Zmeny znamienok netreba podceňovať, pripomínajú odborníci

Záujemcovia môžu navštíviť viaceré dermatovenerologické ambulancie po celom Slovensku do 17. mája počas ordinačných hodín, kde si môžu dať vyšetriť materské znamienka a iné kožné problémy.

Bratislava 15. mája (TASR) - Kožní lekári aj tento rok pripomínajú ľuďom, aby venovali pozornosť svojim materským znamienkam či iným zmenám na koži. V prípade zmien znamienok netreba návštevu lekára odkladať. Dôležitosť prevencie pripomína utorkový Európsky deň melanómu, do ktorého sa po 15. raz zapojilo aj Slovensko. Malígny melanóm patrí medzi najzhubnejšie nádory a nevyhýba sa ani mladým ľuďom.



"Keď ich zachytíme v skorých štádiách, sú takmer so 100-percentnou istotou vyliečiteľné. Avšak malígny melanóm je jeden z najagresívnejších nádorov, ktorý sa môže v ľudskom tele vyskytnúť, a ak sa jeho liečba začne v neskorších štádiách, ochorenie je už pokročilé, môže to biologické správanie nádoru byť natoľko agresívne, že pacient ochoreniu definitívne podľahne," povedala pre TASR Katarína Poláková z Onkologického ústavu sv. Alžbety.



Každý človek by mal poznať svoje znamienka a niekoľkokrát do roka si sám i s pomocou niekoho z rodiny prehliadnuť kožu doma pred zrkadlom. Nezabúdať pritom na uši, pokožku hlavy pod preriedenými vlasmi, ale ani na plôšky nôh, dokonca genitálie. "Len tretina melanómov vzniká z materského znamienka či iných pigmentových névov," zdôrazňuje onkodermatologička Desana Borecká z Národného onkologického ústavu Bratislava. Melanóm môže vzniknúť aj na celkom zdravej koži.



V rámci Európskeho dňa melanómu sa vykonáva skríning a preventívne vyšetrenia materských znamienok. Záujemcovia môžu navštíviť viaceré dermatovenerologické ambulancie po celom Slovensku do 17. mája počas ordinačných hodín, kde si môžu dať vyšetriť materské znamienka a iné kožné problémy, čím môžu úspešne predchádzať nádorovým ochoreniam.



Podozrivé znamienka možno rozpoznať aj doma na základe tzv. pravidla ABCDE. Je odvodené od anglických skratiek: A = Asymetry (znamienko je asymetrické, niektorá časť z neho vytŕča), B = Border (znamienko je neohraničené, okraje akoby boli rozpité), C = Colour (znamienko mení farbu, prípadne je časť inak sfarbená), D = Diameter (znamienko mení veľkosť, rizikové sú najmä tie nad šesť milimetrov), E = Elevation (z plochého znamienka sa stáva vypuklé, má nerovný povrch).