Aj v tomto roku budú v Moldava nad Bodvou vítať jar vynášaním Moreny

Vynášanie Moreny je pravdepodobne starý pohanský zvyk spojený s kolobehom života v prírode. Najmä na vidieku pretrval aj v období kresťanstva.

Moldava nad Bodvou 21. marca (TASR) – Tradičným vynášaním Moreny oslávia v piatok (22. 3.) príchod jari v Moldave nad Bodvou v okrese Košice - okolie. Akciu organizuje o 10. h na námestí pri miestnom penzióne mestské kultúrne stredisko v spolupráci so základnou školou.



V Moldave túto tradíciu obnovili pred 30 rokmi členovia bývalého Miniklubu, ktorý pôsobil pri mestskom kultúrnom stredisku. "Neboli to folkloristi, ale skôr recesisti, ktorí sa tu neformálne stretávali, ale aj vzdelávali. Morena bola len čierna bábka so žltou tvárou, lebo to boli klubové farby, a podobala sa skôr na smajlíka ako na tradičné slamené figuríny, ktoré sa do 50. rokov minulého storočia vynášali v okolitých dedinách. Hŕstka klubistov sa prešla s bábkou po meste, zastavila sa na mestskom národnom výbore, kde ich jeho vtedajší predseda Ivan Sokolovský pohostil šiškami," zaspomínala Jana Kovácsová, vtedajšia vedúca klubu.



Tradícia sa pritom podľa nej neujala hneď na prvý raz a boli roky, keď sa Morena nevyniesla, ale aj také, keď sa vynášala trikrát. Po Nežnej revolúcii, keď sa zvyk rozšíril aj do okolia, ho gymnazisti z Moldavy nad Bodvou predvádzali aj v Rudníku a Poproči, kde si nositelia tradícii ešte naň spomínali. K Morene vtedy pribudol aj "dzedo".



Zapaľovanie Moreny je tiež rituál, ktorý každý rok dopadne inak. Väčšinou je potrebné bábku poliať nejakou horľavinou. "Preto, keď sa raz obliala aj tyč a súčasný primátor Slavomír Borovský ju podpálil, takmer mu vzplanula aj ruka. V troch dekádach bol aj rok, keď ju nebolo možné horiacu hodiť do Bodvy, lebo v nej bolo málo vody," pokračovala Kovácsová z odboru masmediálnej komunikácie mesta.



Snáď najviac sa do pamäte Moldavčanov podľa nej vrylo vynášanie Moreny, keď ju "dievčatám na kultúre" ukradli "chlapci z telky" a vznikla z toho reportáž skrytej kamery, keďže krádež bola len zinscenovaná, ale hľadanie a panika reálne. Záznam mal veľký úspech, bol súčasťou Moldavských dní, vyhral niekoľko ocenení a často sa premietal aj v iných televíziách.



Zvyk už má svoju vlastnú novodobú tradíciu a prešiel ako väčšina folklórnych prejavov od pôvodnej recesie, cez hľadanie autentických foriem, rozširovanie a zužovanie repertoáru až po novodobé symbolické udržiavanie tradície, ktorá už k mestu Moldava nad Bodvou neodmysliteľne patrí.



Vynášanie Moreny je pravdepodobne starý pohanský zvyk spojený s kolobehom života v prírode. Najmä na vidieku pretrval aj v období kresťanstva.