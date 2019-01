V roku 2018 svet smútil za Hawkingom aj speváčkou z The Cranberries

JANUÁR

Svet 16. januára (TASR) - V priebehu tohto roka vo svete zomrelo viacero významných osobností. TASR prináša výberovú chronológiu úmrtí osobností vo svete od začiatku roku 2018.- Vo veku 90 rokov zomrel Thomas S. Monson, 16. prezident mormónskej cirkvi, ktorý bol v tejto funkcii od 3. februára 2008.- Vo veku 90 rokov zomrel dlhoročný bývalý šéfredaktor nemeckého spravodajského magazínu Der Spiegel Johannes K. Engel.- Uznávaný izraelský románopisec Aharon Appelfeld, ktorý sa stal vedúcim hlasom literatúry o holokauste, zomrel vo veku 85 rokov.- Vo veku 87 rokov zomrel americký astronaut John Young, ktorý ako deviaty človek v dejinách kráčal po Mesiaci.- Vo veku 79 rokov zomrel ruský maliar Vladimir Jankilevskij, predstaviteľ sovietskeho nonkonformného umenia a priekopník moskovského konceptuálneho umenia.- Prvá generálka americkej armády Anna Mae Haysová zomrela vo veku 94 rokov.- Vo veku 71 rokov zomrel írsky podnikateľ a diplomat Peter Sutherland, ktorý v minulosti zastával významné posty v EÚ, Svetovej obchodnej organizácii (WTO) a OSN.- Vo veku 70 rokov zomrela francúzska speváčka France Gallová.- Uznávaný český hudobný publicista, dramaturg a pedagóg Vojtěch Lindaur zomrel po dlhej chorobe vo veku 60 rokov.- Odvar Nordli, ktorý bol predsedom nórskej vlády v období rokov 1976-81, zomrel vo veku 90 rokov.- Vo veku 85 rokov zomrel renomovaný ruský jadrový fyzik Jevgenij Avrorin, ktorý hral dôležitú úlohu pri vývoji ruských atómových zbraní.- Vo veku 67 rokov zomrel posledný žijúci člen "klasickej" zostavy britskej rockovej skupiny Motörhead, gitarista Eddie Clarke.- Vo veku 86 rokov zomrel bývalý automobilový jazdec Dan Gurney z USA, ktorý ako prvý vyhral preteky v F1, IndyCar aj NASCAR.- Vo veku 59 rokov zomrel bývalý anglický futbalový reprezentant a dlhoročný útočník West Bromwichu Albion Cyrille Regis.- Britský herec Peter Wyngarde, vlastným menom údajne Cyril Louis Goldbert, ktorého preslávila postava autora detektívnych príbehov, playboya a vyšetrovateľa Jasona Kinga z televíznych seriálov Department S a Jason King z konca 60. a začiatku 70. rokov minulého storočia, zomrel vo veku 90 rokov, podľa iných zdrojov 84 rokov.- Vo veku 78 rokov zomrel bývalý majiteľ hokejového klubu NHL St. Louis Blues Mike Shanahan.- Vo veku 74 rokov zomrela hviezda americkej gospelovej hudby Edwin Hawkins, známy predovšetkým hitom Oh Happy Day z roku 1969.- Vo veku 46 rokov zomrela frontmanka írskej skupiny Cranberries, Dolores O'Riordanová.- Vo veku 102 rokov zomrela bývalá talianska gymnastka Carla Marangoniová, ktorá bola dovtedy najstaršou žijúcou olympijskou medailistkou na svete. Už ako 12-ročná získala na OH 1928 v Amsterdame striebro v súťaži družstiev.- Vo veku 91 rokov zomrel celosvetovo uznávaný francúzsky šéfkuchár Paul Bocuse.- Vo veku 82 rokov zomrel bývalý kapitán anglickej futbalovej reprezentácie Jimmy Armfield. Niekdajší obranca podľahol rakovine.