A. Hlina: Dokument Oslava rodiny má pomôcť rodinám nebáť sa mať deti

Zuberec 23. júna (TASR) – Programový dokument Oslava rodiny, ktorý má podľa predsedu KDH Alojza Hlinu pomôcť rodinám nebáť sa mať deti, schválili v sobotu delegáti programového snemu KDH v Múzeu oravskej dediny v Zuberci.



"Podarilo sa nám ho schváliť v symbolickom prostredí Múzea oravskej dediny v Zuberci. V týchto učupených chalúpkach niekedy bolo desať až dvanásť detí, ľudia žili a prežili. Treba sa vrátiť na začiatok v tom, že rodina je naozaj základ a deti sú požehnaním a darom. Ale na začiatku musí byť vôľa prijať dar dieťaťa. To je určite najdôležitejšie," zdôraznil Hlina.



Predseda Prešovského samosprávneho kraja (PSK) Milan Majerský upozornil, že vážnym problémom Slovenskej republiky je nepriaznivý demografický vývoj. "Preto sme sa rozhodli v programovom dokumente Oslava rodiny zapracovať 100 eur na každé dieťa, ktoré rodina dostane každý mesiac ako príspevok v rámci daňového bonusu. Čiže muž alebo žena, ktorí sú zamestnaní, dostanú 100 eur na každé dieťa. To je jedno z hlavných opatrení. Máme už pripravený aj program v doprave pre mamičky, ktoré čakajú bábätká a v krátkom čase predstavíme kartu cestovania pre mamičky," povedal predseda PSK.



Podľa členky Predsedníctva KDH Evy Grey zahŕňa dokument Oslava rodiny napríklad zlepšenie bytovej politiky pre mladých ľudí. "Chceme zabezpečiť, aby sa stavali nájomné a nízkorozpočtové byty pre mladé rodiny a pomôcť rodinám, aby na deti dostávali väčšie príspevky. Chceme pomôcť, aby viacdetné rodiny mali rodinnú kartu, ktorá by ich oprávňovala na určité zľavy, čo sa týka dopravy a návštev rôznych podujatí. Pretože si myslíme, že nielen deti majú cestovať zadarmo, ale majú cestovať s rodičmi podľa možností a rodiny majú byť spolu," podotkla Grey.



"Chceme, aby rodiny, ktoré sa dostávajú do kríz a konfliktov, nemuseli všetko hneď riešiť rozpadom rodiny. Ale, aby sa vrátili manželské a rodinné poradne podporované štátom a aby sa skôr podporovala mediácia v rodinách ako ich rozpad a hneď riešenie rozvodom," uviedla členka Predsedníctva KDH.



Na Slovensku si podľa nej okolo 80 percent dospelých detí želá, aby ich rodičia mohli zostať s nimi a mohli ich doopatrovať. "Paradoxne máme ženy, ktoré pracujú ako opatrovateľky starších ľudí v zahraničí a o svojich starých rodičov sa nemôžu dobre postarať. Preto chceme, aby štát výrazne pomohol domácim opatrovateľom, ktorí sa starajú nielen o starších ľudí, ale napríklad aj o zdravotne znevýhodnených. Aby ich podporil finančne, aj formou mobilnej pomoci tímov priamo v domácnosti. Toto chceme riešiť aj v rámci posledných dní života. To znamená, podporiť hospicovú starostlivosť, ktorá nebude len v zariadeniach," dodala Grey.