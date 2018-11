VZBURA v lietadle: Pasažieri donútili posádku vyložiť smradľavé ovocie

Pasažierov v meste Bengkulu na indonézskom ostrove Sumatra privítal v pondelok pri nástupe do lietadla spoločnosti Sriwijaya Air silný zápach.

Jakarta 7. novembra (TASR) - Pasažieri indonézskej leteckej spoločnosti Sriwijaya Air sa vzbúrili proti prevozu prenikavo zapáchajúceho ovocia durian v nákladnom priestore lietadla a donútili posádku toto tŕňovité ovocie vyložiť. V stredu o tom informovali miestne médiá a tlačová agentúra DPA.



Pasažierov v meste Bengkulu na indonézskom ostrove Sumatra privítal v pondelok pri nástupe do lietadla spoločnosti Sriwijaya Air silný zápach, ale iba jeden z cestujúcich mal odvahu sťažovať sa posádke, napísal denník Kompas.



"Zápach bol čoraz silnejší a navyše, klimatizácia bola vypnutá, takže som zavolal letušku a tá mi dala vyplniť formulár," napísal na Facebooku hudobník Amir Zidane, ktorý sa nachádzal na palube letu smerujúceho z Bengkalu do hlavného mesta Jakarta.



Zidane dodal, že člen posádky mu následne povedal, že pach zmizne, keď sa už lietadlo bude nachádzať vo vzduchu.



"Tak som zakričal ostatným cestujúcim 'Kto chce letieť týmto lietadlom?' a oni odpovedali 'Nikto!'" opísal situáciu hudobník.



Pasažieri sa predrali von z lietadla, pričom niektorí sa už takmer pustili do šarvátky s členmi posádky, tá však nakoniec ustúpila a problematické ovocie vyložila.



Vedúci pracovník aerolínií Sriwijaya Air, Abdul Rahim, pre denník Kompas povedal, že náklad ovocia bol zabalený správne, v súlade s nariadeným postupom, ale mal podozrenie, že zápach, ktorý sa šíril do kabíny lietadla, mohol spôsobiť nejaký zvyšný, zabudnutý kus tohto ovocia.



Šéf letiska v Bengkulu, Anies Wardhana, vyhlásil, že letecké spoločnosti nemajú zakázané prevážať durian v nákladnom priestore, ale úrady tieto predpisy prehodnotia s ohľadom na pohodlie pasažierov.



"Ministerstvo dopravy prehodnotí predpis v najbližších dňoch," dodal šéf letiska pre Kompas.



Durian je v juhovýchodnej Ázii obľúbeným ovocím, ale mnohí tvrdia, že na túto lahôdku si treba zvyknúť. Jeho zápach sa dá porovnať k zhnitému, skazenému mäsu a ponožkám z telocvične.