca Lertucci koncertoval v Bratislave. Koncert sa uskutočnil na pozvanie Talianskeho kultúrneho inštitútu (IIC).- Na zasadnutí expertov UNESCO na Mauríciuse malo Slovensko aj diplomatický úspech. Za členku Hodnotiaceho orgánu Medzivládneho výboru Dohovoru na ochranu nehmotného kultúrneho dedičstva UNESCO zvolili Ľubicu Voľanskú z Ústavu etnológie a sociálnej antropológie SAV.- Členovia dočasnej pracovnej skupiny pre právnu ochranu novinárov rokovali o novej podobe tlačového zákona. Novela by mala zadefinovať osobitné postavenie novinára z pohľadu ochrany zdroja, ale aj vymedziť postavenie online média, ktoré súčasná legislatíva nepozná.– Univerzitná knižnica v Bratislave bola ďalšou zastávkou medzinárodnej výstavy 100 slovanských románov.- Cenu Fondu výtvarných umení za rok 2018 získal Dušan Kállay.– V priestoroch Zrkadlovej siene Primaciálneho paláca ocenili 13 osobností, ktoré významným spôsobom prispeli ku kultúrno-spoločenskému rozvoju hlavného mesta Slovenska. Medzi tohtoročnými laureátmi ocenenia Osobnosti Bratislavy 2018 boli operná speváčka Edita Gruberová, minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Miroslav Lajčák, operný spevák Peter Dvorský, spevák Pavol Hammel a ďalší.- V Múzeu moderného umenia Andyho Warhola v Medzilaborciach inaugurovali unikátne diela kráľa popartu. Išlo o 11 originálov, ktoré zobrazujú atentát na amerického prezidenta J. F. Kennedyho. Múzeu ho na dobu neurčitú zapožičal súkromný zberateľ.- Výstava fotografií Alexandra Dubčeka najazdila vo vlakoch po Slovensku celkovo 194.314 kilometrov. Išlo o spoločný projekt Železničnej spoločnosti Slovensko (ZSSK) a Tlačovej agentúry Slovenskej republiky (TASR) s názvom Alexander Dubček medzi svojimi.