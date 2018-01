Absolventom SOŠ gastronómie a CR je majster sveta i michelinský kuchár

Ako zdôraznila riaditeľka školy Aleny Panisová, za úspešných absolventov sa dajú považovať všetci študenti, ktorí sa dokázali uplatniť na trhu práce, prípadne pokračovali v ďalšom štúdiu.

Nitra 29. januára (TASR) – Kvalitné vzdelanie a veľmi úzke prepojenie s praxou sú dôvodmi, pre ktoré sa absolventi Strednej odbornej školy (SOŠ) gastronómie a cestovného ruchu na Levickej ulici v Nitre dokážu bez väčších problémov uplatniť v praxi. Podľa slov riaditeľky školy Aleny Panisovej sa ich žiaci dokážu presadiť na domácom i zahraničnom pracovnom trhu.



Škola už viac ako tri desaťročia vychováva odborníkov v gastronómii. Mnohí z nich dnes šéfujú veľkým kuchyniam v špičkových reštauráciách. „Spomenula by som napríklad Matúša Remenára, ktorý v súčasnosti pracuje ako šéfkuchár a bol v tíme kuchárov, ktorí vlastnili michelinskú hviezdu. Som rada, že nám o tomto svojom úspechu bol porozprávať aj na škole a vysvetlil našim žiakom, aké bolo náročné stať sa michelinským kuchárom,“ uviedla Panisová.



Ako pripomenula, absolventkou SOŠ gastronómie a CR v Nitre je aj Barbora Benková, ktorá je absolútnou víťazkou v oblasti baristiky a svoje skúsenosti si dopĺňala aj na kávovej plantáži v Brazílii. „V súčasnej dobe študuje na vysokej škole a baristike sa stále venuje,“ povedala Panisová.



Škola je pyšná aj na Erika Lőrincza. „Ten je absolútnym víťazom sveta v príprave miešaných nápojov a v tejto oblasti pracuje aj naďalej. Je jedným z našich prvých veľmi úspešných svetoznámych absolventov. Dnes pracuje v Londýne i v Los Angeles. Pripravoval dokonca aj nápoj pre britskú kráľovnú Alžbetu. Má o tom celý článok publikovaný v odborných časopisoch,“ skonštatovala Panisová.



Ako zdôraznila, za úspešných absolventov sa dajú považovať všetci študenti, ktorí sa dokázali uplatniť na trhu práce, prípadne pokračovali v ďalšom štúdiu. „Sú medzi nimi napríklad aj rozhlasoví a televízni redaktori či kuchári ako Bruno Helebrant, ktorý je zástupcom šéfkuchára v reštaurácii Gaucho v Anglicku či Roman Borovský, ktorý bol kuchárom v známom pražskom Kampa Parku a pracoval aj v Londýne,“ dodala Panisová.





SOŠ gastronómie a CR by už čoskoro mohla mať vlastnú budovu



Strednej odbornej škole (SOŠ) gastronómie a cestovného ruchu na Levickej ulici v Nitre sa už niekoľko rokov darí zlepšovať vybavenie a modernizovať svoje odborné učebne. Podľa slov riaditeľky školy Aleny Panisovej plánujú pokračovať v tomto trende aj naďalej. Hlavnou výzvou do budúcnosti je však získanie školskej budovy, ktorá momentálne patrí mestu Nitra.



Zriaďovateľom školy je Nitriansky samosprávny kraj (NSK), takže SOŠ je v súčasnosti v prenajatých priestoroch. To komplikuje čerpanie európskych fondov i investície do revitalizácie budovy. „Tento problém nás momentálne tlačí najviac. Som rada, že už minulý školský rok sme NSK dávali všetky potrebné podklady na to, aby sa táto majetková záležitosť mohla doriešiť. Tento rok sa už má urobiť finančný odhad a celá vec je v štádiu rokovania o odkúpení budovy školy pre naše účely,“ vysvetlila Panisová.