- Vo veku 88 rokov zomrela oceňovaná americká spisovateľka Ursula Kroeberová Le Guinová, známa najmä vďaka svojim bestsellerovým poviedkam a románom z oblasti science fiction a fantasy.- Zakladateľ nábytkárskeho reťazca IKEA Ingvar Kamprad zomrel vo veku 91 rokov. Kamprad založil dnešný nábytkársky gigant v roku 1943, keď mal 17 rokov. I a K v názve firmy zastupujú jeho iniciály a E a A usadlosti Elmtaryd a Agunnaryd, na ktorých vyrástol.- Vo veku 90 rokov zomrel americký filozof a politológ Gene Sharp, celoživotný obhajca nenásilného odporu a zakladateľ Inštitútu Alberta Einsteina, neziskovej organizácie zameranej na štúdium metód tohto prístupu a jeho politického potenciálu pri riešení konfliktov vo svete.- Károly Palotai - niekdajší maďarský futbalový internacionál, olympionik, ktorý v Tokiu 1964 vybojoval zlatú medailu po finálovom víťazstve nad reprezentáciou bývalého Československa (2:1), a predovšetkým uznávaný medzinárodný rozhodca - zomrel vo veku 83 rokov.- Vo veku 89 rokov zomrel jeden z najvýznamnejších nemeckých fotografov Stefan Moses.- Vo veku 64 rokov zomrel v dôsledku komplikácií spôsobených Parkinsonovou chorobou Pat Torpey, bubeník a zakladajúci člen americkej rockovej kapely Mr. Big.- Vo veku 70 rokov zomrel John Perry Barlow, americký básnik, esejista, politický aktivista a autor viacerých textov piesní americkej rockovej skupiny Grateful Dead.- Americký herec John Gavin, známy z Hitchcockovho hororu Psycho zomrel vo veku 86 rokov.- Vo veku 36 rokov zomrel bývalý írsky futbalový reprezentant Liam Miller. Niekdajší stredopoliar Celticu Glasgow, Manchestru United či Leedsu United podľahol rakovine pankreasu.- Vo veku 48 rokov zomrel uznávaný islandský hudobný skladateľ Jóhann Jóhannsson.- Vo veku 66 rokov zomrela v meste Láhaur na východe Pakistanu známa právnička a bojovníčka za ľudské práva Ásima Džahángírová.- Vo veku 89 rokov zomrel americký spevák tradičného popu Vic Damone.- Princ Henrik, manžel dánskej kráľovnej Margaréty II., zomrel vo veku 83 rokov.- Vo veku 78 rokov zomrel bývalý holandský premiér Ruud Lubbers. Na čele holandského kabinetu stál v rokoch 1982-1994.- Vo veku 60 rokov zomrel Sergej Litvinov, olympijský víťaz v hode kladivom zo Soulu 1988. Podľa vyjadrenia Ruskej atletickej federácie dvojnásobný majster sveta spadol z bicykla, keď sa vracal z tréningu v čiernomorskom letovisku Soči.- Vo veku 104 rokov zomrel bývalý fotograf americkej tlačovej agentúry Associated Press (AP) Max Desfor, ktorý získal prestížnu Pulitzerovu cenu za reportážne zábery z kórejskej vojny.- Známy americký kazateľ Billy Graham zomrel vo veku 99 rokov. Kazateľ pôsobil ako duchovný poradca mnohých amerických prezidentov od čias Dwighta Eisenhowera (1953-61). Počas aktívnej služby sa preslávil masovými evanjelizačnými akciami, vystúpeniami v médiách, ako aj kazateľskou činnosťou po celom svete.- Vo veku 53 rokov zomrela britská herečka Emma Chambersová, ktorá sa preslávila vo filme Notting Hill, kde hrala excentrickú sestru nesmelého kníhkupca v podaní Hugha Granta.