V roku 2018 sa v SR tesalo z ľadu, behali čašníci i maturovalo v kroji

JANUÁR

Šiesty ročník podujatia Tatry Ice Master 2018 vo Vysokých Tatrách na Hrebienku. Počas troch dní ľadoví sochári z desiatich krajín vdýchli život 50-tim tonám ľadu a premenili ich na 40 unikátnych ľadových sôch. Hrebienok 14. januára 2018. Foto: TASR – František Iván

FEBRUÁR

Veľkonočný dar pre pápeža Františka tvorí v týchto dňoch umelecký kováč zo Slovenska. Medené vajce - symbol plodnosti, života, vzkriesenia a znovuzrodenia vyrába Jozef Tomčala z obce Lehnice. Na snímke umelecký kováč Jozef Tomčala počas výroby netradičného darčeka pre pápeža - medeného veľkonočného vajíčka. V Lehniciach, 28. februára 2018. Foto: TASR - Marko Erd

MAREC

Zhruba 400 totemových masiek z celého sveta obsahuje na Slovensku jedinečná expozícia, ktorá sa nachádza v dedinke Lišov v okrese Krupina. Galériu masiek otvorili vlani v lete v jednom z pôvodných dedinských domov, zbierka sa však každým mesiacom rozrastá. Lišov, 14. marca 2018. Foto: TASR - Jozef Poliak

APRÍL

Na snímke zľava 1. Vicemiss SR 2018 Radka Grendová z Revúcej, Miss SR 2018 Dominika Grecová z Humenného a 2. Vicemiss SR 2018 Jasmina Tatyová z Trnavy počas finálového večera v sobotu 28. apríla 2018 v Bratislave. Foto: TASR - Dano Veselský

MÁJ

Na archívnej snímke beh čašníkov. Foto: TASR/AP

Na snímke Martina Karoľová pred maturitnou komisiou. Foto: TASR/Michaela Zdražilová

JÚN

Veterán Rallye, ilustračná snímka. Foto: TASR - Vladimír Miček

JÚL

Noblesu 19. storočia zažívajú návštevníci kultúrno-spoločenského podujatia Raňajky v tráve. Stovky ľudí sa už po šiesty raz stretli v nedeľu 1. júla 2018 pri Kostole sv. Michala Archanjela nad Dražovcami v Nitre. Foto: TASR - Henrich Mišovič

AUGUST

Kondor kráľovský, ilustračná snímka. Foto: TASR/František Iván

SEPTEMBER

Na archívnej snímke celkový pohľad na Radvanský jarmok na Námestí SNP v Banskej Bystrici. Foto: FOTO TASR - Branislav Račko

Snímka z 12. ročníka medzinárodného podujatia Festival vedy - Európska noc výskumníkov 2018, 28. septembra 2018 v Starej tržnici na Námestí SNP v Bratislave. Foto: TASR

OKTÓBER

Na screenshote zo stránky Facebook môžete vidieť omeletu. Foto: Screenshot Facebook

NOVEMBER

Na snímke účastníci spomienkovej akcie na brehu Účka na Oravskej priehrade položili 2. novembra 2018 na vodnú hladinu svetielkujúce lampióny. Uctili si tak pamiatku tých, ktorí zahynuli vo vodách tejto priehrady. Počet vydaných lampiónov bol 6170 kusov a v Námestove tak zlomili vlastný rekord z roku 2016. Bodku za vydarenou akciou dal ohňostroj z vodnej hladiny. Foto: TASR

