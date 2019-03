Aj seniori v Humennom pristupujú k voľbám zodpovedne

Anna Valová, ktorá má 89 rokov, sa tiež rozhodla v prezidentských voľbách odovzdať svoj hlas. Verí, že nová hlava štátu nezabudne ani na dôchodcov.

Humenné 16. marca (TASR) - Aj seniori zo Zariadenia sociálnych služieb Slnečný dom v Humennom pristupujú k voľbám zodpovedne. O veci verejné prejavujú veľký záujem. Uviedla to pre TASR jeho generálna manažérka Zuzana Fabianová.



Marta Ondovčinová (73 rokov) aj teraz využije svoje volebné právo. Myslí si, že by tak mali urobiť všetci občania, ktorí majú túto možnosť. O dianie na Slovensku sa zaujíma. "No a stále si svoje pomyslím," povedala pre TASR. Hlava štátu by mala podľa nej byť k ľuďom veľmi zhovievavá, láskavá a dobrá a mala by pomáhať všetkým bez rozdielu. Spomenula, že nikým, koho doteraz do tejto funkcie zvolili, nepohŕdala. Novej hlave štátu už teraz popriala všetko najlepšie.



Anna Valová, ktorá má 89 rokov, sa tiež rozhodla v prezidentských voľbách odovzdať svoj hlas. "Stále som chodila voliť," zdôraznila pre TASR. Verí, že nová hlava štátu nezabudne ani na dôchodcov. Milan Kendžur (65 rokov) zas voliť nebude. Pre TASR to odôvodnil tým, že nechce. Spomenul však, že predtým tak robieval.



Fabianová uviedla, že ich prijímatelia sociálnych služieb chcú byť čo najlepšie informovaní. "Čítajú dennú tlač, rôzne periodiká, veľmi radi diskutujú o politických témach," vysvetlila s tým, že chcú vedieť, ako žije súčasná generácia a aké má Slovensko vízie. "Zaujímajú ich všetky druhy správ," doplnila.



Čo sa týka volieb, ich prístup je taký, že im je hneď všetko jasné. "Vedia, koho chcú voliť. Majú na to jednoznačný názor," doplnila s tým, že pri výbere kandidátov sa zväčša zhodujú. Aktuálne je to medzi nimi, ako ďalej uviedla, horúca téma. "Sú to veľmi zaujímavé názory a postrehy, aj to, akým spôsobom vnímajú kvality kandidátov," uzavrela.