Zomrel francúzsky skladateľ Francis Lai, preslávila ho filmová hudba

Paríž 8. novembra (TASR) - Francúzsky hudobný skladateľ Francis Lai, ktorý je autorom Oscarom oceneného kultového sountracku k filmu Love Story z roku 1970, zomrel v stredu vo veku 86 rokov. Informoval o tom vo štvrtok primátor juhofrancúzskeho mesta Nice Christian Estrosi.



Svoju hudobnú kariéru začal Lai ako akordeonista a člen sprievodných skupín spevákov ako Edith Piaf, Juliette Gréco či Yves Montand, pre ktorých neskôr aj komponoval piesne.



Kľúčovým pre jeho kariéru bolo stretnutie s režisérom Claudom Lelouchom v 60. rokoch, keď skomponoval svoje naslávnejšie skladby.



Lai spolupracoval na 35 Lelouchových filmoch, pričom z tohto obdobia je asi najznámejšia melódia z filmu Muž a žena (1966) vďaka časti "textu" da-ba-da-ba-da, da-ba-da-ba-da, ktorý sa časom v "ľudovom" podaní zmenil na ša-ba-da-ba-da.



Laiova sláva kulminovala v roku 1970, keď získal americkú filmovú cenu Oscar za soundtrack k filmu Love Story. Neskôr dostal za ňu aj ocenenie Zlatý glóbus.



Keď bola ústredná melódia otextovaná a pieseň "Where Do I Begin?" naspieval Andy Williams, slávila veľký úspech aj v hitparádach. Na Slovensku ju do svojho repertoáru zaradila Jana Kociánová ako pieseň Kadiaľ ísť.



Okrem Leloucha Lai počas svojej kariéry spolupracoval aj s inými režisérmi z Francúzska a Británie. Medzi nimi bol Michael Winner, Terence Young, Peter Hall, René Clement, Bryan Forbes či Philippe de Broca.



Komponoval piesne i pre Sergea Reggianiho, Dalidu, Ellu Fitzgeraldovú či Johnnyho Hallydaya.



Primátor Nice vo svojom vyhlásení uviedol, že chce pozostalým navrhnúť, aby bolo po Laiovi pomenované niektoré z emblematických miest v tohto juhofrancúzskom meste.



Gilles Jacob, bývalý prezident filmového festivalu v Cannes, v reakcii na Laiovo úmrtie vyhlásil, že "jeho melódie mali neuveriteľný šarm". Francúzsky minister kultúry Franck Riester vo svojom tvíte napísal, že Lai "mal dar len pár notami urobiť filmy ešte krajšími a dojemnejšími".