Odborníci považujú za zlatý stred sedemhodinový spánok

Hlavným cieľom spánku je regenerácia organizmu a upratanie neporiadku v hlave.

Bratislava/Rochester/Praha 16. marca (TASR) - Svetový deň spánku je každoročná udalosť, pri ktorej ide o zdôraznenie významu zdravého spánku pre človeka. Pri príležitosti tohto dňa, pripadajúceho na piatok pred marcovou rovnodennosťou, sa v mnohých krajinách sveta konajú akcie podčiarkujúce význam spánku pre zdravie. V roku 2018 Svetový deň spánku pripadol na 16. marca.



Priemerný čas potrebný na spánok predstavuje šesť až deväť hodín, za zlatý stred odborníci uznávajú spánok v trvaní sedem hodín. Dôležitý faktor z pohľadu kvality či kvantity spánku je vek človeka. V súvislosti s časom potrebným na spánok portál zdravie.sk ďalej konštatoval, že pri novorodencoch možno pozorovať 16-hodinový spánok, pri dvojročnom dieťati deväť až 12-hodinový spánok, v prípade seniorov to môže byť napríklad šesť hodín spánku.



Hlavným cieľom spánku je regenerácia organizmu a upratanie "neporiadku v hlave". Zážitky prežité počas dňa sa zaraďujú do správnych "schránok" a nepotrebné sa vyraďujú. Je to taká denná uzávierka, konštatoval portál zdravie.sk.



Spánková medicína zaznamenáva v posledných dvoch desaťročiach výrazný medicínsky rozmach vo svete aj na Slovensku, uviedol predseda Slovenskej spoločnosti spánkovej medicíny Imrich Mucska na webe tejto spoločnosti. Počas tohto obdobia vznikli na Slovensku viaceré spánkové laboratóriá vybavené kompletnou polysomnografickou a videopolysomnografickou diagnostickou technikou so školeným personálom. Slúžia na diagnostiku a liečbu porúch spánku a spánkových porúch dýchania.



Portál Svetového dňa spánku upozornil, že tento deň je pravidelná globálna udalosť. V roku 2018 špecialisti na spánok pripravili program v 17 krajinách. Tento deň pripravuje Výbor svetového dňa spánku, ktorý spadá pod Svetovú asociáciu spánkovej medicíny (WASM). Hlavným cieľom svetového dňa je znížiť dosah zdravotných rizík na spoločnosť lepšou prevenciou a kontrolou spánku.



Poruchy spánku sa týkajú približne 45 percent svetovej populácie. Pritom sa im v mnohých prípadoch dalo predísť.



Lekári zdôrazňujú, že spánok je pre každého človeka vzácny majetok, s ktorým treba primerane zaobchádzať a čo najlepšie využívať. Upozorňujú, že spánok nie je správne zanedbávať.



Svetový deň spánku sa prvýkrát konal 14. marca 2008.