Vychádza knižka piesňových textov Romana Spišiaka Prvý a posledný

On vedel napísať slogan, refrén, a tým pádom sa dalo čakať, že tá pesnička bude mať úspech, povedal pre TASR Vašo Patejdl.

Bratislava 2. októbra (TASR) – Knižka piesňových textov, fotografií a spomienok Romana Spišiaka s názvom Prvý a posledný prichádza v týchto dňoch na pulty slovenských knižných obchodov. V utorok večer ju v legendárnom bratislavskom Véčku predstavilo vydavateľstvo Forza Music. Do života ju uviedli speváčka Beáta Dubasová, textár Ľuboš Zeman a Romanov brat Dušan Spišiak.



Knižka ponúka rovnú polstovku piesňových textov nebohého Romana Spišiaka, väčšinu z nich nahrala Beáta Dubasová. Sú medzi nimi Šálka z porcelánu, Maznáčik, Krajšia od slnka, Sme také, aké sme, V spomienkach schúlená, Za dverami mojej izby, Úschovňa pohľadov, O jedno sa bojím, Dievča z reklamy, Zabudnutá, My sa nedáme, Polnočný výlet, Ešte chvíľu či Prvý a posledný. Keďže Roman aj rád fotografoval, je kniha doplnená výberom jeho fotografií.



„Rodák zo Zvolenskej Slatiny Roman Spišiak (1949-2016) neodmysliteľne patrí do dejín slovenskej pop kultúry ako výrazný predstaviteľ textárskej a novinárskej školy. Predovšetkým v 80. a 90. rokoch si vytvoril svojský umelecký štýl. V spolupráci s s hudobnými skladateľmi Pavlom Danišom, Pavlom Zelenayom, Vašom Patejdlom a Zorom Michalčákom vytvoril takmer všetky piesňové hity pre Beátu Dubasovú a skupinu Kamene. Mal však oveľa širší záber činnosti, bol špecialistom na autorské právo i ženskú krásu, dobrým novinárskym glosátorom a v posledných rokoch aj neúnavným fotografom. V rozhovoroch pre jeho smrťou vyslovil želanie, aby jeho najznámejšie piesňové texty a najlepšie fotografie vyšli knižne," uvádza v tiráži knihy textár a Romanov priateľ Ľuboš Zeman.



„Je škoda, že už môžem iba spomínať na to, ako sme sedeli spolu vo výbore Slovgramu ako úradníci a snažili sa našim kolegom muzikantom vyrokovať čo najlepšie odmeny. No a spomínam naňho ako na kolegu autora textov, ktoré som ja zhudobňoval. Vždy ma inspirovali, on vedel napísať slogan, refrén, a tým pádom sa dalo čakať, že tá pesnička bude mať úspech," povedal pre TASR Vašo Patejdl.



„Spomienok je veľa, ja si vlastne každé vystúpenie spomeniem na Romana, pretože tie texty, ktoré mi napísal, sú do dnešného dňa aktuálne, ešte stále spievam pesničky, pri ktorých pri ich vzniku v roku 1982 ma ani nenapadlo, že ich budem spievať viac ako tridsať rokov, Za dverami mojej izby, Dievča z reklamy či Sme také aké sme alebo Účesy. Som rada, že som ho poznala, 80. roky boli krásne, vytvorili sme hudbu, ktorá vydržala do dnešného dňa, som na to hrdá," dodala speváčka Beáta Dubasová.