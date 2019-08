Zomrel známy americký herec

Profil Petra Fondu



vlastné dielo Stalag 17 1/2. Filmový debut absolvoval ako 24-ročný v úlohe obdivovateľa motoriek vo filme The Wild Angels (1963).



Skutočnú slávu mu však priniesol až film Bezstarostná jazda (Easy Rider). Ako producent a spoluautor scenára (v roku 1970 bol nominovaný na Oscara) do filmu investoval 350.000 dolárov a po jeho uvedení sa tešil zo zisku prevyšujúceho 80 miliónov dolárov. Zároveň spolu s Dennisom Hopperom, ktorý obsadil ďalšiu hlavnú úlohu a snímku režíroval, založil nový žáner - roadmovie.



V sedemdesiatych rokoch si ešte Peter Fonda zahral v pomerne úspešnej dráme Väzenské blues (1977) a v akčnom filme Hazardná hra (1978).



Po senzačnom úspechu Bezstarostnej jazdy žil Peter Fonda v súkromí ako postava, ktorú stvárnil. Štrnásť rokov býval na lodi v trópoch a občas sa "strácal vo svete drog a sladkého ničnerobenia", ako sa píše v jeho životopise. Fondov režisérsky debut Námezdná sila (1971) vyvolal zhovievavé kritiky, ale aj hlasy o jeho nudnosti.



Ďalších niekoľko jeho režijných prác tiež nedosiahlo očakávaný úspech, medzi nimi Wanda Nevada (1979), jediný film, kde účinkuje spolu so svojím otcom. O problematickom vzťahu k nemu píše Peter Fonda v autobiografii Don't tell Dad (Nepovedzte to otcovi, 1998). On a jeho o dva roky staršia sestra - oscarová herečka a mierová aktivistka Jane Fondová - trpeli uzavretosťou Henryho Fondu.



V 80. rokov prijal Peter Fonda úlohu vo filme nemeckej produkcie Mier s pepermintovou príchuťou (1982), kde hral amerického vojaka z konca druhej svetovej vojny; v americkej dráme Ružová záhrada (1989) z čias nacistickej diktatúry si zasa zahral po boku európskych hviezd Liv Ullmannovej a Maximiliana Schella.



Do roku 2013 sa Fonda vydal vo vedeckofantastickom filme Johna Carpentera Útek z N.Y. (1982), ktorý nadväzoval na snímku Štrkáč (1981). Potom nasledovala rola v snímke Uleeovo zlato (Ulee's Gold), ktorú mal pôvodne obsadiť Nick Nolte. Za úlohu čudáckeho chovateľa včiel, ktorému sa podarí dostať zo svojej izolácie, dostal v roku 1998 Zlatý glóbus a opäť bol nominovaný na Oscara.



V roku 2004 si Peter Fonda zahral menšiu úlohu v úspešnej komédii režiséra Stevena Soderbergha Dannyho dvanástka, v ktorom exceloval George Clooney, a spolu s ním sa predstavili aj ďalšie hollywoodske hviezdy ako Brad Pitt, Matt Damon či Julia Robertsová.



Posledným filmom, v ktorom diváci Petra Fondu uvidia, bude vojnová dráma The Last Full Measure režiséra Todda Robinsona. Film by sa mal do distribúcie dostať 25. októbra tohto roku.

Los Angeles 17. augusta (TASR) - Vo veku 79 rokov zomrel v piatok americký herec Peter Fonda, ktorý sa preslávil filmom Bezstarostná jazda z roku 1969. Informovala o tom v sobotu spravodajská televízia Sky News s odvolaním sa na vyhlásenie Fondovej rodiny.Podľa vyhlásenia Fondovej rodiny herec zomrel doma v Los Angeles na zlyhanie respiračného systému spôsobené rakovinou pľúc.Peter Fonda bol synom Henryho Fondu a bratom Jane Fondovej, ktorí obaja získali Oscara. Jeho dcéra je herečka Bridget Fondová a syn Justin Fonda je známym kameramanom.Peter Fonda sa preslávil najmä filmom Bezstarostná jazda (Easy Rider) ktorý produkoval, a v ňom aj hral. Tento film nominovaný na Oscara urobil hviezdu z Jacka Nicholsona.