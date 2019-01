V roku 2018 odišli legenda soulu, známy šéfkuchár a americký prezident

JÚL

Izraelský spisovateľ Amos Oz. Foto: wikipedia.org

Svet 17. januára (TASR) - V priebehu tohto roka vo svete zomrelo viacero významných osobností. TASR prináša výberovú chronológiu úmrtí osobností vo svete od júla 2018.- Vo veku 78 rokov zomrel holandský kameraman Robby Müller. Preslávil sa spoluprácou s režisérmi ako Wim Wenders, Jim Jarmusch či Lars von Trier. Stal sa známym pre svoj ľahký, pozorovací štýl a snímanie ručnou kamerou.- Vo veku 27 rokov po prestrelke s políciou zomrel bývalý basketbalista NBA Tyler Honeycutt.- Americký herec a príležitostný spevák Tab Hunter, idol tínedžeriek z 50. rokov minulého storočia, zomrel iba tri dni pred svojimi 87. narodeninami.- Vo veku 99 rokov zomrel dlhoročný britský politik Peter Carington, ktorý bol posledným žijúcim členom vlády Winstona Churchilla.- Vo veku 65 rokov zomrel po dlhej chorobe český kabaretný umelec a herec Václav Glazar, ktorého preslávila najmä úloha mafiána prezlečeného za mníšku vo filmovej sérii Kameňák režiséra Zdeňka Trošku.- Niekdajší vysoký komisár OSN pre utečencov Thorvald Stoltenberg, nórsky sociálny demokrat, ktorý vo viacerých vládach škandinávskej krajiny zastával okrem iného funkcie ministra zahraničných vecí (1987-89, 1990-93) a ministra obrany (1979-81), zomrel vo veku 87 rokov.- Vo veku 79 rokov zomrel český filmový, divadelný a televízny režisér a dramaturg Petr Weigl, ktorého pracovné aktivity siahali svojho času ďaleko za hranice bývalého Československa.- Bývalý hokejový brankár v zámorskej NHL Ray Emery zomrel vo veku 35 rokov. Emery pôsobil v NHL v rokoch 2003-15. Ottawu Senators doviedol v roku 2007 až do finále bojov o Stanleyho pohár. V najprestížnejšej hokejovej lige sveta chytal aj za Philadelphiu Flyers, Anaheim Ducks a Chicago Blackhawks.- Vo veku 79 rokov zomrel známy americký moderátor a vojnový veterán Adrian Cronauer. Jeho pôsobenie v Saigone počas vojny vo Vietname a najmä jeho pozdrav "Goooooood morning, Vietnam!" vo vojenskom rádiu poslúžili svojho času ako inšpirácia pre amerického herca Robina Williamsa v rovnomennom filme.- Geoffrey Wellum, najmladší pilot stíhačiek Spitfire, ktorý sa aktívne zúčastnil na bitke o Britániu, zomrel vo veku 96 rokov.- Vo veku 100 rokov zomrel japonský scenárista, režisér a producent Šinobu Hašimoto, ktorý často spolupracoval s režisérom Akirom Kurosawom - okrem iného aj na filmoch Sedem samurajov či Rašómon.- Bývalý šéf stajne Ferrari v F1 Sergio Marchionne zomrel vo veku 66 rokov.- Vo veku 76 rokov zomrel poľský džezový trubkár a skladateľ Tomasz Stanko.- Vo veku 88 rokov zomrel český herec Ilja Racek. Stvárnil množstvo úloh vo filme, v televíznych seriáloch, ako aj v divadle. Bol dlhoročným členom súboru Divadla na Vinohradech.- Vo veku 73 rokov zomrel v Ženeve známy francúzsky šéfkuchár Joël Robuchon.- Vo veku 76 rokov hudobný publicista, dlhoročný spolupracovník Československého a Českého rozhlasu, príležitostný herec i dabér Oscar Pavel Gottlieb.- Vo veku 88 rokov zomrel český architekt Stanislav Hubička, jeden z autorov Nuselského mosta v Prahe a stanice metra Vyšehrad. Navrhol tiež budovu Medzinárodného zväzu študentstva v Prahe. V roku 2011 dostal v rámci ceny Grand Prix architektov Cenu za celoživotné dielo.- Kenský majster sveta v behu na 400 metrov cez prekážky Nicholas Bett zahynul pri dopravnej nehode. Mal 26 rokov.