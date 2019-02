Za Lagerfeldom smútia D. Versace, C. Schiffer aj starostka Paríža

Módny návrhár, rodák z nemeckého Hamburgu, ktorý v mladosti odišiel do Paríža, zomrel vo veku 85 rokov v utorok ráno v súkromnej Americkej nemocnici v Paríži, kde ho hospitalizovali v pondelok.

Paríž 19. februára (TASR) - Luxusný taliansky módny dom Fendi vyhlásil, že ho "nesmierne zasiahla" smrť jeho dlhoročného kreatívneho riaditeľa Karla Lagerfelda, ktorý sa pridal k módnemu domu v roku 1965 ako "priekopnícky, mladý nemecký návrhár".



Svetoznámy módny návrhár Lagerfeld, rodák z nemeckého Hamburgu, ktorý v mladosti odišiel do Paríža, zomrel vo veku 85 rokov v utorok ráno v súkromnej Americkej nemocnici v Paríži, kde ho hospitalizovali v pondelok. Preslávil sa ako nezávislý tvorca, ktorý spolupracoval s mnohými módnymi značkami vrátane Chloé či Chanel.



Lagerfeld pracoval tvrdo až do svojej smrti, dokonca dával svojmu tímu pokyny na prehliadku kolekcie dámskeho oblečenia značky Fendi pre sezónu jeseň/zima 2019, ktorá sa bude konať počas milánskeho týždňa módy vo štvrtok 21. februára, napísala tlačová agentúra AP.



Dom Fendi, ktorý začal v roku 1925 najprv fungovať ako obchod s kožuchmi, ocenil Lagerfelda ako revolucionára, ktorý "vystihol podstatu kožušiny".



Lagerfeld "previedol dom Fendi piatimi desaťročiami s rýdzou, neotrasiteľnou inovatívnosťou; vdychoval život výtvorom, ktoré prekračovali hranice módy". Lagerfeld počas pôsobenia vo Fendi pomohol spopularizovať myšlienku, že kožušinové kabáty nie sú len na formálne príležitosti, a rozšíril ich aj na konfekciu. Ochrancovia zvierat ho za to kritizovali.



Anglická herečka Keira Knightleyová, jedna z tvárí zastupujúcich legendárnu značku Chanel, uviedla, že "ju neuveriteľne zarmútila správa o Karlovi (Lagerfeldovi)". "Je to obrovská strata. Bol legendou ako muž aj ako tvorivá sila. Bude nám bolestne chýbať," dodala herečka známa napríklad z filmov Piráti z Karibiku.



Lagerfeldova niekdajšia múza Claudia Schifferová vyhlásila, že nemecký návrhár je vo svete módy to isté, čo Andy Warhol v umení.



Schifferová, ktorá bola v 90. rokoch 20. storočia jednou z najslávnejších topmodeliek, žialila v utorok nad smrťou Lagerfelda. Označila ho za "nenahraditeľného" a zázračnú bytosť. Dodala: "Premenil ma z plachého nemeckého dievčaťa na topmodelku. Učil ma o móde, štýle a ako prežiť v módnom priemysle. Budem mu naveky vďačná."



Vydavateľka amerického módneho časopisu Vogue Anna Wintourová uviedla, že smrťou Lagerfelda prišiel svet o "giganta medzi mužmi".



"Karl bol oveľa viac než len náš najväčší a najplodnejší návrhár. Jeho tvorivý talent bol dychberúci a byť jeho priateľkou bol pre mňa výnimočný dar. Bol brilantný, šibalský, zábavný, bezhranične veľkorysý a bol do hĺbky duše dobrý," uviedla novinárka a editorka Vogue.



Talianska módna návrhárka Donatella Versaceová sa Lagerfeldovi poďakovala za to, ako ovplyvnil jej prácu a prácu jej zosnulého brata Gianniho Versaceho. "Karl, tvoj talent sa dotkol životov toľkých ľudí, predovšetkým Gianniho a môjho. My tu nikdy nezabudneme na tvoj neuveriteľný talent a nekonečnú inšpiráciu. Vždy sme od teba učili," dodala.



Bývalá topmodelka a niekdajšia prvá dáma Francúzska Carla Bruniová sa na Instagrame takisto Lagerfeldovi poďakovala za "jas, krásu a ľahkosť", ktorú vniesol do "tohto ťažkého sveta". V odkaze pri spoločnej fotografii napísala: "Budeš chýbať celému svetu i mne."



Bruniová udržiavala vzťah s Lagerfeldom aj po tom, ako prestala robiť modeling a začala úspešnú spevácku kariéru. Teraz je vydatá za francúzskeho exprezidenta Nicolasa Sarkozyho.



Návrhárka a niekdajšia členka britskej dievčenskej skupiny Spice Girls Victoria Beckhamová na Twitteri uviedla, že "je neuveriteľne smutná" zo smrti Karla Lagerfelda. Na Twitteri zverejnila symbol zlomeného srdca a text: "Karl bol génius a vždy bol ku mne milý, veľkodušný - osobne aj profesionálne. RIP."



Nemecký minister hospodárstva Peter Altmaier takisto žialil nad smrťou Lagerfelda. V utorok po stretnutí s francúzskym kolegom v Berlíne vyhlásil, že sa spoločne dozvedeli túto smutnú správu. A poukázal na to, že Lagerfeld bol celebritou v Nemecku aj vo Francúzsku.



Starostka Paríža Anne Hidalgová vyjadrila zármutok nad smrťou návrhára a označila ho za "génia, ktorého umenie udávalo farbu a tvar láske".



"Bol to veľký umelec a priateľ so vzácnym citom, ktorého celý život sprevádzali ženy, slobodné a silné," napísala starostka na Twitteri.



"On bol Paríž," dodala. Spomenula jeho láskavosť a šľachetnosť a vyhlásila sa za priateľku zamestnancov módneho domu Chanel, pre ktorý pracoval.