Zlodeja podobného hercovi Schwimmerovi odsúdili na 9-mesačné väzenie

Londýn 15. augusta (TASR) - Deväťmesačný trest väzenia za krádež a podvod vymerala vo štvrtok britská sudkyňa Sara Doddová mužovi nápadne podobnému americkému hercovi Davidovi Schwimmerovi, známemu predovšetkým vďaka úlohe paleontológa Rossa Gellera zo sitkomu Priatelia. Informovala o tom agentúra AP.



Abdulaha Husseniho odsúdili za to, že vlani použil odcudzenú bankomatovú kartu, aby vykonal alebo sa pokúsil o vykonanie podvodných nákupov v meste Blackpool ležiacom na severozápade Anglicka. Usvedčený bol z jedného prípadu krádeže a štyroch prípadov podvodu, ktorých sa dopustil tým, že sa vydával za niekoho iného.



Husseni sa stal známym vďaka záberom z bezpečnostnej kamery, ktoré zverejnila britská polícia. Zachytila ho pri tom, ako z reštaurácie v meste Blackpool vynáša kartón plechoviek. Videozáznam sa následne začal šíriť medzi používateľmi sociálnych sietí. Tí si všimli, že hľadaný zlodej sa nápadne podobá na paleontológa Rossa Gellera, ktorého v seriáli Priatelia stvárnil David Schwimmer.



Na rozruch okolo videa reagoval aj samotný herec. Scénku z bezpečnostnej kamery s humorom parodoval, keď na svojom účte Twitteri zverejnil video, na ktorom on sám náhlivo odchádza z obchodu v New Yorku s náručou plnou plechoviek piva. K videu vtedy dopísal: "Policajti, prisahám, že ja som to nebol. Veď vidíte, že som bol vtedy v New Yorku." Blackpoolskej polícii zároveň poprial veľa šťastia pri vyšetrovaní.