- Vo veku 85 rokov zomrel britský spisovateľ V.S. Naipaul, laureát Nobelovej ceny za literatúru z roku 2001.- Vo veku 80 rokov zomrel ruský spisovateľ detskej literatúry Eduard Uspenskij, tvorca svetoznámych rozprávkových postáv Čeburaška či Krokodíl Geňa.- Vo veku 49 rokov náhle zomrela legendárna ruská gymnastka Elena Šušunovová, ktorá na OH 1988 v Soule získala zlatú medailu vo viacboji aj v súťaži družstiev.- Po dlhej chorobe zomrel vo veku 93 rokov bývalý indický premiér Atal Bihárí Vádžpejí.- Vo veku 76 rokov zomrela slávna americká soulová speváčka Aretha Franklinová.- Vo veku 82 rokov zomrel nemecký televízny dramaturg Gunther Witte, muž, ktorý stál pri zrode najdlhšie vysielaného a mimoriadne úspešného seriálu Miesto činu.- Bývalý generálny tajomník Organizácie Spojených národov (OSN), ghanský diplomatKofi Annan, zomrel vo veku 80 rokov.- Jedna zo zakladateliek argentínskej organizácie Staré matky z Májového námestia María Isabel "Chicha" de Marianiová-Chorobiková zomrela vo veku 94 rokov. Počas života sa jej nepodarilo nájsť vnučku, ktorú odvliekli počas vlády vojenskej chunty v tejto juhoamerickej krajine.- Dlhoročný moderátor hitparády druhého programu verejnoprávnej nemeckej televízie ZDF a príležitostný herec Dieter Thomas Heck zomrel vo veku 80 rokov.- Bývalý španielsky cyklista Javier Otxoa podľahol vo veku 43 rokov vážnej chorobe.- Vo veku 80 rokov zomrel britský choreograf, tanečník a konzultant Lindsay Kemp, ktorý svojho času spolupracoval so spevákmi Davidom Bowiem či Kate Bushovou.- Vo veku 81 rokov zomrel americký senátor John McCain.- Vo veku 91 rokov zomrel americký filmový scenárista a dramatik Neil Simon, ktorý bol považovaný za najúspešnejšieho a najplodnejšieho amerického dramatika v druhej polovici 20. storočia.- Vo veku 95 rokov zomrel známy rakúsky fotograf Erich Lessing.- Vo veku 39 rokov zomrel český herec Jan Kalous; spáchal samovraždu.- Vo veku 89 rokov zomrela ilustrátorka a koloristka štúdia Marvel Comics Marie Severinová.- Vo veku 75 rokov ilustrátor a autorov komiksov štúdia Marvel Comics Gary Friedrich.- Vo veku 49 rokov zomrel po krátkej chorobe bývalý kenský vytrvalec Paul Koech.- Vo veku 82 rokov zomrel americký herec Burt Reynolds. Bol hviezdou v celej sérii filmov zo 70. rokov 20. storočia vrátane snímok Poliš a Bandita či Vyslobodenie.- Vo veku 67 rokov zomrel americký spisovateľ Thad Mumford, ktorý napísal scenáre k viacerým známym seriálom. Pracoval napríklad na seriáli M*A*S*H z vojenského prostredia, či hite 80. rokov Show Billa Cosbyho i na sitkome ALF o malom chlpatom mimozemšťanovi s veľkým nosom.- Vo veku 26 rokov zomrel americký raper Mac Miller.- Tvorca obľúbenej postavy Poštára Pata z rovnomenného britského televízneho seriálu a obľúbený autor kníh pre deti John Cunliffe zomrel vo veku 85 rokov.- Vo veku 61 rokov zomrel vietnamský prezident Tran Dai Quang.- Vo veku 89 rokov zomrel bývalý ukrajinský premiér Vitalij Masol.- Nemecký filmár, ale aj divadelný režisér, producent a príležitostný dabér Ottokar Runze zomrel vo veku 93 rokov.- Vo veku 84 rokov zomrel britsko-americký držiteľ Nobelovej ceny za fyziku Charles Kuen Kao, ktorý bol priekopníkom vývoja a využitia optických vlákien v telekomunikáciách.- Americký producent dvoch filmov ságy Hviezdne vojny (Star Wars) Gary Kurtz zomrel vo veku 78 rokov.- Vo veku 56 rokov zomrel český herec Milan Šimáček, ktorý sa do povedomia filmových divákov dostal predovšetkým rolami vo filmoch Tankový prápor a Čierni baróni zo začiatku 90. rokov.