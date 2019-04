FOTO: A. Martečíková zdobí vajcia unikátne už sedem desaťročí

Unikátne veľkonočné vajcia z Hornej Marikovej poznajú v celom kraji i v Rakúsku. Foto: TASR Radovan Stoklasa

Na rozdiel od maľovaných vajec používa 81-krasličiarka metódu vyškrabania ornamentov do zafarbeného vajca. Foto: TASR Radovan Stoklasa

Horná Mariková 18. apríla (TASR) – Zdobeniu veľkonočných vajíčok sa Anežka Martečíková z Hornej Marikovej v Považskobystrickom okrese venuje už takmer sedem desaťročí. Na rozdiel od maľovaných vajec používa 81-ročná krasličiarka metódu vyškrabania ornamentov do zafarbeného vajca. Unikátne veľkonočné vajcia z Hornej Marikovej poznajú v celom kraji i v Rakúsku.Ku zdobeniu veľkonočných vajec ju priviedla mama, najskôr na ornamenty kreslili, neskôr začali so škrabaním.priblížila Martečíková.Ako dodala, v minulosti sa zdobili varené vajcia, postupne však prišli na to, že je lepšie vajcia vyfúkať. Podľa zložitosti vzoru na vajci trvá výroba jedného niekedy aj dve hodiny. Kedysi sa na farbenie používal cibuľový list, prípadne krepový papier namočený v octe. Moderná doba však podľa nej priniesla aj špeciálne farby na vajcia.Anežka Martečíková je poslednou krasličiarkou v Hornej Marikovej. Kolegyne, ktoré sa venovali rovnakej záľube, už pomreli. Aj pani Anežka má už v poslednom čase problémy so zdobením vajíčok.posťažovala si Martečíková s tým, že dcéra už vajíčka zdobiť vie, pracuje však v zahraničí. Vnučku zatiaľ do techniky netradičného zdobenia veľkonočných vajec nezasvätili.Veľkonočné vajíčka z Hornej Marikovej mohli obdivovať na výstavách po celom Trenčianskom kraji, veľký záujem o ne je aj v Rakúsku. Dcéra pani Martečíkovej, ktorá v Rakúsku pracuje, ich predala niekoľko stoviek.