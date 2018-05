Výnos zbierky z Dňa narcisov je zatiaľ viac ako jeden milión eur

Počas tohtoročného 22. Dňa narcisov sa v slovenských mestách a obciach pohybovalo viac ako 15.000 dobrovoľníkov v tyrkysových tričkách, ktorí rozdávali narcis ako symbol nádeje a spolupatričnosti.

Bratislava 17. mája (TASR) – Počas Dňa narcisov, teda v piatok 13. apríla, sa na celom Slovensku vyzbieralo do pokladničiek vyše 966.357 eur. Predbežný hrubý výnos zbierky je zatiaľ vyčíslený na sumu 1.020.000 eur. Ako uviedla počas štvrtkovej tlačovej konferencie Eva Kováčová, výkonná riaditeľka Ligy proti rakovine (LPR), ktorá finančnú zbierku organizuje, financie sa použijú na viaceré účely.



"Tento deň bol veľmi úspešný. Najviac nám pomohli naši občania, ktorí si uvedomili, že rakovina sa nedá riešiť len lekármi. Rakovina je už globálny problém," povedala prezidentka LPR Eva Siracká. Najviac financií sa vyzbieralo v Bratislavskom kraji, a to vyše 255.663 eur, z toho len v Bratislave to bolo viac ako 201.867 eur.



V Nitrianskom kraji to bolo viac ako 110.674 eur, v Trenčianskom kraji cez 99.988 eur, v Košickom kraji viac ako 105.580 eur, ľudia v Žilinskom kraji prispeli sumou viac ako 109.205 eur, v Trnavskom kraji išlo o sumu cez 115.810 eur. V Prešovskom kraji ľudia prispeli cez 92.162 eur a v Banskobystrickom kraji prispeli sumou viac ako 77.272 eur. Podľa organizátorov vysokým číslam pomohlo aj pekné počasie v deň zbierky. "Oficiálny výnos oznámime po 60 dňoch od ukončenia mobilnej zbierky," vysvetlila Kováčová.



Finančné prostriedky vyzbierané počas Dňa narcisov používa LPR na realizáciu dlhoročne fungujúcich psychosociálnych projektov, ktoré sú určené na priamu pomoc onkologickým pacientom a ich rodinám. K takýmto projektom patria napríklad bezplatné poskytované služby a programy v centrách pomoci v Bratislave, Martine a Košiciach, bezplatná onkoporadňa, bezplatné služby a poradenstvo psychológov, vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov v oblasti komunikácie s onkologickým pacientom, ale aj jednorazový finančný príspevok v hmotnej núdzi. "Na Slovensku podľa LPR každoročne pribudne okolo 34.000 ľudí s touto diagnózou," povedala Siracká.



Počas tohtoročného 22. Dňa narcisov sa v slovenských mestách a obciach pohybovalo viac ako 15.000 dobrovoľníkov v tyrkysových tričkách, ktorí rozdávali narcis ako symbol nádeje a spolupatričnosti. Časť výnosu zbierky LPR prerozdelí žiadateľom o podporu v oblasti výskumu alebo vybavenia, ďalšiu časť daruje menším pacientskym organizáciám. Z najväčšej časti budú hradené programy a projekty, ktoré organizuje priamo LPR.