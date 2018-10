A. Kiska vyzdvihol v Partizánskom riešenie nezamestnosti v meste

Pozitívnym javom oproti iným mestám je podľa neho aj to, že nezamestnanosť sa neriešila tým, že by ľudia začali cestovať niekde za prácou, ale do Partizánskeho prišlo mnoho investorov.

Partizánske 8. októbra (TASR) - V Partizánskom sa nezamestnanosť neriešila dochádzaním ľudí za prácou, ale príchodom nových investorov. To je podľa prezidenta SR Andreja Kisku pozitívny jav oproti iným mestám. Uviedol to v pondelok počas svojej návštevy mesta.



"Mestečko Partizánske prežilo búrlivú históriu, niekedy tu v obuvníckom priemysle pracovalo 11.000 ľudí, potom neskôr, žiaľ, divokou privatizáciou, tu skoro všetko zaniklo a nezamestnanosť bola vyššia ako 20 percent. Napriek tomu sa tento nepriaznivý stav podarilo zvrátiť a dnes nezamestnanosť dosahuje takmer iba tri percentá, čo je veľmi pozitívny jav," skonštatoval prezident.



Pozitívnym javom oproti iným mestám je podľa neho aj to, že nezamestnanosť sa neriešila tým, že by ľudia začali cestovať niekde za prácou, ale do Partizánskeho prišlo mnoho investorov. "Zahraniční investori si uvedomili, že je tu množstvo schopných ľudí, ktorí tu ostali a kvôli ktorým sa tu oplatí otvoriť podniky a tieto sú veľmi úspešné a rozvíjajú sa ďalej, takže skôr paradoxne problémom bude do budúcna to, ako nachádzať ďalšie pracovné sily," ozrejmil.



Počas rokovania s primátorom mesta Jozefom Božikom sa prezident dotkol i problémov, akými sú zdravotníctvo a v tejto súvislosti nedostatok lekárov, cestná infraštruktúra, konkrétne cesty prvej a druhej triedy, tiež životné prostredie a ťažba lignitu na hornej Nitre. "Ak hovoríme o školstve a zdravotníctve, mali by sme trochu na politiku zabudnúť, či sme pravičiari, alebo ľavičiari. Také dôležité oblasti potrebujú skutočnú víziu, ktorá by mala byť odbremenená od ťarchy politických bojov," dodal Kiska.



Problémy, ktoré primátor preberal s prezidentom, boli podľa neho prozaické a netýkajú sa len Partizánskeho, ale celého Slovenska, skonštatoval Božik. "Poprosil som pána prezidenta, aby na región hornej Nitry nezabudol, aby vedel, že aj tu v Partizánskom sú ľudia, ktorí sú šikovní, pracovití, ale zároveň, že sme tu aj ľudia, ktorí pociťujeme isté problémy, ktoré súvisia práve s dopravnou infraštruktúrou a zdravotníctvom," uzavrel.



Okrem návštevy mestského úradu a stretnutia s poslancami prezident v pondelok položil veniec pri pomníku padlým hrdinom. Dopoludnia absolvoval i program v Topoľčanoch.