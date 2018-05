Hygiena rúk je dôležitá pre lekárov, pacientov i ľudí v bežnom živote

Odporúča sa uprednostniť tekuté mydlo pred tuhým, pretože na jeho povrchu sa môžu zhromažďovať baktérie.

Bratislava 6. mája (TASR) – Dostatočná hygiena rúk by mala byť samozrejmosťou ako pre lekárov, tak pre pacientov i ľudí mimo zdravotníckych zariadení. Správny prístup a postup môže v bežnom živote zabrániť prenosu baktérií, vzniku mnohých ochorení či zdravotných problémov. V nemocničnom prostredí môže znížiť výskyt nozokomiálnych nákaz, teda zbytočných nemocničných ochorení, ktorým sa dá často predísť.



Základom zdravia sú hlavne čisté ruky, zdôrazňuje epidemiologička siete nemocníc Svet zdravia Jana Skalová. Tie by sa mali umývať pravidelne, a to aspoň 40 až 60 sekúnd s použitím mydla. Odporúča sa uprednostniť tekuté mydlo pred tuhým, pretože na jeho povrchu sa môžu zhromažďovať baktérie. Ruky sa majú umývať dôkladne, zvýšená pozornosť sa má venovať miestam medzi prstami a v okolí lôžok nechtov, kde sa usádza najviac mikroorganizmov. "Ruky si treba umyť pod vlažnou vodou, horúca je nevhodná. Čím má totiž vyššiu teplotu, tým viac pokožku vysušujete," hovorí Skalová.



Po umytí treba ruky dôkladne osušiť uterákom, prípadne jednorazovými papierovými utierkami. Nimi sa zároveň odporúča zastaviť aj prívod vody, čím sa zabráni priamemu kontaktu ruky s kohútikom. Papierové utierky odborníčka odporúča použiť aj na verejnom priestranstve. Elektrické sušiče nie sú vhodné, keďže tie prach a baktérie rozvíria do priestoru, používať sa by nemali ani uteráky.



Okrem toho sú podľa epidemiologičky dobrými pomocníkmi aj antibakteriálne obrúsky či gély. "Spoľahlivo zničia baktérie a choroboplodné zárodky v prípade, že nemáte prístup k vode," podotýka Skalová. Neodporúča ale kombinovanie umývanie rúk a následné použitie dezinfekcie. "Takýto spôsob veľmi vysušuje pokožku, ktorá je následne možnou nositeľkou mikróbov i zdrojom šírenia infekcií," dopĺňa Skalová.



Pravidlá platia taktiež pre pacientov v nemocničnom prostredí. "Pacient má dodržiavať bežné zásady hygieny rúk, to znamená, používať mydlo a vodu, ktoré sú na každej izbe a, samozrejme, papierové utierky," pripomína Skalová s tým, že medzi priority patrí tiež umývať si ruky po použití toalety či pred konzumáciou jedla. "Pacient by sa nemal dotýkať invazívnych vstupov na svojom tele, keď ich má, napríklad močového katétra, ani dotýkať sa iného pacienta a jeho prípadných invazívnych vstupov. Na ich povrchu môžu byť rôzne nemocničné kmene, ktorým môže dôjsť následne ku kolonizácii toho pacienta a vzniku infekcií," vysvetľuje Skalová.



Na správnu hygienu rúk by nemal zabúdať ani zdravotnícky personál. Ten by si mal dezinfikovať ruky pri každom priamom kontakte, teda dotyku ruky zdravotníka na telo pacienta. Rovnako ak používa rukavice, keď sa pri vizite dotýka postele, alebo keď sestrička napráva pacientovi vankúš, pracuje s monitorom, či infúznou sústavou pri pacientovi.