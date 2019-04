Veľkonočný strom v Hliníku nad Hronom zdobia stovky maľovaných kraslíc

Na slovenské pomery netypická tradícia nie je v obci novinkou, veľkonočný strom si v dedine pripravili už tretíkrát.

Hliník nad Hronom 19. apríla (TASR) - Stovky maľovaných kraslíc zdobia veľkonočný strom, ktorý spríjemňuje tohtoročné sviatky jari obyvateľom Hliníka nad Hronom. Na slovenské pomery netypická tradícia nie je v obci novinkou, veľkonočný strom si v dedine pripravili už tretíkrát.



Jana Miháliková z miestneho obecného úradu, ktorá stojí za touto myšlienkou, uviedla, že sa pred dvoma rokmi inšpirovala na internete. Tradícia, ktorá je zaužívaná napríklad v Nemecku, sa jej zapáčila natoľko, že sa rozhodla podobne vyzdobiť malú vŕbu pred kultúrnym domov. Nápad sa zapáčil aj miestnym škôlkarom a školákom, ktorí k výzdobe prispeli vlastnými kraslicami.



Podobne to bolo aj tento rok. Tohtoročný veľkonočný strom zdobí podľa jej slov približne 700 kraslíc, maľované vajíčka pribúdajú každý deň, nosia ich aj obyvatelia.



Okolie obecného úradu bude vyzdobený strom skrášľovať až do Veľkonočného pondelka. "Chodia sa tam ľudia fotiť, zastavujú autá. Páči sa tam ľuďom, je to také trochu iné," dodala autorka netradičnej výzdoby.