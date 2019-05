AGRESÍVNY POLIAK: Nožom bodal svokra, žene sa podarilo utiecť

Útoku mala predchádzať hádka a fyzický útok na 25-ročnú družku obvineného.

Trenčín 3. mája (TASR) – Trenčianski policajti obvinili 27-ročného Poliaka žijúceho v Trenčianskom okrese zo zločinu ublíženia na zdraví. Obvinený mal v noci bodnúť nožom 48-ročného otca svojej družky.



Ako informovala Elena Antalová z Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Trenčíne, útoku mala predchádzať hádka a fyzický útok na 25-ročnú družku obvineného.



„Obvinený mal pod vplyvom alkoholu napadnúť svoju družku, matku ich spoločných 1,5-ročných dvojičiek. Žena ušla z bytu, bála sa o svoj život a zdravie. Do bytu prišiel otec napadnutej mladej mamičky. Po predchádzajúcom slovnom konflikte ho mal Poliak bodnúť nožom,“ priblížila Antalová.







Ako dodala, na mieste zasahovali policajti z obvodného oddelenia Policajného zboru Trenčianske Teplice. Najskôr útočníka spacifikovali a následne poskytovali prvú pomoc zranenému mužovi až do príchodu zdravotných záchranárov. Zranenia, ktoré napadnutý muž utrpel, si vyžiadajú dobu liečenia presahujúcu 42 dní.



„Policajti po poskytnutí prvej pomoci obmedzili obvinenému osobnú slobodu. V krvi mu namerali 2,42 promile alkoholu. Po vykonaní procesných úkonov ho umiestnili do policajnej cely. Po vytriezvení ho policajný vyšetrovateľ obvinil. O tom, či bude stíhaný väzobne, bude rozhodovať sudca Okresného súdu v Trenčíne. V prípade dokázania viny mu hrozí trest odňatia slobody na štyri až desať rokov,“ doplnila Antalová.