VIDEO: Á. Ravasz: Rozširovanie toluénu v osadách treba zastaviť

Košice 21. februára (TASR) – Podľa splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity Ábela Ravasza čoraz viac obyvateľov marginalizovaných rómskych komunít prepadáva drogám. Často siahajú po relatívne lacnom, dostupnom, no nebezpečnom toluéne, respektíve po syntetickej náhrade marihuany, zvanej herba. Boli preto rozbehnuté viaceré aktivity, ktoré by mali prispieť k zastaveniu tohto trendu.



Podľa Ravasza je síce toluén lacná droga, veľmi rýchlo však ničí človeka, a to tak, že poškodzuje mozog a srdce. "Začali sme preto osvetovú kampaň spolu s našimi regionálnymi kanceláriami," vysvetlil na štvrtkovej tlačovej konferencii v Košiciach s tým, že zistili lokality, kde sa na tieto účely používa najviac. "Na Slovensku by nemali predávať toluén ľuďom, ktorí ho nepotrebujú na výkon svojho povolania," zdôraznil. Prišli totiž na to, že aj vedomosť predajcov v tejto problematike je pomerne nízka. "Robili sme osvetovú kampaň, naši ľudia navštevovali drogérie a iné obchody a veľmi často sme sa stretli s tým, že ľudia naozaj nevedeli, že toto by nemali predávať napríklad maloletým," spomenul, že sa to týkalo nielen východného Slovenska, ale aj Banskobystrického kraja.







"Nevravím, že sa nám podarilo dotlačiť toluén do zániku ako drogu. To sa tak rýchlo nepodarí, ale podarilo sa nám to obmedziť minimálne v niektorých lokalitách, a podarilo sa nám obmedziť aspoň to, aby dobromyseľne nedávali ľudia ďalej tento materiál tým, ktorí by sa k nemu nemali dostať," uviedol Ravasz s tým, že predajcom v tejto súvislosti hrozí pokuta 1000 až 100.000 eur. "Ministerstvo zriadilo aj e-mailovú adresu, kam môžu obyvatelia posielať svoje tipy, ak takéhoto obchodníka poznajú. Podnety prijímame na adrese toluen@minv.sk," spresnil.



Do týchto aktivít zapojili podľa jeho ďalších slov miestne občianske poriadkové služby, ale aj terénnych pracovníkov. Pracovali aj na tom, aby ľudia, ktorým je ponúknutý toluén, vedeli, do čoho idú. Z dotácie Ministerstva zdravotníctva SR preto vznikol komiks. Je dostupný v slovenčine, ale aj v rómskom a maďarskom jazyku. Distribuovať ho budú do lokalít, kde tento problém pretrváva.



V rómskych komunitách, najmä na juhu Slovenska, sa objavila aj nová nebezpečná látka, hovorovo označovaná ako 'herba'. "Vďaka tomu, že sme o tom hovorili a aj sme mali k tomu stretnutia so starostami, prešiel vládny zákon o tom, že látky, ktoré obsahuje herba, sú na zozname zakázaných," uviedol na tlačovej konferencii poslanec Národnej rady SR Štefan Vavrek (Most-Híd). Podľa neho rieši to, aby díleri, ktorí herbu predávajú, mohli byť trestne stíhaní. Povedal tiež, že ide iba o krátkodobé riešenie.



"Výrobcovia drog môžu čoskoro vyvinúť novú syntetickú látku, ktorá na zozname nebude," doplnil s tým, že je dôležité tento zákon s ohľadom na to vždy aktualizovať. Zdôraznil, že namiesto represie by sa pozornosť mala sústrediť hlavne na osvetu a prevenciu.