Zika: Vano a Saudek hovoria, čo si môžu dovoliť hovoriť, to ľudí baví

Bratislava 31. mája (TASR) - Celovečerný film o medzinárodne uznávanom kontroverznom fotografovi Robertovi Vanovi predstavili vo štvrtok v Bratislave za účasti hlavného aktéra. Dokument o umelcovi slovenského pôvodu nakrútil český režisér a fotograf Adolf Zika, ktorý je tiež autorom námetu a scenára.



"Robertov život je strašne obsiahly, natočili sme materiálu na tri filmy a behom finálneho strihu sme sa dostali do situácie, že sme sa museli rozhodnúť, ktorý z nich to bude," povedal pre TASR Zika, ktorý v roku 2007 nakrútil úspešný celovečerný dokumentárny film o ďalšom svetoznámom fotografovi - Jan Saudek - V pekle svých vášní, ráj v nedohlednu. Režisér tvrdí, že nakrúcanie s Robertom Vanom bolo úplne iné ako s Janom Saudkom, hoci obaja umelci sú si svojím spôsobom podobní. "Sú aj máličko za zenitom svojej kariéry, hovoria, čo si už môžu dovoliť hovoriť, to ľudí baví, obidvaja sú vlastne šoumeni," doplnil Zika, ktorý má na svojom konte aj dokument Země česká, Domov Tvůj! či titul Zlatý Muž z Ria o českom olympionikovi, džudistovi Lukášovi Krpálkovi.



Vo filme o Robertovi Vanovi približuje jeho detstvo, emigráciu z komunistického Československa, pobyt v Taliansku, USA i návrat do rodnej vlasti. "Rozhodol som sa, že pôjdem čisto po jeho osobe, do filmu som nepustil ďalších ľudí, ktorí hrali v jeho živote nejakú rolu, či už sú to Jarda a Eva, s ktorými zažil útek, jeho maminka, sestra či babička, ale predsa sa tam mihli," objasňuje režisér, ktorý v roku 2014 nakrútil svoj prvý celovečerný hraný film Burácení S Tomášom Hajíčkom a Vicou Kerekes v hlavných úlohách.



Film venovaný Robertovi Vanovi nie je typickým životopisným dokumentom o významných osobnostiach našej doby, pretože Vanov prístup k životu nebol nikdy riadený oceľovou vôľou a odhodlaním, ako je zvykom u významných ľudí. Divák sa tak zoznamuje s niekým, s kým sa môže stotožniť oveľa ľahšie vo vzťahu k vlastnému životu, ako by to mohlo byť pri iných biografiách známych osobností. Zikov film vôbec nerozpráva príbeh homosexuála, fotografa či "slávneho človeka". "Je to o normálnom chlapcovi z Nových Zámkov, ktorý asi to najvýznamnejšie, čo v živote urobil, je, že emigroval. Tým odvážnym činom nastal sled udalostí, vĺn, ktoré ho niesli až k finálnemu úspechu," dodáva autor, ktorý svoj nový film považuje za veľmi obyčajný: "Práve preto je možno tak úspešný. Je to môj šiesty film a zatiaľ v Čechách najviac ospevovaný."



Zika predstavuje slávneho fotografa s americkým pasom ako jemného, zraniteľného človeka, zďaleka nie tak dokonalého, ako si ľudia myslia - "človeka, ktorý nemá a nemal presný plán". "Robert vôbec nevedel, čím chce byť, a to sa mi na tom páči, je to trošku formanovská téma. Pozoroval som, ako sa mu to vlastne stalo. Jemu sa prihodilo toľko vecí, až sa mu prihodil úspech," dodal na margo kreatívneho fotografa, ktorý 5. mája oslávil životné jubileum 70 rokov.



Titul Robert Vano - Príbeh človeka bude mať slovenskú premiéru na Art Film Feste v Košiciach (15. - 23. 6.).