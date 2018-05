Výzva Vypni telku, zapni seba podporuje aktívny voľný čas detí

Akcia trvá od pondelka do nedele 3. júna. Hlavnou témou tohto ročníka je šírenie pokoja prostredníctvom slov.

Bratislava 28. mája (TASR) – Do výzvy Vypni telku, zapni seba!, ktorej cieľom je nepozerať televíziu, nehrať hry na mobile a počítači a nahradiť virtuálne četovanie osobnými zážitkami s priateľmi, sa zapojilo zhruba 4500 detí a viac ako 800 animátorov a pedagógov v 120 obciach Slovenska. Kampaň je zameraná na aktívne prežívanie voľného času. TASR o tom informoval predseda eRka – Hnutie kresťanských spoločenstiev detí Juraj Králik. Dobrovoľníci pripravili pre deti v tomto týždni zážitkové programy ako alternatívu k pasivite za obrazovkami.



"Podľa národnej správy o zdraví školákov takmer polovici 11-ročných detí rodičia neobmedzujú sledovanie televízie a počítač. Dve tretiny školákov pritom denne strávia pri televízii alebo počítači aspoň dve hodiny," povedal Králik. Podľa výskumu agentúry TNS trávi priemerný mládežník vo veku 12-26 rokov 141 minút denne s priateľmi. Až 160 minút však venuje surfovaniu na internete, 90 minút sledovaniu televízie a seriálov a 75 minút pozeraním videí na YouTube.



Akcia trvá od pondelka do nedele 3. júna. Hlavnou témou tohto ročníka je šírenie pokoja prostredníctvom slov. "Motiváciou pre stretnutia s deťmi je príbeh o schátranom majáku, ktorý môžu deti prostredníctvom rôznych aktivít symbolicky obnovovať tak, aby opäť vysielal slová, potrebné na pokojnú plavbu životom," priblížil Králik. Heslom týždňa je zvolanie S.O.S. - Spolu osloboďme slová. Organizátori chceli deťom aj týmto spôsobom priblížiť, akú dôležitú úlohu majú slová v medziľudských vzťahoch. "To platí zvlášť v online priestore, kde deti komunikujú o niečo ľahkovážnejšie a často sú svedkami fenoménu tzv. hejterstva - nenávistných komentárov," dodal predseda eRka.



Deti budú počas týždňa na znak svojho záväzku nosiť náramok s logom kampane. "Každý účastník dostal dva náramky. Jeden pre seba a druhý pre kamaráta. Takýmto spôsobom sa počet účastníkov môže zvýšiť až na 10.000," uzavrel Králik.