DECEMBER

Zabíjačka, ilustračná snímka. Foto: TASR/František Iván

Bratislava 18. januára (TASR) - V roku 2018 sa na Slovensku udialo viacero zaujímavých udalostí. Teraz.sk vám prináša výberovú chronológiu toho najzaujímavejšieho, čo sa v uplynulom roku na Slovensku udialo.– Víťaznú ľadovú sochu na tému Svetová fauna a flóra na šiestom ročníku medzinárodných majstrovstiev v stavaní ľadových sôch na Hrebienku Tatry Ice Master 2018 vytesal tím z Ruska. Na druhom mieste sa umiestnili ľadoví sochári z Českej republiky. Tretia priečka patrí tímu z Poľska.- Až do pochovávania basy chodili v Chtelnici šabľovníci - chlapci so šabľami. V rámci fašiangového zvyku, ktorý v obci uchovávajú, navštívili každú domácnosť. Podľa toho, akú odpoveď dajú domáci ich veliteľovi - hajdúchovi, vytancujú všetky dievky i starších buď pri veselej hudbe, alebo im zahrajú smutnú pesničku. Zvyk súvisí s protitureckými bojmi.- Občianske združenie (OZ) Ostrov pokoja zriadilo pre obyvateľov i návštevníkov Popradu klub, v ktorom hosťom pri káve či dezerte robia spoločnosť štyri mačky dvoch plemien – ragdoll a britská krátkosrstá. Cat Café Club, ktorý možno nájsť v Poprade-Veľkej, je pre štvornohých domácich miláčikov podľa iniciátorov myšlienky domovom, kde sa hrajú, jedia aj spia. Vo svete sú podobné kluby podľa nich hitom, na Slovensku ich funguje zatiaľ len niekoľko.- Veľkonočný dar pre pápeža Františka tvoril umelecký kováč Jozef Tomčala z Lehníc. Špecializuje sa na klasickú výrobu produktov z ocele a medi. Medené vajce - symbol plodnosti, života, vzkriesenia a znovuzrodenia - má 20 centimetrov. Vyrazené čísla 1918-2018 pripomínajú sto rokov od konca I. svetovej vojny a od vzniku Československa.– Príbeh osobného automobilu Ford model T a jeho maďarského konštruktéra Józsefa Galamba (1881-1955) možno spoznať v bratislavskom Múzeu dopravy. Čierne auto z roku 1919 dopĺňa výstava s dobovými obrazovými a textovými dokumentmi. Najslávnejšie auto 20. storočia a zároveň prvé sériovo vyrábané vozidlo na svete si mohla dovoliť nižšia stredná vrstva, aj robotníci. V rokoch 1908 až 1927 sa vyrobilo vyše 15 miliónov kusov.- Zhruba 400 totemových masiek z celého sveta obsahuje na Slovensku jedinečná expozícia, ktorá sa nachádza v dedinke Lišov v okrese Krupina. Galériu masiek otvorili v jednom z pôvodných dedinských domov, zbierka sa každým mesiacom rozrastá.– Na námestí v obci Lemešany v okrese Prešov nainštalovali najväčšiu kraslicu na Slovensku, ozdobenú vrchnákmi z PET fliaš. Nadrozmerné vajce, ktoré meria 510 centimetrov a váži približne 600 kilogramov, je zapísané do Knihy slovenských rekordov.- Dominika Grecová z Humenného sa stala novou Miss Slovensko pre rok 2018. Podľa rozhodnutia poroty sa prvou vicemiss stala Radka Grendová z Revúcej, druhou vicemiss je Jasmina Tatyová z Trnavy. O držiteľkách ocenení rozhodla porota, ktorej predsedala riaditeľka súťaže Karolína Chomisteková.- Po košickej Hlavnej ulici po roku opäť utekali čašníci v štýle kultového českého filmu Vrchní, prchni! Druhý ročník Behu čašníkov sa uskutočnil v rámci programu osláv Dňa mesta Košice.- Na súťaži v kosení sa v obci Nižný Hrušov vo Vranovskom okrese zúčastnili štyri desiatky koscov. V poradí 9. ročník Zemplínskej ostrej kosy spoznal víťazov v kategóriách deti do 18 rokov, ženy, muži do 60 a nad 60 rokov. V tomto roku pribudla nová kategória - kosenie s tzv. stodvadsiatkou kosou.