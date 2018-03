WHO: Na tuberkulózu v roku 2017 zomrelo 10,4 milióna ľudí

Vďaka liečbe sa podľa informácií WHO podarilo v rokoch 2000 - 2016 zachrániť 53 miliónov ľudí pred úmrtím.

Bratislava/Ženeva 24. marca (TASR) - Na Slovensku bolo v roku 2016 hlásených 296 prípadov tuberkulózy (TBC). V roku 2010 do Národného registra pacientov s tuberkulózou nahlásili 443 prípadov tohto ochorenia, v roku 2013 zaregistrovali 401 prípadov tuberkulózy. Za roky 2010 - 2016 bolo na Slovensku zaregistrovaných 2537 prípadov TBC. Ako ďalej pri príležitosti Svetového dňa tuberkulózy, ktorý pripadá na 24. marca, informovala Diana Dúhová z odboru komunikácie Národného centra zdravotníckych informácií (NCZI), v roku 2017 je nateraz nahlásených 249 prípadov tuberkulózy. To je predbežný údaj.



Hľadáme lídrov, aby sme oslobodili svet od tuberkulózy - také motto zvolila Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) v roku 2018 pri príležitosti Svetového dňa tuberkulózy. Ten je spomienkou na dátum, keď v roku 1882 nemecký lekár Robert Koch oznámil objav bacila vyvolávajúceho tuberkulózu.



Napriek výraznému pokroku, ktorý sa podarilo uskutočniť v minulých desaťročiach, zostáva tuberkulóza chorobou, na ktorú denne zomiera 4500 ľudí. Ako ďalej uviedla WHO na svojej webovej stránke, tuberkulóza stále ostáva infekčnou chorobou predstavujúcou najvyššiu úmrtnosť. V roku 2017 na svete zomrelo na TBC 10,4 milióna ľudí.



Vďaka liečbe sa podľa informácií WHO podarilo v rokoch 2000 - 2016 zachrániť 53 miliónov ľudí pred úmrtím. V roku 2016 táto svetová organizácia zaznamenala 490.000 prípadov multirezistentnej tuberkulózy.



Výskyt chorobnosti na TBC súvisí najmä s oslabením pozornosti verejnosti voči tejto chorobe, ďalej s AIDS, narkomániou, nekontrolovanou migráciou obyvateľstva i zlou sociálno-ekonomickou situáciou v niektorých štátoch.



Praktický slovník medicíny charakterizuje tuberkulózu ako závažné infekčné ochorenie, ktorého vyvolávateľom je baktéria Mycobacterium tuberculosis. Tento bacil napáda najmä pľúca, postihnuté môžu byť aj mimopľúcne orgány a štruktúry tela. Prenáša sa vzdušnou cestou, choroboplodné zárodky sa do ľudského organizmu dostávajú dýchacími cestami.



Za objavenie bacila vyvolávajúceho tuberkulózu svet vďačí nemeckému lekárovi Robertovi Kochovi (1843 - 1910). V roku 1880 sa Koch stal členom Ríšskeho ministerstva zdravotníctva v Berlíne, čo znamenalo, že dostal lepšie pracovné priestory a podmienky. O dva roky neskôr, v roku 1882, objavil bacil tuberkulózy a aj spôsob jeho kultivácie. Za svoju vedeckú prácu získal v roku 1905 Nobelovu cenu za medicínu a fyziológiu.