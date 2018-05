Zomrel najstarší človek v USA, 114-ročná Delphine Gibsonová

Gibsonová žila od roku 2004 v dome opatrovateľskej služby v meste Huntington v štáte Pensylvánia a svoju dlhovekosť pripisovala kvalitnej strave, viere v boha a baptistickej cirkvi.

Harrisburg 11. mája (TASR) - Vo veku 114 rokov zomrela v stredu Američanka Delphine Gibsonová, ktorá bola považovaná za najstaršieho človeka v Spojených štátoch. Informovala o tom vo štvrtok agentúra AP.



Gibsonová žila od roku 2004 v dome opatrovateľskej služby v meste Huntington v štáte Pensylvánia a svoju dlhovekosť pripisovala kvalitnej strave, viere v boha a baptistickej cirkvi.



Gibsonová sa narodila 17. augusta 1903 v meste Ridgeway v štáte Južná Karolína ako Delphine Tuckerová a do roku 1928, keď sa vydala za Taylora Gibsona, pracovala na rodinnej farme.



Manželia žili istý čas v štáte Severná Karolína a v 30. rokoch sa presťahovali do mesta Mount Union v Pensylvánii, kde obaja pracovali v miestnej tehelni. Delphinin manžel zomrel v roku 1980 krátko po tom, čo sa rodina presťahovala do Huntingtonu.



Guvernér Pensylvánie Tom Wolf o Delphine Gibsonovej povedal, že bola neuveriteľnou ženou, ktorá bude všetkým veľmi chýbať.