- Spevák Eddy Amoo z britskej soulovej skupiny The Real Thing zomrel vo veku 74 rokov.- Vo veku 97 rokov zomrel britský režisér, producent a scenárista Lewis Gilbert, ktorý natočil desiatky filmov vrátane troch bondoviek.- Vo veku 74 rokov zomrel významný český divadelný a umelecký fotograf Josef "Jef" Kratochvíl, autor legendárnej fotografie zachytávajúcej dohodu o rozdelení Československa, keď ju v roku 1992 pod stromom v záhrade brnianskej vily Tugendhat dohovárali vtedajší český premiér Václav Klaus a slovenský premiér Vladimír Mečiar.- Vo veku 54 rokov zomrel bývalý americký tenista Ken Flach, ktorý bol svetovou deblovou jednotkou a počas kariéry získal šesť grandslamových titulov - štyri vo štvorhre a dva v mixe.- Popredný britský teoretický fyzik Stephen Hawking, jeden z najuznávanejších svetových vedcov, zomrel vo veku 76 rokov. Renomovaný vedec aj napriek ťažkému zdravotnému postihnutiu patril medzi najvplyvnejších mysliteľov súčasnosti.- Vo veku 37 rokov zomrel americký haker Adrian Lamo, ktorý v roku 2010 nahlásil úradom, kto stojí za jedným z najzávažnejších únikov tajných dokumentov v dejinách Spojených štátov, známym ako kauza WikiLeaks.- Vo veku 97 rokov zomrel v Spojenom kráľovstve Zbyšek Nečas-Pemberton, ktorý v druhej svetovej vojne slúžil ako radarový operátor 68. nočnej stíhacej perute britského kráľovského letectva RAF.- Vo veku 89 rokov zomrel český spisovateľ, scenárista, muzikológ, publicista, ale aj učiteľ Zdeněk Mahler.- Legendárny ruský testovací pilot Georgij Mosolov, ktorý významne prispel k rozvoju ruského a sovietskeho letectva, zomrel vo veku 91 rokov.- Vo veku 80 rokov zomrel škótsky kardinál Keith O'Brien, známy tým, že sa ako prvý kardinál v dejinách vzdal pre svoj osobný škandál možnosti voliť pápeža.- Vo veku 72 rokov zomrel bývalý ruský hokejový obranca Jurij Šatalov. Majster sveta z roku 1974 bol oporou CSKA Moskva, hrával aj za Krídla Sovietov. V roku 1972 bol účastníkom legendárnej Série storočia medzi hokejistami bývalého ZSSR a hviezdami zámorskej NHL.- Český prekladateľ Jan Kantůrek zomrel vo veku 69 rokov. Čitateľom v susednom Česku priniesol fantasy sériu Plochozem, Hellboya či barbara Conana.- Bývalý argentínsky futbalista a majster sveta z domáceho šampionátu v roku 1978 Rene Houseman zomrel vo veku 64 rokov.- Vo veku 83 rokov zomrel iránsky filozof Dáriuš Šájegán, ktorý sa do povedomia svetovej verejnosti dostal knihou Kultúrna schizofrénia.- Víťaz Stanleyho pohára a člen Siene Slávy zámorskej hokejovej AHL, Kanaďan Dick Gamble, zomrel vo veku 89 rokov.- Vo veku 107 rokov zomrel v Holandsku učiteľ a senátor Johan van Hulst, ktorý počas druhej svetovej vojny zachránil vyše 600 židovských detí.- Vo veku nedožitých 75 rokov zomrel maďarský podnikateľ Sándor Demján, ktorého Forbes uvádzal ako druhého najbohatšieho Maďara.- Uznávaná francúzska herečka Stéphane Audranová, múza a niekdajšia manželka slávneho filmára Clauda Chabrola, zomrela vo veku 85 rokov.- Vo veku 81 rokov zomrela juhoafrická ikona boja proti apartheidu Winnie Madikizelová-Mandelová, niekdajšia manželka prvého černošského juhoafrického prezidenta Nelsona Mandelu.