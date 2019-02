Aktuálne oteplenie by jarnú lyžovačku v Tatrách ohroziť nemalo

Väčšina zjazdoviek v Tatranskej Lomnici a na Štrbskom Plese je umelo zasnežovaná a technický sneh je odolnejší ako prírodný.

Vysoké Tatry/Ždiar 28. februára (TASR) – Aktuálne oteplenie by nemalo ohroziť lyžovačku v strediskách vo Vysokých a Belianskych Tatrách. „Na takéto krátkodobé oteplenie sme pripravení veľmi dobre, pretože na zjazdovkách máme od 50 do 150 centimetrov snehu,“ uviedol manažér strediska Vysoké Tatry Lukáš Brodanský.



Dodal, že väčšina zjazdoviek v Tatranskej Lomnici a na Štrbskom Plese je umelo zasnežovaná a technický sneh je odolnejší ako prírodný. „Navyše, v najbližších dňoch očakávame ochladenie, ktoré do vyšších nadmorských výšok prinesie aj sneženie, čím by sa situácia mala stabilizovať,“ ubezpečil Brodanský.



Oteplenie podľa neho neohrozí ani Tatranský ľadový dóm na Hrebienku, ktorý je vybavený klimatizačnými jednotkami. Objekt je postavený masívne, takže do Veľkej noci by mal vydržať. „Už počas jesene sme si odskúšali techniku chladenia, kedy v prípade takýchto oteplení vieme s použitím snežného dela kupolu dómu dodatočne chladiť,“ dodal Brodanský.



Aktuálneho oteplenia sa neobávajú ani v stredisku Ždiar Strednica. Jeho šéf Marián Bekeš pre TASR potvrdil, že na svahoch je momentálne od 50 do 60 centimetrov snehu a podmienky na lyžovanie sú veľmi dobré. „My zatiaľ to oteplenie nejako zvlášť nepociťujeme, v stredu tu boli tri stupne, v noci ešte stále mrzne, takže by nás to nemalo nejako zásadne ovplyvniť,“ ozrejmil Bekeš a dodal, že všetky zjazdovky aj lanovky v stredisku sú v prevádzke.



Aj v stredisku v neďalekej Bachledovej doline je na zjazdovkách dostatok snehu, pokrývka dosahuje v priemere 80 až 100 centimetrov snehu a lyžiarske podmienky sú veľmi dobré. „Stále je v prevádzke bežecká trať po vrchole Spišskej Magury i Snowrafting. Uzavreli sme už sánkarskú trať, ktorá nie je zasnežovaná,“ priblížila marketingová manažérka strediska Martina Múdra. Túto zimnú sezónu hodnotia v stredisku Bachledka Ski&Sun zatiaľ pozitívne. Nárast lyžiarov je oproti minulému roku približne 15-percentný. „Predpokladáme, že to je zásluhou počasia i novej kabínovej lanovky,“ uzavrela Múdra.