Ako dodala, k ďalším prioritám bude patriť rekonštrukcia objektov školy. V budúcnosti by sa mali opraviť obvodové plášte na školskej budove, na jedálni i telocvični. Súčasťou prác má byť aj výmena okien a ďalšie úpravy. „Mojím snom je vybudovať tu aj multifunkčné ihrisko, ktoré nám veľmi chýba. Dlhé roky sme učili bez telocvične, takže už to, že ju teraz máme, je veľká výhoda. Ale ten pohyb žiakov vonku je tiež veľmi dôležitý. Teraz robia naši telocvikári čo sa dá na trávnatom ihrisku a na asfaltových chodníkoch, takže to multifunkčné ihrisko nám naozaj chýba,“ doplnila Panisová.





Absolventi SOŠ gastronómie a CR majú stopercentné uplatnenie v praxi



Stredná odborná škola (SOŠ) gastronómie a cestovného ruchu na Levickej ulici v Nitre vychováva špecialistov zameraných na stravovanie a služby už viac ako 30 rokov. Pred časom škola rozšírila vzdelávanie aj o cestovný ruch a od roku 2103 nesie svoje súčasné meno.



Momentálne ju navštevuje vyše 360 študentov. „Gastronómia a turizmus vždy šli ruka v ruke. Sme škola, ktorá ponúka študijné i učebné odbory kuchár, čašník, hostinský a rozšírili sme sa aj o služby v cestovnom ruchu. V tomto školskom roku máme prvýkrát nadstavbové štúdium podnikanie v remeslách a službách. Okrem toho integrujeme aj žiakov so špeciálnymi potrebami, z ktorých viacerí dokonca už aj maturovali. Už druhý školský rok tu máme psychologičku, ktorá nám s týmito študentmi pomáha. Ide väčšinou o žiakov s poruchami učenia a správania, s dysgrafiou, dyskalkúliou a dyslexiou,“ uviedla riaditeľka školy Alena Panisová.



Podľa jej slov sa škole sa už niekoľko rokov darí produkovať absolventov, ktorí sa prakticky stopercentne dokážu uplatniť na trhu práce. „Sú to kuchári, čašníci, vedúci prevádzok, podnikatelia, recepční v hoteloch, animátori, turistickí sprievodcovia, administratívne sily, ovládajú účtovníctvo aj ekonomiku. V praxi je neustále treba kuchárov a čašníkov, takže v našich odboroch je nezamestnanosť v podstate nulová. Kto chce pracovať, tak si zamestnanie určite nájde,“ vysvetlila Panisová.



Ako pripomenula, kombinácia gastronómie a cestovného ruchu ponúka možnosť uplatniť sa prakticky kdekoľvek, vo veľkých mestách, na vidieku, v prímorskom letovisku i vo vysokohorskej oblasti. „Cestovný ruch je všade a vždy. Či je leto, či je to zima, takže tá možnosť uplatnenia je veľmi široká. A musím spomenúť aj to, že naši žiaci nachádzajú uplatnenie aj v zahraničí, kde dosahujú veľmi slušné výsledky. Teší nás, keď sa potom so skúsenosťami vracajú a radia našim študentom, ako sa čo najlepšie uplatniť v živote,“ povedala Panisová.



Aby škola poskytla svojim študentom čo najužší kontakt s odborníkmi, využíva pri vzdelávaní často ľudí priamo z praxe, či už sú to špičkoví šéfkuchári, baristi alebo ekonómovia. „Využívame aj duálne vzdelávanie, v rámci ktorého spolupracujeme s dvoma firmami, v ktorých sa žiaci vzdelávajú. Dá sa povedať, že naši študenti zo všetkých odborov sú už od prvých dní v praxi. Sú v kuchyni, robia animátorov, alebo sedia v cestovných kanceláriách,“ uviedla Panisová.



Podľa jej slov sú dôkazom o dobrej príprave žiakov aj ich výsledky na rôznych súťažiach doma i v zahraničí. „Máme už na konte veľa úspechov. Naši žiaci vyhrali súťaž sprievodcov cestovného ruchu v Čechách, máme majstrov svet v miešaných nápojoch i v baristike. A samozrejme, sme radi, že naši žiaci sú úspešní aj pri štúdiu na vysokých školách. Väčšinou zostávajú pri gastronómii a turizme, ale uplatnia sa aj v iných odboroch, čo znamená, že u nás dostávajú aj dobrý všeobecný základ,“ doplnila Panisová.