- Martina Karoľová z Kochanoviec sa pred maturitnú komisiu v Strednej odbornej škole (SOŠ) technickej v Humennom postavila v kroji. Pre školu to bola novinka. Dievčina sa venuje folklóru odmalička. Najprv tancovala, neskôr sa viac začala venovať spevu.- V Parku velikánov v sliačskych kúpeľoch pribudli ďalšie dve lavičky venované známym osobnostiam, ktoré sa tu liečili, alebo sú s kúpeľmi späté. Po lavičkách venovaných Márii Kráľovičovej a Božene Němcovej, ich majú v kúpeľnom parku aj spisovatelia Ľubomír Feldek a Ľudmila Podjavorinská.– Košickú Hlavnú ulicu opäť zaplnili stovky ľudí tancujúcich ľudový tanec karička. Po tradičnom tanci v kruhoch sa pochytali za ruky a vytvorili špirálu dlhú 626,2 metra. Do pokusu o ustanovujúci slovenský rekord sa zapojilo približne 700 tanečníkov zo Slovenska i zo zahraničia. Karičkou zároveň odštartoval 37. ročník medzinárodného folklórneho festivalu Cassovia Folkfest.- Športiaky, limuzíny, kabriolety aj motocykle sa vydali na cesty dolného Zemplína z Michaloviec do Trebišova v rámci trojdňového podujatia Zemplín Veterán Rallye. Medzi nimi aj jubilant, storočný Ford T.- Noblesu 19. storočia si mohli užiť návštevníci Raňajok v tráve. Stovky ľudí sa už po šiesty raz stretli pri Kostole sv. Michala Archanjela nad Dražovcami v Nitre.- Na výstave Lode a majáky v nitrianskej Galérii Mlyny mali návštevníci možnosť vidieť desať diorám najkrajších a najromantickejších majákov sveta. Väčšina z nich je vyrobená v mierke 1:87 a mnohé skutočne svietia. Na výstave prezentovali aj štyri športové plachetnice v skutočnej veľkosti, ktoré aktívne pretekajú na Slovensku.- Pod hradom Beckov v okrese Nové Mesto nad Váhom sa zišli odvážlivci, aby "zabojovali" o prvenstvo na majstrovstvách sveta v hode vidlami do diaľky. Na jubilejnom desiatom ročníku súťaže sa predstavilo 115 súťažiacich, jednému z nich dokonca nestačila predpísaná dĺžka areálu a vidly hodil až do susednej záhrady.- Počas 7. ročníka Lučenského hodovania sa miestni cyklisti postarali o nový slovenský rekord. Po koľajnici najazdili za hodinu na bicykloch skoro štyri kilometre. Na Masarykovej ulici z drevených profilov vytvorili koľajnicu dlhú 75 metrov.- Národná zoologická záhrada v Bojniciach získala dvoch kondorov kráľovských. Chov vtáka z Južnej Ameriky, ktorého uctievali už starí Mayovia, tak obnovila po 22 rokoch. Aktuálne chová tento druh 42 parkov v Európe s populáciou približne 70 jedincov. Kondory kráľovské bojnická ZOO chovala aj v minulosti. Už v roku 1968 tam doviezli pár, z ktorého samica žila v zoo až do roku 1995.- Trnava už šesť rokov otvára vinársku sezónu Stredovekou prešovačkou. Nádvorie historickej radnice sa na jeden deň premení na hospodársky dvor, na ktorom mladé devy šliapu v kadiach hrozno, hrá dobová hudba, nechýba "šenkár", vinári a vinohradníci.- Celkom 2679 ľudí v krojoch sa predstavilo na Dni kroja, ktorý bol súčasťou 361. ročníka Radvanského jarmoku v Banskej Bystrici. Rekord zaznamenajú aj v Knihe slovenských rekordov.- Desať rokov chovu tučniakov si pripomenula košická zoologická záhrada. Päť tohtoročných mláďat dostalo krstných rodičov od hokejistov z tímu HC Košice, ktorých viedol ich kapitán a slovenský reprezentant Ladislav Nagy. Malí tučniaci dostali od hokejistov aj mená – Gina, Gaja, Tomáško, Marcelko a Dávidko. Za desať rokov košická zoo odchovala celkovo 30 tučniakov.