- Vo veku 70 rokov zomrel popredný český propagátor kozmonautiky, spisovateľ Pavel Toufar.- Vo veku 75 rokov zomrel český politik, bývalý poslanec za ČSSD Vladimír Laštůvka. Okrem iného bol signatárom Charty 77 a v roku 1977 ho vtedajší režim odsúdil na tri a pol roka väzenia za rozvracanie republiky.- Vo veku 76 rokov zomrel spevák Marty Balin, zakladateľ americkej rockovej skupiny Jefferson Airplane.- Vo veku 84 rokov zomrel americký bluesový spevák a gitarista Otis Rush.- Vo veku 94 rokov zomrel francúzsky spevák, skladateľ a herec Charles Aznavour. Aznavourova hudobná kariéra trvala 80 rokov. Počas nej skomponoval viac ako 1000 piesní, hral v 80 filmoch a vystupoval v 94 krajinách sveta.- Britský hudobný producent a zvukový inžinier Geoff Emerick, známy najmä pre svoju spoluprácu so skupinou Beatles, zomrel vo veku 72 rokov.- Bývalý nemecký boxer Karl Mildenberger, ktorý v roku 1966 prehral súboj o titul v ťažkej váhe s Muhammadom Alim, zomrel vo veku 80 rokov.- Vo veku 80 rokov zomrela Jeanne Ashworthová, prvá americká olympijská medailistka v rýchlokorčuľovaní.- Vo veku 85 rokov zomrela španielska operná speváčka Montserrat Caballéová. Jej soprán bol všeobecne považovaný za jeden z najznámejších operných hlasov v dejinách.- Vo veku 96 rokov zomrel bývalý americký basketbalový tréner Tex Winter, ktorý dosiahol najväčšie úspechy svojej trénerskej kariéry ako asistent Phila Jacksona v tímoch Chicago Bulls a Los Angeles Lakers, kde získal spolu deväť trofejí pre víťaza zámorskej NBA.- Člen českej hudobnej formácie Vokobere, gitarista Tomáš Berka, zomrel vo veku 50 rokov.- Vo veku 86 rokov zomrel Pik Botha, kľúčový politik Juhoafrickej republiky (JAR) z obdobia prechodu od apartheidu na súčasný systém. Bol ministrom zahraničných vecí 17 rokov až do konca éry apartheidu v JAR v roku 1994.- Generálny sekretár Medzinárodnej basketbalovej federácie (FIBA) Patrick Baumann zomrel vo veku 51 rokov.- Fínsky spisovateľ Arto Paasilinna, známy predovšetkým svojím románom z roku 1975 Zajacov rok, zomrel vo veku 76 rokov.- Vo veku 90 rokov zomrel turecký novinár a fotograf arménskeho pôvodu Ara Güler, prezývaný Oko Istanbulu.- Lisbet Palmeová, vdova po zavraždenom švédskom expremiérovi Olofovi Palmem, zomrela vo veku 87 rokov.- Vo veku 90 rokov zomrel japonský chemik a morský biológ Osamu Šimomura, držiteľ Nobelovej ceny za chémiu.- Vo veku 80 rokov zomrel bývalý holandský premiér Wim Kok.- Vo veku 99 rokov zomrel nórsky vojnový hrdina Joachim Rönneberg, účastník sabotážnej akcie z februára 1943, ktorá mala zmariť nukleárne ambície nacistického Nemecka.- Vo veku 77 rokov zomrel taliansky podnikateľ Gilberto Benetton, ktorý so svojimi tromi súrodencami založil taliansku odevnú firmu Benetton.- Vo veku 34 rokov zomrel austrálsky tenista Todd Reid. Najväčší úspech dosiahol v roku 2002, keď získal juniorský titul vo Wimbledone. V tom čase patril medzi najlepších hráčov v Austrálii, hneď po Lleytonovi Hewittovi a Markovi Philippoussisovi.- Bývalý prezident zámorskej hokejovej NHL John Ziegler zomrel vo veku 84 rokov.- Vo veku 73 rokov zomrel - iba deň pred svojimi 74. narodeninami - ruský filmový a divadelný herec Nikolaj Karačencov.- Zomrel Teodoro Petkoff, bývalý komunistický partizán a neskorší venezuelský minister a hlasný odporca exprezidenta Huga Cháveza.- Vo veku 87 rokov zomrel spoluzakladateľ koncernu LVMH Alain Chevalier.- Americký trubkár Roy Hargrove, jeden z najtalentovanejších džezových muzikantov svojej generácie, zomrel vo veku 49 rokov.