- Vo veku 60 rokov zomrel Brit Eric Bristow, legendárny hráč šípok a päťnásobný majster sveta.- Belgický cyklista Michael Goolaerts zomrel vo veku 24 rokov - po tom, čo počas pretekov Paríž-Roubaix utrpel po páde zástavu srdca.- Vo veku 75 rokov zomrel Andy Rihs, majiteľ cyklistického tímu BMC Racing. Švajčiarsky podnikateľ podľahol leukémii.- Vo veku 49 rokov zomrel americký herec Verne Troyer, známy najmä z komediálnej série špionážnych filmov Austin Powers.- Bývalý hráč najprestížnejšej ligy amerického futbalu NFL Bennie Cunningham zomrel vo veku 63 rokov. Desať sezón (1976-85) pôsobil v drese Pittsburghu Steelers, v ktorom sa radoval z dvoch víťazstiev v Super Bowle.- Vo veku 70 rokov zomrel bývalý francúzsky futbalový reprezentant a tréner Henri Michel.- Vo veku 77 rokov zomrel filmový a televízny producent Paul Junger Witt.- Bývalý bolívijský diktátor Luis García Meza zomrel vo veku 88 rokov na následky infarktu.- Zomrel vo veku 96 rokov český sklársky výtvarník René Roubíček, ktorý patril medzi osobnosti podieľajúce sa napríklad na vzniku legendárneho československého pavilónu na svetovej výstave Expo 1958 v Bruseli. Jeho práce obohatili aj československé pavilóny na svetových výstavách v Montreale 1967 a v Osake 1970.- Vo veku 83 rokov zomrel Bill Torrey, niekdajší generálny manažér klubu NHL New York Islanders a neskôr prvý prezident Floridy Panthers.- Populárny nemecký herec Wolfgang Völz, ktorý sa narodil v predvojnovom Gdansku a zanechal rozsiahlu filmografiu s približne 150 filmovými titulmi a štvornásobkom televíznych produkcií, zomrel vo veku 87 rokov.- Abi Ofarim, ktorý bol v 60. rokoch spoločne so svojou prvou manželkou Esther hviezdou populárnej hudby, zomrel vo veku 80 rokov. Rodák z izraelského Safadu, vlastným menom Abraham Reichstadt, sa preslávil ako súčasť speváckej a neskôr aj manželskej dvojice Esther & Abi Ofarimovci v 60. rokoch minulého storočia početnými hitmi vrátane nahrávok ako Cinderella Rockefella alebo Morning of My Life z pera slávnych Bee Gees.- Rumunská protikomunistická disidentka Doina Corneaová zomrela vo veku 88 rokov. Corneaová bola perzekvovaná za svoju kritiku ničenia rumunských dedín a kostolov počas totalitného režimu bývalého diktátora Nicolae Ceaušesca. Vo svojej krajine bola všeobecne vnímaná ako ikona odporu.- Vo veku 83 rokov zomrel v Juhoafrickej republike známy fotograf Sam Nzima, ktorého preslávila fotografia z obdobia apartheidu.- Vo veku 76 rokov zomrela Bývalá predsedníčka Európskeho parlamentu, francúzska politička Nicole Fontainová.- Vo veku 89 rokov zomrel americký výtvarný umelec Robert Indiana, ktorý bol predstaviteľom smeru pop-art, známy štylizovaným nápisom LOVE.- Vo veku 85 rokov zomrel ruský režisér Alexandr Askoľdov, ktorého film Komisárka (1967) svojho času vyvolal rozruch na tradičnej festivalovej prehliadke Berlinale.- Vo veku 85 rokov zomrel oceňovaný americký spisovateľ Philip Roth. Kritikou oslavovaný i kontroverzný autor románov ako Portnoyov komplex či Druhý život skonal na zlyhanie srdca.