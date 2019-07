UNIKÁTNY VLAKOVÝ VIDEOPROJEKT: Železničná stanica Plaveč

Železničná stanica Plaveč. Foto: Vovlaku.sk

Bratislava 1. júla (Vovlaku.sk) - Nedávno sme vám predstavili trať z Muráňa. Teraz to bude stanica na poľských hraniciach- Plaveč. V ďalších častiach vám postupne ukážeme aj všetky používané železničné trate na Slovensku.To všetko jednak na stránke www.teraz.sk , alebo na stránke www.tablet.tv a takisto na špecializovanej stránke o železničnej doprave - www.vovlaku.sk. leží na tratiach Poprad-Tatry – Plaveč a Košice – Muszyna. Má 8 dopravných a 3 manipulačné koľaje. Stanica je elektrifikovaná jednosmernou sústavou 3 kV. Premávka na úseku Prešov - Orlov (na sever od Plavča) začala 1. mája 1873. Premávku na úseku Podolínec - Plaveč (na trati z Popradu) začali až v roku 1966.V stanici nie je k dispozícii osobná pokladňa. Pre ZSSK Cargo ide o pohraničnú priechodovú stanicu.V roku 2016 poľská vláda odsúhlasila investíciu na zlepšenie spojenia s Vysokými Tatrami a so Slovenskom. Nová trať by mala zlepšiť aj spojenie smerom Muszyna a Plaveč. Na slovenskej strane ŽSR zatiaľ nechystajú žiadne investície do prepojenia Plaveč - Poprad.wikipedia.org, vlaky.net