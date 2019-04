Akademický Prešov ponúka tvorbu vysokoškolákov i stredoškolákov

Hosťami festivalu sú domáce a zahraničné profesionálne a amatérske súbory, spisovatelia, herci, prekladatelia a predstavitelia viacerých umenovedných disciplín.

Prešov 23. apríla (TASR) – Súťaž amatérskej umeleckej tvorivosti vysokoškolákov Slovenska, ktorá sa začala v utorok v Prešove, približuje tento rok i tvorbu stredoškolákov. V poradí 53. ročník Akademického Prešova potrvá do piatka (26. 4.).



"Súťaží sa v štyroch kategóriách: študentské divadlá, vlastná literárna tvorba (poézia a próza), ďalej umelecký preklad a film. Tohto roku tak, ako už aj vlani, na Akademický Prešov pozývame aj hostí zo zahraničia, zväčša z Poľska a Maďarska. Tohto roku to bude súbor KTO z Krakova, ktorý vystupuje po celom svete s inscenáciou Vôňa času. Ďalej je to študentský súbor zo Segedína v Maďarsku," uviedol pre TASR dramaturg festivalu Miron Pukan.



Súťaže sa konajú najmä v priestoroch vysokoškolského areálu Prešovskej univerzity (PU) v Prešove, v Divadle Alexandra Duchnoviča a v Divadle Jonáša Záborského (DJZ).



Hosťami festivalu sú domáce a zahraničné profesionálne a amatérske súbory, spisovatelia, herci, prekladatelia a predstavitelia viacerých umenovedných disciplín.



"Predstavia sa i študenti z Vysokej školy múzických umení v Bratislave, už ako poloprofesionálne teleso, a tradične pozývame študentov z Janáčkovej akadémie múzických umení v Brne. Okrem toho sa konajú tvorivé dielne, kde sa študenti zapájajú a zažívajú tvorivý proces zrodu divadelného diela, ktorý môže vyústiť do uzavretého tvaru alebo môže žiť svojím životom a dozrievať," priblížil Pukan.



Novinkou tohtoročného festivalu je účasť stredoškolákov. "Pozývame už aj stredoškolákov, aby sa konfrontovali s vysokoškolákmi a 'nabehli' na tradíciu Akademického Prešova. Rovnako, aby spoznali, o čom je univerzitná pôda 'bez univerzity' a ako možno tvorivo fungovať a žiť," dodal dramaturg festivalu.



Vyhlasovateľom súťaže amatérskej umeleckej tvorivosti vysokoškolákov Slovenska je Ministerstvo školstva Slovenskej republiky, Rektorát Prešovskej univerzity v Prešove, mesto Prešov, Fond na podporu umenia a občianske združenie Akademický Prešov.