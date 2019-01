Zomrela najstaršia Češka, v sobotu by oslávila 109. narodeniny

Aj v takmer 109 rokoch bola podľa svojej dcéry plná energie, stále sa zaujímala o politiku a cvičila aj v posteli, kým mohla.

Praha 21. januára (TASR) - Vo veku 108 rokov zomrela v nedeľu najstaršia občianka Českej republiky Květoslava Hranošová. Túto sobotu by sa dožila 109 rokov, uviedol v pondelok server Novinky.cz.



Žena žila v domove pre seniorov v Prahe 6. O jej úmrtí informoval hovorca mestskej časti Ondřej Šrámek.



Květoslava Hranošová sa narodila 26. januára 1910 v Ostrave. Do metropoly sa prisťahovala v 87 rokoch k dcére. V neskoršom veku sa začala venovať cvičeniu jogy, ktorej podľa svojich slov vďačila za dlhovekosť.



"Pani Hranošová celý život cvičila jogu, čo zrejme prispelo k jej dobrému stavu," uviedla pred dvoma rokmi, keď seniorka slávila 107. narodeniny, sociálna pracovníčka. Bola podľa nej tiež vášnivou čitateľkou kníh a milovala krížovky.



Aj v takmer 109 rokoch bola podľa svojej dcéry plná energie, stále sa zaujímala o politiku a cvičila aj v posteli, kým mohla. Cvičenie považovala za dôležité pre predchádzanie problémom pohybového ústrojenstva. Pôsobila ako učiteľka a aj deti sa snažila viesť k pohybu.



"Mamička bola takým dobrým vzorom, ale aj vzorom v striedmosti a poňatí života. Veľa jej išlo o životné prostredie," povedala jej dcéra Šárka Štenclová, ktorá za ňou každý deň chodila do domova seniorov.



Podľa Českej správy sociálneho zabezpečenia žilo v Česku na konci minulého septembra 385 žien a 52 mužov, ktorí mali viac ako 100 rokov. Najviac storočných ľudí bývalo v Prahe, a to 74. V Juhomoravskom kraji žilo 65 a v Stredočeskom kraji 45 storočných a starších osôb.