Nemocnicu v Zlatých Moravciach rušiť nebudú, tvrdí vlastník

Zlaté Moravce 12. januára (TASR) - Prevádzkovateľ nemocnice v Zlatých Moravciach, spoločnosť Agel SK, a.s., neplánuje zrušiť zlatomoraveckú nemocnicu. Zástupcov mesta i starostov okolitých obcí o tom ubezpečil predseda predstavenstva spoločnosti Nemocnica Zlaté Moravce a.s. Miroslav Jaška. Informácie o zatvorení nemocnice šíriace sa medzi obyvateľmi regiónu označil za dezinformácie a šírenie poplašnej správy. Znepokojení občania naďalej podpisujú petíciu proti zmenám v nemocnici. Doteraz ju podpísalo vyše 4000 ľudí.



„Zámerom spoločnosti je v tomto roku v Nemocnici Zlaté Moravce otvoriť nové oddelenie následnej starostlivosti, ktoré bude jedno z najväčších v regióne, ako aj rozbehnúť prevádzku vo viacerých chirurgických odboroch,” tvrdí predseda predstavenstva Agel SK a.s. Michal Pišoja.



Nemocnica Zlaté Moravce a.s. naďalej prevádzkuje oddelenie vnútorného lekárstva, chirurgie a oddelenie anestéziológie a intenzívnej medicíny. Zmena nastala v odkláňaní sanitiek Rýchlej zdravotnej pomoci, ktoré podľa pokynov odvážajú urgentné prípady do Ambulancie ústavnej pohotovostnej služby v Leviciach alebo v Nitre. Podľa Jašku je dôvodom odklonu skutočnosť, že Nemocnica Zlaté Moravce a.s. nespĺňa zákonné podmienky poskytovania Ústavnej pohotovostnej služby. V nemocnici podľa jeho slov nie je k dispozícii špeciálne diagnostické zariadenie ani dostatočné odborné personálne zabezpečenie denne počas celých 24 hodín. „Odklon sanitiek Rýchlej zdravotnej pomoci je v záujme pacientov, aby im bola čo najskôr poskytnutá pomoc a kvalitná zdravotná starostlivosť,“ povedal Jaška.



Na stretnutí zástupcov nemocnice, vedenia mesta Zlaté Moravce a starostov okolitých obcí v závere tohto týždňa Jaška informoval o plánovanej stratifikácii nemocníc na Slovensku. Jej cieľom bude dosiahnuť, aby každá nemocnica nerobila všetko, ale iba to, kde vie garantovať kvalitu. Dokument by mal byť predložený na schválenie NR SR počas tohto roka. „Po jeho schválení budú zdravotné poisťovne prehodnocovať zmluvy so zariadeniami v súlade s týmto dokumentom. Preto sa vedenie Nemocnice Zlaté Moravce a.s. rozhodlo na zmeny pripraviť,“ tvrdí predseda predstavenstva nemocnice.



Verejné a súkromné zariadenia budú mať čas vysporiadať sa s novými kritériami do roku 2020/2021. Poisťovne budú zazmluvňovať len oddelenia a výkony, ktoré budú pre pacientov bezpečné, čiže budú spĺňať nastavené kritériá. Hlavnými kritériami bude počet vykonaných výkonov, miera reoperácií a rehospitalizácií. Vedenie zlatomoraveckej nemocnice vyzvalo primárov a vedúcich pracovníkov nemocnice, aby pripravili a predložili návrh modelu fungovania nemocnice v Zlatých Moravciach, ktorý bude koncipovaný v súlade so stratifikáciou.