- Kolekciu zvierat v Národnej zoologickej záhrade v Bojniciach doplnili ďalšie jedince. Návštevníci si môžu pozrieť nový druh ryby a veverice, tiež samicu ary hyacintovej.– Noc výskumníkov prilákala stovky detí a učiteľov do Bratislavy už po dvanásty raz. Tí si v 84 stánkoch pozreli aj vyskúšali vedecké pokusy, vynálezy či hry, ktoré si pre nich prichystali slovenskí vedci. Mohli si napríklad zahrať na laserovej harfe.- Dobrovoľníci v jednom z prešovských obchodných centier sa pokúsili o rekord v skladaní mozaiky z pingpongových loptičiek. Podujatie zorganizovala nezisková organizácia Pierott. Z 15.625 kusov loptičiek vytvorili ružový kvet, ktorý organizácia používa vo svojom logu.- Najrôznejšie chute, vône a farby polievok prilákali do košického Kulturparku tisíce ľudí. V rámci siedmeho ročníka Polievkového festivalu predviedlo svoje kuchárske umenie a recepty 43 tímov zastupujúcich rozmanité komunity mesta. Ich úlohou bolo pripraviť 40-litrovú polievku, ktorá by zaujala hlasujúcich návštevníkov i porotu, a zároveň by ňou predstavili svoju kultúru. Cenu poroty získal tím Iránska komunita s polievkou s názvom koofteh.- Občianske združenie Nobis Porospere zo Žiliny sa v predvečer Svetového dňa vajec, ktorý sa traduje od roku 1966, zapísalo do Knihy slovenských rekordov. Pre Žilinčanov pripravilo najväčšiu omeletu zo 718 vajec. Samotná doba smaženia zmesi trvala po finálnu degustáciu viac ako jeden a pol hodiny.- Magické svetielkujúce rastliny mohli obdivovať návštevníci Botanickej záhrady Univerzity Pavla Jozefa Šafárika (UPJŠ) v Košiciach. Výstava bola vôbec prvou svojho druhu na Slovensku.- TOP chotárom roka 2018 sa stal Gazdovský dvor v Branove, v okrese Nové Zámky. Na druhom mieste je Gazdovstvo Uhliská neďaleko Nemšovej (okres Trenčín) a symbolickú bronzovú medailu pridelila komisia Farme Veles – Háj (okres Turčianske Teplice).- Vodnú hladinu Oravskej priehrady rozžiarili tisíce lampiónov. Ľudia, ktorí ich tam 2. novembra večer položili, tak spomínali na obete priehrady. Počtom lampiónov zároveň vytvorili nový slovenský rekord. Organizátori pripravili na podujatie takmer 8000 kusov lampiónov.- Zoologická záhrada Košice chová ako jediná zoo na Slovensku šámy trojfarebné, ktoré sú ohrozeným druhom spevavcov. Ich počty v prírode rýchlo klesajú najmä z dôvodu odchytu pre súťaže v speve vtákov. Tento spevavec obýva veľké územie od Indie po Indonéziu.- Do Novej Bane prišla výstava najväčšej súkromnej zbierky macíkov v strednej Európe. Má názov Svet macíkov a je zo zbierky Anny Szóda z maďarskej obce Tokod.- Papradnom sa niesla vôňa zabíjačkových špecialít. Zabíjačka je súčasťou Ondrejovských hodov, ktoré v obci v okrese Považská Bystrica trvali do noci. V Papradne je zabíjačka špecifická tým, že sa opaľuje, inde sa obára, ako v susedných dedinách Brvnište, Stupné. V Papradne sa zapáli slama, potom sa ryžiakom - kartáčom prasa očistí dobiela, zavesí sa a rozrába sa.- Hviezdu s rozmermi približne 5 x 4,3 metra vytvorili žiaci ZŠ J. C. Hronského v Krupine zo 401 novoročných pozdravov, ktoré napísali pre deti 140 krajín sveta v štyroch svetových jazykoch. Tento ich výkon bol zároveň zaevidovaný v Knihe slovenských rekordov ako ustanovujúci.