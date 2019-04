Zo Slovenska zmizlo vyše sedem ton odpadu

Zamestnanci Tesca vyčistili okolie svojich prevádzok.

Bratislava 30. apríla (OTS) - Spoločnosť Tesco sa rozhodla prispieť k boju proti odpadu aj mimo svojich prevádzok a ukázať, že je dobrým susedom. Stovky zamestnancov Tesca sa pri príležitosti svetového Dňa Zeme (22. apríl) zapojili do upratovania po celom Slovensku v rámci iniciatívy Upracme Slovensko. V okolí svojich prevádzok a u rôznych partnerských organizácií vyzbierali viac ako sedem ton odpadu.



Spoločnosť Tesco sa dlhodobo angažuje v oblasti udržateľnosti a podpory komunít. „Aj touto cestou chceme podporiť komunity, v ktorých pôsobíme, a aktívne prispievať k tomu, aby boli čistejšie a krajšie. Nielen pre našich kolegov, ale aj pre všetkých ľudí z nášho susedstva,“ uviedla manažérka CSR pre Tesco na Slovensku Katarína Pšenáková.

Snahou spoločnosti bolo do iniciatívy zapojiť čo najviac zamestnancov. „Zapojilo sa vyše 800 kolegov z centrálnej kancelárie, distribučného centra a 70 obchodov Tesco po celom Slovensku. Vysoká účasť kolegov potvrdila, že životné prostredie im nie je ľahostajné. Od kolegov, rovnako ako od rôznych miest a obcí sme dostali vynikajúcu spätnú väzbu, preto to určite nebola posledná akcia tohto druhu,“ zhodnotila K. Pšenáková.



Najviac zamestnancov sa zapojilo do upratovania v Bratislave. Ich zapojenie ocenil aj starosta Mestskej časti Ružinov Martin Chren: „Radi by sme sa poďakovali tímu manažérov Tesco Slovensko, ktorí dnes poupratovali okolie Štrkovca a Park Andreja Hlinku. Vážime si, že venovali svoj čas Ružinovu.“ Najviac odpadu sa vyzbieralo v Bratislave na Zlatých Pieskoch, kde sa zapojili zamestnanci obchodu aj centrálnej kancelárie. Najväčší počet dobrovoľníkov z jedného obchodu bol v hypermarkete v Košiciach, kde sa zapojilo až 34 zamestnancov.



„Veľmi náš teší, že sa obchodný reťazec Tesco pridal k národnej iniciatíve Upracme Slovensko pri príležitosti Dňa Zeme. Zapojiť taký počet zamestnancov a vyčistiť okolie svojich prevádzok je skvelý počin v boji proti znečisťovaniu životného prostredia. Je dôležité, aby sa ľudia zaujímali o túto tematiku, ale zároveň je potrebné dbať na zníženie tvorby odpadu.“ zhodnotila hlavná koordinátorka iniciatívy Upracme Slovensko, Veronika Repiská. Organizátori Upracme Slovensko majú za cieľ vyčistiť krajinu od čiernych skládok a voľne pohodených odpadkov. Organizujú preto dve národné podujatia, jedno jarné a jedno jesenné.