ZSSK predstaví na podujatí Študuj dopravu rôzne povolania v doprave

Vrútky 29. mája (TASR) – Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) predstaví na podujatí Kam po skončení základnej školy – Študuj dopravu, ktoré sa uskutoční 1. a 2. júna pred hlavnou železničnou stanicou vo Vrútkach, rôzne povolania v odbore doprava. TASR o tom informoval hovorca ZSSK Tomáš Kováč.



"Okrem informačných a komunikačných technológií snáď neexistuje oblasť, ktorá by sa rozvíjala dynamickejšie ako doprava. Aj preto v nej bude permanentný dopyt po pracovnej sile. Radi by sme mladým ľuďom ukázali, že štúdium dopravy im môže otvoriť cestu k zaujímavým príležitostiam, v ktorých dokážu uplatniť nielen svoje schopnosti, ale aj progresívny pohľad," uviedol predseda predstavenstva a generálny riaditeľ ZSSK Filip Hlubocký.



ZSSK ponúkne podľa Kováča v piatok (1.6.) možnosť návštevy stanovišťa rušňovodiča v elektrickej poschodovej alebo dieselmotorovej jednotke aj vedenie rušňa prostredníctvom moderného vlakového zabezpečovača. "Zaujímavé workshopy o povolaniach rušňovodič, vlakvedúci a posunovač budú priamo vo vlaku, premávajúcom medzi osobnou a nákladnou železničnou stanicou vo Vrútkach. Stret histórie so súčasnosťou zažijú návštevníci v sobotu (2.6.) pri striedavých jazdách parného vlaku a modernej vlakovej jednotky," uviedol Kováč.



Doplnil, že vo Vrútkach nebude chýbať kariérne poradenstvo a prezentácia študijných a učebných odborov v oblasti dopravy, ktoré ponúkajú stredné odborné školy v Žilinskom, Banskobystrickom, Trenčianskom kraji a Žilinská univerzita v Žiline. "ZSSK sa plánuje prezentovať aj virtuálnou realitou, do ktorej sa návštevníci budú môcť ponoriť prostredníctvom 3D okuliarov a pozrieť si cez ne interiér najmodernejšieho rušňa Vectron. Na deti čakajú kreatívne dielne, vedomostná štafeta, maľovanie na tvár, súťaže i malá odmena," dodal hovorca ZSSK.



Podujatie Kam po skončení základnej školy – Študuj dopravu sa koná pod záštitou Ministerstva dopravy a výstavby SR.