Zomrel Jerry Merryman, jeden z vynálezcov vreckovej kalkulačky

Prototyp vreckovej kalkulačky zostavený tímom, do ktorého patril i James Van Tassel, sa nachádza v Smithsonian Institution.

Dallas 6. marca (TASR) - Ve veku 86 rokov zomrel v USA jeden z vynálezcov vreckovej kalkulačky Jerry Merryman.



Ako v stredu informovala agentúra AP, Merryman zomrel 27. februára v Dallase v americkom štáte Texas na zdravotné komplikácie súvisiace so zlyhávaním srdca a obličiek.



Podľa príbuzných bol Merryman hospitalizovaný od decembra, keď počas implantácie kardiostimulátora došlo ku komplikáciám.



Merryman je jedným z trojice mužov, ktorí počas práce v spoločnosti Texas Instruments v Dallase vynašli vreckovú kalkulačku.



Tím bol vedený Jackom Kilbym, ktorý sa vynálezom integrovaného obvodu presadil aj do sveta moderných počítačov a získal za svoj objav Nobelovu cenu.



V mladosti sa Jerry Merryman zapísal na Texas A & M University v College Station, školu však nedokončil. Namiesto toho sa zamestnal na oddelení oceánografie a meteorológie pri univerzite a neskôr pracoval na ropnej plošine v Mexickom zálive, kde meral silu vetrov pri hurikánoch. V spoločnosti Texas Instruments začal pracovať v roku 1963 vo veku 30 rokov. Odišiel z nej v januári 1994, uviedla táto spoločnosť vo svojom vyhlásení.