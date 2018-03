Vzniká celovečerný dokument venovaný problematike Downovho syndrómu

Film má búrať predsudky a mýty týkajúce sa diagnózy Downov syndróm.

Bratislava 21. marca (TASR) - Svetovým dňom Downovho syndrómu je 21. marec. Jeho problematike sa venuje dokumentárny film Niečo naviac, na ktorom jeho autori pracujú už od začiatku roka 2014. Pôvodnou ambíciou kameramana a režiséra Pavla Kadlečíka bolo natočiť krátkometrážny televízny dokument o bratislavskom divadle Dúhadlo, v ktorom účinkujú deti s Downovým syndrómom. Vyplynul z jeho osobného zážitku, keď pri návšteve súboru videl kreatívnu a obetavú prácu dramatoterapeutov s týmito deťmi a jej pozitívne výsledky. Keď do projektu ešte vo fáze vývoja prizval scenáristu a dramaturga Martina Šenca, našli spoločne v téme omnoho väčší potenciál.



Film prináša príbeh dievčatka s Downovým syndrómom. Stačil iba jediný chromozóm v DNA navyše a všetko bolo odrazu inak. Niekoľko hodín po narodení malej Dorotky vykreslila lekárka rodičom vidinu čiernej budúcnosti s dieťatkom postihnutým Downovým syndrómom a ponúkla im možnosť zbaviť sa jej. Odmietli. Dnes je z Dorotky tínedžerka, ktorá má svoje sny a túžby tak ako všetci mladí ľudia v jej veku. Jeden sen prerástol všetky - túži sa stať veľkou herečkou.



Tvorcovia dokumentu sa zblížili s rodinou Vlčkovcov, ktorá má päť detí. Ich najmladšou dcérou je práve Dorotka, jedna z herečiek v divadelnom súbore. Zaujalo ich nastavenie celej rodiny. Dorotku s jej postihnutím prijali rodičia i súrodenci úplne, v pokoji a v láske, čo priviedlo filmárov k túžbe nazrieť do ich sveta a odhaliť, aký je život s dieťaťom, ktoré má Downov syndróm.



Dorotke sa tak nepriamo splnil sen a stala sa hlavnou hrdinkou budúceho filmu. Tvorcovia si však museli pomaly a dôsledne získavať je dôveru a spriateliť sa s ňou. Len tak bolo možné vstúpiť do jej osobného priestoru, kedy už nebolo potrebné pýtať sa, ale len nechať zapnutú kameru a pozorovať ju v jej svete.



Film má búrať predsudky a mýty týkajúce sa diagnózy Downov syndróm. "Pomáha divákovi pochopiť, že aj ľudia s touto diagnózou dokážu byť prínosom tak pre svoju rodinu, ako aj pre spoločnosť. Je úprimný, ľudský a navyše - pozitívny. A to sa dnes podarí máloktorému tvorcovi," informovala TASR PR manažérka Jana Motyčková s tým, že celovečerný dokument je aktuálne v postprodukcii. Pavol Kadlečík a Martin Šenc sa napokon spoločne podpísali pod scenár, réžiu i dramaturgiu filmu. Pôvodnú hudbu pre snímku tvorí hudobná skladateľka Ľubica Čekovská.



Slovenská premiéra sa uskutoční v septembri, dokument do kín uvedie distribučná spoločnosť Filmtopia.