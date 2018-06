Od roku 2018 bude 3. jún patriť Svetovému dňu bicykla

Používa sa už dve storočia ako spoľahlivý, ekologicky čistý dopravný prostriedok.

New York 3. júna (TASR) - Prvýkrát sa 3. júna tohto roku bude na svete sláviť Svetový deň bicykla. Vyhlásilo ho Valné zhromaždenie Organizácie Spojených národov (VZ OSN) v apríli 2018 v rezolúcii A/RES/72/272.



"Bicykel je jednoduchý a dostupný dopravný prostriedok," odôvodnila OSN rozhodnutie, prečo sláviť Svetový deň bicykla. Používa sa už dve storočia ako spoľahlivý, ekologicky čistý dopravný prostriedok.



OSN ďalej konštatovala, že bicykel predstavuje udržateľný a k životnému prostrediu šetrný dopravný prostriedok podporujúci navyše zdravie. Zdôraznila, že nie je to len dopravný prostriedok, ale aj prostriedok, ktorý umožňuje prístup k vzdelávaniu, starostlivosti o zdravie a športovaniu. Cyklistovi dáva tento prostriedok okamžité uvedomenie si prostredia, v ktorom sa pohybuje.



Svetový deň bicykla má povzbudiť členské štáty OSN, aby venovali bicyklu osobitné miesto pri rozhodovaní o rozvojových programoch a politikách. Tento deň, ako ďalej vyzdvihla OSN, má viesť jej členské štáty k tomu, aby zvýšenú pozornosť upriamili na problematiku bezpečnosti cestnej premávky formou zlepšovania dopravnej infraštruktúry.



"Tento deň má každého z nás pozvať k tomu, aby sme uprednostňovali a podporovali používanie bicykla. A to s cieľom pomáhať trvalo udržateľnému rozvoju a obohateniu výchovy, najmä telesnej, ďalej predchádzať chorobám, podporovať toleranciu a vzájomné porozumenie, ako aj uľahčiť spoločenskú inklúziu a kultúru mieru," uviedla OSN na svojej internetovej stránke.