- Vo veku 36 rokov zomrel bývalý austrálsky cyklista Jonathan Cantwell. Pretekal za tím Saxo-Tinkoff pôsobiaci vo WorldTour, za Drapac i za americkú kontinentálnu stajňu Jittery Joe's.- Ruský maliar, významný predstaviteľ undergroundu Oskar Rabin, zomrel vo veku 90 rokov.- Francúzsky hudobný skladateľ Francis Lai, ktorý je autorom Oscarom oceneného kultového soundtracku k filmu Love Story z roku 1970, zomrel vo veku 86 rokov.- Vo veku 95 rokov zomrel legendárny americký autor komiksov Stan Lee, ktorý sa podieľal na vytvorení známych superhrdinov vydavateľstva Marvel ako Spider-man či Hulk.- Vo veku 83 rokov zomrel brazílsky novinár Aldyr Schlee, autor návrhu dresov pre brazílsku futbalovú reprezentáciu.- Vo veku 110 rokov zomrela poľská mníška Cecylia Roszaková, ktorá bola záchrankyňou Židov počas holokaustu a údajne najstaršou mníškou na svete.- Vo veku nedožitých 87 rokov zomrel český dlhoročný atletický tréner Miroslav Kváč. Pod jeho vedením zabehla Jarmila Kratochvílová 26. júla 1983 v Mníchove dodnes platný svetový rekord v behu na 800 metrov (1:53,28 min).- Britský filmový režisér Nicolas Roeg, ktorý sa preslávil filmami Teraz sa nepozeraj alebo Performance, zomrel vo veku 90 rokov.- Vo veku 77 rokov zomrel po dlhej chorobe svetoznámy taliansky režisér a scenárista Bernardo Bertolucci. Medzi jeho najznámejšie filmy patria Posledný cisár (1987), za ktorý získal Oscara za najlepšiu réžiu a najlepší adaptovaný scenár, či Posledné tango v Paríži z roku 1972.- Vo veku 91 rokov zomrel po náhlej srdcovej príhode český herec Lubomír Kostelka, známy predovšetkým z filmových komédií. Okrem kľúčovej úlohy Gullivera v dráme Případ pro začínajícího kata (1969) vytvoril stovky menších postáv predovšetkým v komédiách.a - Vo veku 94 rokov zomrel George Herbert Walker Bush, 41. prezident Spojených štátov, ktorý bol šéfom Bieleho domu v rokoch 1989-93. Bol najstarším žijúcim bývalým prezidentom USA. Bol tiež otcom neskoršieho amerického prezidenta Georgea W. Busha (2001-09).- Najbohatší človek Belgicka, podnikateľ Albert Frere, zomrel vo veku 92 rokov.- Bývalý nemecký boxer Markus Beyer zomrel vo veku 47 rokov. Svoju krajinu reprezentoval na OH 1992 a 1996, v roku 1995 získal na amatérskych MS v Berlíne bronzovú medailu. V profesionálnom ringu mal bilanciu 35-3-1 (13 KO) a trikrát sa stal majstrom sveta organizácie WBC v superstrednej hmotnostnej kategórii.- Vo veku 81 rokov zomrela americká džezová speváčka a trojnásobná držiteľka Grammy Nancy Wilsonová.- Vo veku 75 rokov zomrela americká herečka a režisérka Penny Marshallová. Slávnou sa stala rolou v seriáli Laverne & Shirley; od hereckej práce sa dostala aj k režírovaniu.- Vo veku 91 rokov zomrel americký textár Norman Gimbel, držiteľ prestížnych ocenení Oscar i Grammy.- Po ťažkej chorobe zomrela vo veku 84 rokov česká herečka Jana Štěpánková, ktorej najobľúbenejšou televíznou postavou bola lekárka Dana Králová zo seriálu Nemocnica na okraji mesta.- Po vážnej chorobe zomrel český herec, spevák a moderátor Aleš Kubát, mal 30 rokov. Diváci ho poznali zo seriálu Českej televízie Nova Ordinace v růžové zahradě.- Izraelský spisovateľ Amos Oz zomrel vo veku 79 rokov na rakovinové ochorenie.- Tréner s najväčším počtom víťazstiev vo futbalovej MLS Sigi Schmid zomrel v Los Angeles vo veku 65 rokov.- Vo veku 82 rokov zomrel Peter Hill-Wood, bývalý prezident anglického futbalového klubu Arsenal Londýn.- Vo veku 92 rokov zomrel nemecký spisovateľ židovského pôvodu Edgar Hilsenrath.