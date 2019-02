Ambulantnú pohotovosť preberá pod svoju správu mesto Hlohovec

Priestory ambulantnej pohotovostnej služby na mestskej poliklinike prešli modernizáciou a potrebnými úpravami za zhruba 100.000 eur.

Hlohovec 1. februára (TASR) – Od 1. februára preberá mesto Hlohovec pod svoju správu lekársku pohotovosť pre dospelých. Prevádzkovať ju bude stopercentná mestská spoločnosť Mestská poliklinika Hlohovec, s.r.o. v rovnakých priestoroch, ako bola doteraz. V súťaži Ministerstva zdravotníctva SR získala na jej prevádzkovanie šesťročnú licenciu.



Priestory ambulantnej pohotovostnej služby na mestskej poliklinike prešli modernizáciou a potrebnými úpravami za zhruba 100.000 eur. "V tejto sume sú obsiahnuté náklady spojené s úpravou priestorov, s nákupom potrebného zariadenia, prístrojovej techniky, zdravotníckeho materiálu i informačných systémov," uviedla pre TASR hovorkyňa mesta Zuzana Hrinková Siebenstichová.



Pohotovosť doteraz prevádzkovala Nemocnica s poliklinikou s.r.o., v ktorej mala radnica menšinový podiel. V poslednom období však väčšinový akcionár nekonal v záujme mesta, neinformoval radnicu o svojich krokoch a preto padlo rozhodnutie založiť stopercentnú mestskú spoločnosť. To umožnilo od januára 2019 aj opätovné otvorenie liečebne pre dlhodobo chorých ako jednej z dvoch v Trnavskom samosprávnom kraji.



"Služby lekárov na pohotovosti budú fungovať v rozsahu upravenom zákonom, teda od 16. do 22. h v pracovných dňoch a od 7. do 22. h v dňoch pracovného pokoja a počas sviatkov. Služby budú pokryte lekármi z Hlohovca," doplnila hovorkyňa.