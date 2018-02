Zrodil sa nový druh športu, osožný aj pre životné prostredie

Tento najnovší trend vyzýva ľudí, aby sa počas behu zastavovali a v podrepe zbierali odpadky.

Štokholm 22. februára (TASR) - Zo Švédska sa do sveta šíri nová športová disciplína - plogging. Ide o tradičný beh, pri ktorom sa však človek zastavuje, aby pozdĺž trasy svojho behu zbieral aj odpadky.



Názov novej bežeckej disciplíny je kombináciou slova "jogging" a švédskeho termínu "plocka upp", čo znamená "zdvihnúť", informovala britská stanica BBC.



Tento najnovší trend vyzýva ľudí, aby sa počas behu zastavovali a v podrepe zbierali odpadky. Popularita tejto novej disciplíny narastá, o čom svedčí aj existencia vlastného hashtagu na sociálnej sieti.



Fitness aplikácia Lifesum už dokonca umožňuje ľuďom zapísať čas strávený pri ploggingu ako časť tréningových nastavení.



Zdravotné výhody ploggingu sa podobajú joggingu – podľa Lifesum pol hodinou ploggingu človek spáli 288 kalórií, približne to isté množstvo ako pri behu za rovnaký čas. Jediný rozdiel sú pridané drepy alebo výpady na zbieranie odpadu. Prirátať treba aj dobrý pocit za pomoc prírode vrátiť sa do normálneho stavu.