Z ruskej verzie filmu o Eltonovi Johnovi vystrihli háklivé scény

Premiéra filmu Rocketman sa konala v Moskve vo štvrtok, do kín v Rusku sa film dostane 6. júna. Odstránená z neho bola aj scéna s nahým Eltonom Johnom a jeho manažérom Johnom Reidom.

Moskva 31. mája (TASR) - Z ruskej verzie filmu Rocketman o britskom spevákovi Eltonovi Johnovi vystrihli scény, ktoré zachytávajú bozkávanie sa mužov, pohlavný styk medzi nimi či užívanie drog. Informovala o tom v piatok rozhlasová stanica Echo Moskvy s odvolaním sa na filmového kritika Antona Dolina a moderátora televízneho kanálu Dožď Michaila Kozyreva.



Na možnosť, že z filmu Rocketman budú odstránené niektoré háklivé scény, upozorňoval pred nedávnom aj britský denník The Guardian. Samotný Elton John chcel, aby vo filme zostali. Vysvetlil, že neviedol príkladný život a v 70. a 80. rokoch "mal naozaj veľa sexu a drog".



Ruský filmový kritik Jegor Moskvitin dodal, že z ruskej verzie filmu bola odstránená aj pasáž z titulkov, v ktorej sa uvádzalo, že umelec už stretol svoju životnú lásku. Tento text sprevádzala spoločná fotografia oboch mužov.



Premiéra filmu Rocketman prebehla 16. mája na filmovom festivale vo francúzskom letovisku Cannes. Film mal u kritikov prevažne pozitívnu odozvu.







Zásahy sa v poslednom čase v Rusku nedotkli len hraných, ale aj animovaných filmov.



Agentúra Interfax tento týždeň informovala, že v ruskej verzii filmu Tajný život maznáčikov 2 bol zmenený etnický pôvod jednej z postáv — ide o krutého riaditeľa cirkusu. Pôvodne sa táto postava volala Sergej a v anglickej verzii filmu hovorila s výrazným východoeurópskym prízvukom. V ruskom dabingu sa volá Serž a hovorí ako Francúz.



Špecializovaný časopis Kinopoisk, ktorý o tom podľa agentúry Interfax informoval, vyslovil názor, že distribútori v Rusku sa takto snažili "vyhnúť sa zbytočným otázkam zo strany úradov, ktoré by mohli zabrániť distribúcii filmu".



Interfax pripomenul, že v apríli 2019 sa v Rusku premietal film Hellboy, v ktorom pôvodnú zmienku o Stalinovi nahradili poznámkou o Hitlerovi. Tento film distribuovala spoločnosť Megogo Distribution, ktorá v roku 2017 vo filme Zabijakov osobný strážca zmenila rodisko hlavného hrdinu z Bieloruska na Bosnu.