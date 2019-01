Kalavská: Robíme všetko, aby mala neurochirurgia vybavenie čo najskôr

Podľa pracovníkov bratislavskej neurochirurgie funguje na pracovisku napríklad len jeden operačný stôl, pričom na normálny chod kliniky sú potrebné tri.

Bratislava 17. januára (TASR) - Ministerstvo zdravotníctva robí všetko pre to, aby bolo požadované technické vybavenie pre Neurochirurgickú kliniku Univerzitnej nemocnice Bratislava (UNB) na Kramároch dodané čo najskôr. Ministerka zdravotníctva Andrea Kalavská (nominantka Smeru-SD) to uviedla po štvrtkovom stretnutí s vedením nemocnice a vedením kliniky.



"Začiatkom februára by mala mať klinika operačný stôl a v horizonte najbližších mesiacov aj nové neuronavigácie s plným vybavením s elektromagnetickým modulom vrátane plného vybavenia," priblížil generálny riaditeľ Inštitútu zdravotnej politiky Ministerstva zdravotníctva (MZ) SR Martin Smatana.



Kalavská zároveň zdôraznila, že vedenie kliniky je plne zodpovedné za jej chod. V prípade problémov podľa nej treba veci riešiť s vedením Univerzitnej nemocnice. Pripomenula, že aj z dôvodu nespokojnosti s rýchlosťou obstarávania novej techniky došlo na jeseň minulého roka k odvolaniu vtedajšieho vedenia zariadenia.



Na situáciu na bratislavskej neurochirurgii upozornili jej pracovníci v pondelok (14.1.) listom adresovaným poslancom Národnej rady SR. Na pracovisku podľa nich napríklad funguje len jeden operačný stôl, pričom na normálny chod kliniky sú potrebné tri. Vedenie UNB v reakcii uviedlo, že starostlivosť na klinike je zabezpečená.