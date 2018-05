Americká skupina The Offspring vystúpi v Bratislave

Americká punk rocková legenda sa predstaví 13. júna v bratislavskej Incheba Expo aréne.

Bratislava 10. mája (TASR) – Známe skladby Come Out and Play, Self Esteem či Why Don't You Get A Job? patria k najväčším hitom kapely The Offspring. Americká punk rocková legenda sa predstaví 13. júna v bratislavskej Incheba Expo aréne.



Štvorica muzikantov zahrá hity aj novinky z pripravovaného albumu. Ich koncerty sú vždy nevšedným zážitkom, pričom sľubujú, že iné to nebude ani na Slovensku.



„Na Slovensko sa veľmi tešíme. Keď sme nedávno hrali v Česku, bolo to úžasné, som si istý, že Slováci vytvoria rovnako skvelú atmosféru. Zahráme naše najväčšie hity aj novinky z albumu, ktorý chystáme. Verím, že si to spoločne užijeme,“ odkazuje spevák a gitarista kapely Dexter Holland.



The Offspring z americkej Kalifornie sú na scéne od roku 1984, v júni 1989 vydali debutový eponymný album. Na svojom konte majú dnes deväť štúdiových albumov, ich predaj prevýšil 40 miliónov nosičov. Iba samotný tretí album Smash z apríla 1994 zaznamenal celosvetový predaj 11 miliónov nosičov. Kapela dnes koncertuje v zostave Dexter Holland (spev, gitara, klavír), Noodles (gitara), Greg Kriesel (basgitara) a Pete Parada (bicie).



„The Offspring sú jednou z koncertných stálic svetovej rockovej scény. Od svojho vzniku prešli obrovský kus cesty a som veľmi rád, že sa ich podarilo tento rok dostať na Slovensko. Napokon, každý z viac ako 1100 koncertov po celom svete, ktoré skupina odohrala, boli vždy fantastickým zážitkom,“ uviedol pre médiá Petr Duben zo spoločnosti Czechoslovak Music Factory, ktorá tento koncert prináša. Bude to druhé vystúpenie Američanov na Slovensku, ten prvý koncert odohrali 15. augusta 2009 na festivale Terchovský budzogáň.