- Vo veku 90 rokov zomrel na juhu amerického štátu Florida militantný kubánsky exulant Luis Posada Carriles, ktorý bol na začiatku 60. rokov v jadre skupiny kubánskych exulantov, čo sa neúspešne pokúsila zvrhnúť komunistickú vládu Fidela Castra.- Vo veku 86 rokov zomrel americký astronaut Alan Bean, v poradí štvrtý človek, ktorý chodil po povrchu Mesiaca.- Bývalý bežec na dlhé trate Dick Quax z Nového Zélandu zomrel vo veku 70 rokov. Strieborný olympijský medailista z Montrealu 1976 v behu na 5000 m prehral dlhotrvajúci boj s rakovinou.- Zomrel francúzsky podnikateľ a miliardár Serge Dassault. Šéf leteckého a mediálneho koncernu Dassault Groupe skonal vo veku 93 rokov.- Jeden z frontmanov dancehallovej formácie Seeed z nemeckého hlavného mesta Berlín Demba Nabé, známy aj pod umeleckými menami Boundzound, respektíve Ear, zomrel vo veku 45 rokov.- Ukrajinská filmová režisérka, scenáristka a herečka Kira Muratovová zomrela vo veku 83 rokov.- Majiteľ britských nočných klubov Peter Stringfellow, známy ako Kráľ klubov, zomrel vo veku 77 rokov.- Iba 14-ročný motocyklový jazdec Andreas Perez zomrel po páde na okruhu v Barcelone. Mladý Španiel podľahol zraneniam po tragickej kolízii na juniorských majstrovstvách sveta v triede Moto3.- Walter Bahr - posledný člen futbalovej reprezentácie USA, ktorá na MS 1950 v Brazílii senzačne zvíťazila nad Anglickom 1:0 - zomrel vo veku 91 rokov na následky zlomeniny bedrovej kosti.- Vo veku 88 rokov zomrel austrálsky golfista Peter Thomson. Päťnásobný víťaz British Open trpel viac ako štyri roky Parkinsonovou chorobou. Thomson sa stal v 20. storočí jediným golfistom, ktorý na British Open triumfoval trikrát za sebou.- Vo veku 68 rokov zomrel v USA vplyvný konzervatívny publicista, komentátor a intelektuál Charles Krauthammer, ktorý bol jedným z najvýznamnejších a najvplyvnejších novinárov v USA. Za svoju prácu získal niekoľko ocenení vrátane Pulitzerovej ceny.- Juhoafrický fotograf David Goldblatt, ktorý sa preslávil snímkami svojej rasovo rozdelenej krajiny, zomrel vo veku 87 rokov.- Vo veku 89 rokov zomrel Joe Jackson, hlava jednej z najslávnejších rodín populárnej hudby. Otec zosnulého svetoznámeho speváka Michaela Jacksona.- Vo veku 45 rokov zomrel bývalý juhoslovanský futbalový reprezentant Goran Bunjevčevič. Niekdajšiemu kapitánovi Crvenej zvezdy Belehrad a obrancovi Tottenhamu Hotspur sa 20. mája náhle zhoršil zdravotný stav, keď mu diagnostikovali aneuryzmu.- Vo veku 81 rokov zomrela rakúska spisovateľka Christine Nöstlingerová, autorka kníh pre deti a mládež. Za svoje práce si vyslúžila celý rad ocenení: od Rakúskej štátnej ceny za literatúru pre deti a mládež (1974) cez Cenu Hansa-Christiana Andersena (1984) až po Cenu Astrid Lindgrenovej (2003).- Vo veku 72 rokov zomrela legendárna poľská atlétka a trojnásobná olympijská víťazka Irena Szewiňská. V šprintoch a v skoku do diaľky získala pod piatimi olympijskými kruhmi spolu sedem medailí.- Vo veku 90 rokov zomrel americký autor komiksov Steve Ditko, ktorý sa podieľal na vytvorení známych superhrdinov vydavateľstva Marvel Spider-man a Doctor Strange.