Ako ďalej s odťahovaním v bratislavskom Starom Meste?

Bratislava 6. novembra (OTS) - Spoločnosť Car Towing a.s. , ako jedna zo zúčastnených strán, považuje medializované informácie za neúplné a zavádzajúce, preto sa rozhodla zverejniť doplňujúce stanovisko.povedal štatutár spol. Car Towing a.s.,Pravda je taká, že na základe štvorročnej zmluvy ukončenej ešte v apríli 2018 prevádzkovala odťahy TSSM (Technické služby Starého mesta), a.s..pokračoval štatutár spoločnosti Car Towing, a.s. Pritom záväzky za rok 2018 ostávajú aj naďalej neuhradené.Vyjadrenia starostu Starého Mesta, že odťah pod gesciou priamo TSSM bude lacnejší (85 eur), považujeme za populistické, pretože deklarované zníženie ceny nemá zákonný podklad. Pôvodná suma 99 eur, ktorú vyberali TSSM, bola výsledkom zákonnej verejnej súťaže.Za prekvapujúce považujeme tiež vyjadrenia, že "od novembra 2018 je Staré Mesto odhodlané realizovať si odťahy vo vlastnej réžii". Problém je však v tom, že staromestská spoločnosť TSSM, a.s. na takúto činnosť nemá oprávnenie, presnejšie nemá koncesiu na nákladnú cestnú dopravu nad 3,5 tony. Bez toho nie je možné zákonne vykonávať odťahy vozidiel. Stačí sa pozrieť do obchodného registra.S týmto návrhom "riešenia" zo strany Starého Mesta súvisia aj ďalšie otázky: Má starostom deklarované parkovisko pri PKO, ktoré má byť novým zberným miestom odtiahnutých áut platné stavebné povolenie? Má potrebné bezpečnostné oplotenie a je strážené ako vyžaduje zákon o správe cudzieho majetku? Ako bude vyriešený výdaj vozidiel 24h denne a 365 dní v roku? V akých priestoroch budú riešené pokuty štátnej a mestskej polície na deklarovanom parkovisku? Má staromestská spoločnosť TSSM, a.s. potrebných kvalifikovaných zamestnancov na výkon odťahovej služby?dodal Mgr. Radovan Valent, MBA, predseda predstavenstva Car Towing, a.s..