Zdeněk Troška patrí vyše 30 rokov k najúspešnejším českým režisérom

Hoštice/Bratislava 18. mája (TASR) – Komédie a rozprávky českého režiséra Zdeňka Trošku vzbudzují vášnivé emócie. Kritici jeho tzv. "ľudové filmy" niekedy zatracujú, ale mnohí diváci ich naopak vyhľadávajú. Napriek tomu filmový tvorca patrí vyše 30 rokov k najpopulárnejším českým režisérom. V piatok 18. mája bude mať 65 rokov.



Jeho filmové komédie Slunce, seno, jahody (1983), Slunce, seno a pár facek (1989), Slunce, seno, erotika (1991) patria k divácky najsledovanejším v Čechách i na Slovensku, aj keď názory na ne sa rôznia.



Zdeněk Troška sa narodil 18. mája 1953 v Hošticiach v južných Čechách a tento kraj s obľubou zobrazuje vo väčšine svojich filmov. Študoval na lýceu v Dijone vo Francúzsku. Réžiu ukončil v roku 1978 v Prahe na Filmovej fakulte akadémie múzických umení (FAMU).



Za svoju študentskú vojnovú drámu Odejít před svítáním (1977) získal cenu v Banskej Bystrici. Jedným z jeho mladíckych režisérskych počinov bol slušný poviedkový film Jak rodí chlap (1979).



Známe a obľúbené sú jeho rozprávky napríklad O princezně Jasněnce a létajícím ševci (1981), Princezna ze mlejna (1994) a Princezna ze mlejna 2 (1999).



Filmový tvorca sa pustil aj do spracovania historickej témy. Dej filmu Andělská tvář (2001) je zasadený do Francúzska v polovici 19. storočia. Napriek mohutnej výprave a obsadeniu film u divákov prepadol, ale režisér označil snímku za svoju "najlepšiu filmárinčinu". Úlohu v historickom filme prijala aj slovenská herečka Emília Vášáryová, ktorej postavu nadabovala Dana Syslová.



V komédiách Kameňák (2003) a Kameňák 2 (2004) sa režisér Troška pomstil filmovým kritikom, ktorí si ho podávajú už viac ako 20 rokov. Pospájal vtipy do celovečerného filmu. Všetkým hlupákom vo filme dal podľa vlastného vyjadrenia mená českých kritikov. V Kameňáku 2 si okrem známych českých hercov zahrala napríklad aj speváčka Helena Vondráčková. "Divák by mal vedieť, že pri Kameňákoch sa ide pozrieť na jednu veľkú anekdotu a mal by z kina odísť s takou náladou, akoby sedel s priateľmi pri vínku a rozprávali si vtipy", povedal režisér. Kameňák 3 bol natočený v roku 2005.



Troška sa venuje aj réžii muzikálov v pražskom divadle Kalich a na scéne pražského Národného divadla. Podieľal v roku 2005 aj na príprave muzikálu Hamlet. Hudobne spolupracoval s českým hitmakerom Ledeckým a muzikál dosiahol strhujúci úspech. Ledeckého melodické skladby skvele sprevádzali príbeh lásky v dánskom kráľovstve. Nemalou zásluhu na tom mali aj výborné texty hodné Shakespearovho odkazu.



Na scéne pražského Národného divadla v Prahe inscenoval Verdiho operu Don Carlos. Perlu klasického operného repertoáru - Rusalku naštudoval s členmi operného súboru košického Štátneho divadla. Divadlo ju uviedlo v premiére 17. februára 2006.



Troškova komédia z dedinského prostredia Babovřesky mala premiéru v roku 2013. V ďalších dvoch rokoch nasledovali dve pokračovania tejto vychytávky.



V roku 2009 dostal cenu Smiech lieči v rámci galavečera Onko Europe Prague '09. Režisér sa v roku 2011 zúčastnil na 3. Medzinárodnom filmovom festivale rodinného filmu v ruskom Uljanovsku, kde mu udelili cenu "za rytierstvo, ktorým vrátil deťom i spoločnosti krásu klasickej rozprávky". Rovnakú cenu "za návrat ku klasickej rozprávke" získal Troška i na festivale v Nemecku.



Rodinná komédia českého režiséra Zdeňka Trošku Strašidla, v ktorej ľudský a rozprávkový svet spojí láska, sa objavila v kinách v roku 2016. Ide o príbeh rodinky strašidiel, ktorá žila pokojne v starom dome na okraji mesta, kým do ich života nevstúpil činorodý úradník Patočka a obrátil ho doslova naruby.



V januári 2018 si slovenské publikum mohlo pozrieť novú českú rozprávku od režiséra Zdeňka Trošku Čertoviny. Scenár napísal s Markom Kališom voľne na motívy šumavských báchoriek. V hlavných úlohách čertov sa predstavili Jakub Prachař a Dominick Benedikt.



Momentálne má Troška vraj rozpracované až dve rozprávky a už roky má pripravený scenár o Čachtickej pani. Podľa slov režiséra ide o prepis Nižnánskeho románu, ktorý všetci poznajú. Ale na jeho realizáciu musí nájsť sponzorov.



"Mám toľko plánov, že keby som tu bol dvesto rokov, nestačil by som ich zrealizovať," zamyslel sa v jednom z rozhovorov filmový tvorca.



Populárny režisér Zdeněk Troška je aj autorom kuchárskej knihy Nebe v hubě aneb Chrocht, chrocht (2007).